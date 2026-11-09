Paradoxul Toyota: mașinile electrice cresc cu 127%, în timp ce vânzările totale scad

Vânzările de electrice au crescut cu peste 127%, dar nu sunt suficiente

Între ianuarie și septembrie 2026, Toyota și Lexus au comercializat la nivel mondial 309.766 de automobile complet electrice, cu 127,4% mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent. Este o creștere importantă pentru un constructor care a fost frecvent criticat pentru ritmul relativ lent al tranziției către vehiculele electrice cu baterie.

Rezultatul este susținut de extinderea gamei, care include modele precum Toyota bZ4X, C-HR+, Urban Cruiser și Lexus RZ. Constructorul japonez încearcă să acopere mai multe segmente, de la automobile compacte până la SUV-uri de dimensiuni mari, pentru a concura într-o piață care se dezvoltă rapid.

În același timp, compania a raportat pentru septembrie 2026 vânzări globale de 860.107 vehicule, în scădere cu 2,2% față de aceeași lună din 2025. A fost a treia lună consecutivă de declin, iar totalul primelor nouă luni a ajuns la aproximativ 7,51 milioane de unități, cu 3,4% sub nivelul perioadei comparabile.

Diferența dintre creșterea electricelor și scăderea vânzărilor totale demonstrează că noul segment, deși se dezvoltă rapid, reprezintă încă o parte relativ mică din activitatea globală Toyota. Performanța automobilelor electrice nu poate compensa deocamdată toate dificultățile întâmpinate de gama convențională.

China obligă Toyota să regândească modul în care produce automobile

Cea mai importantă problemă apare în China, unde Toyota a comercializat aproximativ 1,05 milioane de vehicule în primele nouă luni ale anului, cu 18,9% mai puține decât în perioada similară din 2025. Scăderea este deosebit de semnificativă deoarece piața chineză reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru constructorul japonez.

Toyota a explicat că cererea pentru automobile pe benzină și hibride a fost afectată de condițiile pieței locale, inclusiv de creșterea prețurilor carburanților. În paralel, producătorii chinezi oferă o gamă foarte diversificată de electrice și hibride plug-in, cu echipamente digitale avansate și prețuri competitive.

Pentru a-și îmbunătăți poziția, Toyota începe să adopte mai multe tehnologii și practici industriale dezvoltate în China. Printre proiectele discutate se numără noi modele Lexus electrice produse local, folosirea unor metode de fabricație precum gigacasting și accelerarea dezvoltării de platforme adaptate cerințelor cumpărătorilor chinezi.