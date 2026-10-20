Patru agenți AI au terminat Minecraft în 27 de ore, fără ajutorul oamenilor. Cum au reușit să învingă dragonul
Patru agenți AI dezvoltați de Google DeepMind au reușit să termine Minecraft în 27 de ore, pornind de la zero și fără intervenție umană în timpul jocului. Folosind modelul Gemini 4 Argon, aceștia au scris programe, și-au împărțit sarcinile prin mesaje text și au reparat mii de erori până când au învins dragonul Ender, ultimul mare adversar din joc.
Experimentul se diferențiază de performanțele anterioare ale DeepMind în jocuri precum Go sau StarCraft, unde sistemele AI erau antrenate special pentru un anumit titlu. De această dată, echipa a folosit agenți de programare cu scop general, de tipul celor utilizați de ingineri pentru sarcini obișnuite de dezvoltare software.
Cum au terminat agenții AI Minecraft în 27 de ore
Cei patru agenți au primit acces la o lume de supraviețuire generată aleatoriu, într-un mediu izolat, în care supravegherea umană s-a limitat la monitorizarea siguranței. Nu au beneficiat de scripturi pregătite pentru joc și nici de intervenții umane pentru rezolvarea sarcinilor.
În loc să controleze personajele exclusiv prin comenzi obișnuite, agenții au scris cod în timp real pentru a interacționa cu lumea virtuală. Au comunicat prin mesaje text, au făcut schimb de informații și și-au împărțit obiectivele în funcție de ceea ce trebuia realizat.
În cele 27 de ore, sistemul a generat 2.783 de programe personalizate. Agenții au trebuit să corecteze numeroase erori, să adapteze codul și să continue după eșecuri, fără să primească soluții direct de la oameni.
Potrivit Google DeepMind, echipa a învins dragonul Ender și a încheiat astfel întreaga provocare. Ultima parte a luptei a fost deosebit de dificilă: după distrugerea ultimului cristal care îi permitea dragonului să-și regenereze sănătatea, agenții au avut nevoie de încă 39 de minute pentru a-l învinge. Lovitura decisivă a venit de la un agent care mai avea doar 2,5 puncte de viață dintr-un total de 20.
De ce este Minecraft un test dificil pentru inteligența artificială
Minecraft pare, la prima vedere, un joc de construit și explorat, dar finalizarea sa într-o lume de supraviețuire presupune o succesiune lungă de obiective interdependente. Agenții trebuie să adune materii prime, să le prelucreze, să confecționeze echipamente și să obțină resurse care se găsesc în zone periculoase.
Pentru a ajunge la final, trebuie să exploreze dimensiuni alternative, să găsească obiecte rare și să localizeze o fortăreață subterană ascunsă. Aceasta din urmă presupune folosirea unor indicii spațiale pentru a determina direcția corectă. După pregătiri, urmează confruntarea cu dragonul Ender, un adversar zburător care își poate regenera sănătatea atât timp cât cristalele asociate rămân active.
O greșeală poate duce la moartea personajului și la pierderea inventarului, ceea ce obligă jucătorul să recupereze echipamentul și să refacă o parte din progres. Pentru un sistem autonom, problema nu este doar să execute o comandă corectă, ci să păstreze un plan coerent pe termen lung și să se adapteze atunci când lucrurile nu merg conform așteptărilor.
DeepMind a urmărit să evite scurtăturile folosite în unele teste anterioare realizate de comunitate, precum activarea modului fără pericole, utilizarea unor hărți explorate în prealabil sau pornirea cu portaluri deja funcționale. Scopul a fost să verifice dacă agenții de programare cu scop general pot parcurge întreaga aventură fără asemenea avantaje.
Ce ar putea însemna rezultatul pentru alte domenii
Google DeepMind consideră că experimentul oferă indicii despre capacitatea agenților AI de a colabora, de a reveni după eșecuri și de a urmări un obiectiv complex pe o perioadă îndelungată. Aceste abilități sunt relevante și în afara jocurilor, unde sarcinile pot necesita numeroase etape și coordonarea mai multor instrumente.
În dezvoltarea software, de exemplu, agenții trebuie să înțeleagă cerințe, să scrie cod, să identifice erori și să verifice dacă soluțiile funcționează împreună. În cercetarea științifică sau în robotică, provocările sunt și mai complexe, deoarece rezultatele unei etape pot influența toate deciziile următoare.
Totuși, terminarea jocului nu demonstrează automat că aceiași agenți pot rezolva cu aceeași fiabilitate probleme din lumea reală. Minecraft oferă un mediu virtual în care acțiunile pot fi testate și repetate, în timp ce aplicațiile industriale, cercetarea sau robotica implică restricții și riscuri diferite.