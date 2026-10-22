Orașul din România în care se deschide un nou magazin IKEA. Noutatea pe care o aduce față de cele din București și Timișoara
Mulți români din marile orașe își doresc de ani buni un magazin IKEA mai aproape de casă, pentru a nu mai fi nevoiți să meargă până la București sau Timișoara pentru cumpărături. Compania suedeză face acum un nou pas în extinderea sa: al patrulea magazin din România va fi deschis la Cluj-Napoca și va avea un format diferit față de locațiile tradiționale.
Cluj-Napoca va avea primul magazin IKEA
IKEA a confirmat planurile pentru deschiderea primului său magazin din Cluj-Napoca, în cadrul proiectului de reconversie urbană RIVUS.
Deschiderea este estimată pentru anul financiar 2029, ceea ce în terminologia companiei înseamnă perioada cuprinsă între septembrie 2028 și august 2029. Așadar, nu există deocamdată o zi exactă pentru inaugurare.
Va fi al patrulea magazin IKEA din țară. În prezent există trei magazine propriu-zise: două în București, Băneasa și Pallady, și unul în zona Timișoara, deschis în 2023.
Clujul are deja un Studio de Planificare și Comandă, unde clienții pot primi ajutor pentru proiectarea unei bucătării sau a spațiilor de depozitare și pot comanda produse, însă noua locație va fi un magazin propriu-zis.
Ce va avea diferit noul IKEA
Magazinul va avea peste 17.000 de metri pătrați, dar nu va copia întocmai modelul magazinelor mari IKEA cunoscute deja de români.
Compania spune că formatul va fi adaptat stilului de viață urban și nevoilor clienților din regiune. Va fi, în același timp, primul magazin IKEA din Europa de Sud-Est integrat într-un nou proiect mixed-use încă din faza de dezvoltare.
Diferența importantă pentru cumpărători este că vor găsi o gamă variată de produse, iar majoritatea vor putea fi cumpărate și ridicate imediat. Pentru comenzile mai complexe, clienții vor putea face achiziția în magazin sau online și vor putea solicita livrarea direct acasă.
Restaurantul suedez nu va lipsi
Chiar dacă formatul va fi diferit, IKEA păstrează unele dintre elementele cu care clienții s-au obișnuit. Astfel, magazinul din Cluj-Napoca va avea Restaurant Suedez și Magazin de Delicatese Suedeze. Vor exista, de asemenea, servicii de planificare a locuinței și posibilitatea de ridicare a comenzilor.
„Ne dorim de mult timp să ne consolidăm prezența în Cluj-Napoca, iar astăzi ne bucurăm să facem un pas important în această direcție. Ambiția noastră este să aducem IKEA mai aproape de cât mai mulți oameni, oferindu-le modalități mai simple și mai convenabile de a ajunge la produsele și serviciile noastre”, a declarat Veronica Matei, Country Real Estate Manager, IKEA South East Europe.
IKEA pregătește o extindere mai mare în România
Magazinul din Cluj face parte dintr-un plan de investiții pe trei ani de aproximativ 130 de milioane de euro.
Din această sumă, aproximativ 125 de milioane de euro sunt destinate proiectelor de extindere și dezvoltare, iar 4,4 milioane de euro susțin reducerile de prețuri planificate pentru anul financiar 2027.
Aproximativ 55 de milioane de euro din bugetul pentru dezvoltare sunt destinate extinderii rețelei prin zece noi puncte de întâlnire cu clienții, printre care se numără și magazinul din Cluj-Napoca.
Strategia este importantă mai ales pentru românii din orașele care nu au în prezent un magazin IKEA. Compania și-a extins deja rețeaua prin Studiouri de Planificare și Comandă și puncte de ridicare, tocmai pentru ca oamenii să nu mai depindă exclusiv de cele trei magazine mari. IKEA confirmă în prezent centre de colectare în mai multe orașe, printre care Cluj, Brașov, Iași, Sibiu și Constanța.
Noul magazin va face parte dintr-un proiect uriaș
IKEA din Cluj-Napoca va fi integrat în RIVUS, proiectul de regenerare urbană dezvoltat pe fosta platformă industrială Carbochim.
Investiția totală în proiect depășește 550 de milioane de euro. Pe cele aproximativ 14 hectare sunt prevăzute peste 400 de magazine și spații pentru cultură și petrecerea timpului liber, precum și peste 52.000 de metri pătrați de zone verzi.
Pentru IKEA, Clujul nu reprezintă însă o piață complet nouă. Compania și-a început dezvoltarea locală în 2019 cu un punct pentru planificarea bucătăriilor, a continuat cu un punct de ridicare a comenzilor, iar în 2025 a deschis Studioul de Planificare și Comandă.
Pasul următor este mult mai important: locuitorii din Cluj și din regiune vor putea merge într-un magazin IKEA propriu-zis, fără să mai fie nevoiți să ajungă la București sau Timișoara pentru experiența completă de cumpărături.