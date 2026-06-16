Pepenii de Dăbuleni s-au copt mai devreme decât în alți ani. Ce a favorizat recolta timpurie și cât costă

„Există tehnologii care aduc timpurietate”, explică specialistul, respingând ideea că fructele ar fi forțate să se coacă mai repede.

Aceasta arată că încă din luna februarie sunt pregătite plantele în ghivece. Pentru a combate fusariumul, una dintre cele mai agresive boli care afectează cultura pepenilor verzi, este utilizat un portaltoi rezistent, cunoscut în zonă sub denumirea de tiugă.

„Munca cultivatorilor începe din luna februarie, când se seamănă la ghiveci. Și pentru că această cultură necesită un asolament de șase ani (…), trebuie să folosim un portaltoi, care este tiuga (…), rezistent la fusarium, la acest dușman agresiv al pepenilor verzi. (…) În februarie semănăm la ghivece, și altoiul și portaltoiul, în martie venim cu altoirea (…) și din două ghivece obținem un ghiveci, adică o plantă altoită rezistentă la boli”, a explicat Aurelia Diaconu, potrivit Adevărul.

Metoda este utilizată la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni de aproximativ 15 ani și a fost adoptată între timp de numeroși fermieri din zonă.

Protecția împotriva înghețului și investițiile care aduc timpurietatea

După altoire, plantele sunt mutate în câmp și beneficiază de mai multe sisteme de protecție. Cultivatorii folosesc folie pentru încălzirea rădăcinilor, tuneluri din polietilenă și materiale speciale care protejează culturile de eventualele înghețuri târzii.

„Cei mai destoinici deja și le fac la ei acasă. Seamănă la ghivece, dublu, în luna februarie, în martie le altoiesc și la sfârșit de martie (…) ies cu ele în câmp. Le pun cu mulci de folie, ca să aibă căldură la rădăcină, și cu un tunel de folie de polietilenă. Iar peste tunel mai pun un agril, o dublă protecție, ca să nu aibă probleme cu înghețurile târzii (…). Este o investiție destul de importantă și o muncă minuțioasă la care se angajează”, a precizat specialistul.

Costurile diferă în funcție de modul în care fermierii își procură plantele. Dacă răsadurile sunt cumpărate din fitofarmacii, o singură plantă poate costa aproximativ 4,7 lei. În schimb, cei care își produc singuri materialul săditor ajung la un cost estimat între 1,5 și 2 lei pe plantă.

Primele lubenițe au ajuns în piețe cu aproape o săptămână mai devreme

În acest sezon, recoltarea a început înaintea datei obișnuite. Potrivit reprezentantei Stațiunii de Cercetare Dăbuleni, primele exemplare au fost culese pe 13 iunie.

„Anul acesta, spre surprinderea noastră, am analizat și datele climatice, au apărut primii în 13 iunie. Anul trecut au fost cam pe 20 iunie. Cu 5-7 zile mai devreme anul acesta. Chiar au ieșit. Sunt și la piața noastră de gros, aici, la Dăbuleni. Nu multe, dar sunt primii. Deci primii pepeni au ieșit”, a declarat Aurelia Diaconu.

În prezent, pepenii verzi se vând en-gros la București cu aproximativ 3 lei pe kilogram. În zona Dăbuleni, prețul variază între 2,7 și 3 lei/kg. În cazul pepenilor galbeni, prețurile ajung la aproximativ 13 lei/kg în București și la 10 lei/kg la Dăbuleni.

Specialiștii subliniază însă că acestea sunt doar primele recolte. În perioada următoare vor intra la producție și soiurile tardive, ceea ce va permite prelungirea sezonului până spre toamnă.