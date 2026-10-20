Patru agenți AI au terminat Minecraft în 27 de ore, fără ajutorul oamenilor. Cum au reușit să învingă dragonul

Cum au terminat agenții AI Minecraft în 27 de ore

Cei patru agenți au primit acces la o lume de supraviețuire generată aleatoriu, într-un mediu izolat, în care supravegherea umană s-a limitat la monitorizarea siguranței. Nu au beneficiat de scripturi pregătite pentru joc și nici de intervenții umane pentru rezolvarea sarcinilor.

În loc să controleze personajele exclusiv prin comenzi obișnuite, agenții au scris cod în timp real pentru a interacționa cu lumea virtuală. Au comunicat prin mesaje text, au făcut schimb de informații și și-au împărțit obiectivele în funcție de ceea ce trebuia realizat.

În cele 27 de ore, sistemul a generat 2.783 de programe personalizate. Agenții au trebuit să corecteze numeroase erori, să adapteze codul și să continue după eșecuri, fără să primească soluții direct de la oameni.

Potrivit Google DeepMind, echipa a învins dragonul Ender și a încheiat astfel întreaga provocare. Ultima parte a luptei a fost deosebit de dificilă: după distrugerea ultimului cristal care îi permitea dragonului să-și regenereze sănătatea, agenții au avut nevoie de încă 39 de minute pentru a-l învinge. Lovitura decisivă a venit de la un agent care mai avea doar 2,5 puncte de viață dintr-un total de 20.

De ce este Minecraft un test dificil pentru inteligența artificială

Minecraft pare, la prima vedere, un joc de construit și explorat, dar finalizarea sa într-o lume de supraviețuire presupune o succesiune lungă de obiective interdependente. Agenții trebuie să adune materii prime, să le prelucreze, să confecționeze echipamente și să obțină resurse care se găsesc în zone periculoase.

Pentru a ajunge la final, trebuie să exploreze dimensiuni alternative, să găsească obiecte rare și să localizeze o fortăreață subterană ascunsă. Aceasta din urmă presupune folosirea unor indicii spațiale pentru a determina direcția corectă. După pregătiri, urmează confruntarea cu dragonul Ender, un adversar zburător care își poate regenera sănătatea atât timp cât cristalele asociate rămân active.

O greșeală poate duce la moartea personajului și la pierderea inventarului, ceea ce obligă jucătorul să recupereze echipamentul și să refacă o parte din progres. Pentru un sistem autonom, problema nu este doar să execute o comandă corectă, ci să păstreze un plan coerent pe termen lung și să se adapteze atunci când lucrurile nu merg conform așteptărilor.