Orașul din România în care se deschide un nou magazin IKEA. Noutatea pe care o aduce față de cele din București și Timișoara

Deschiderea este estimată pentru anul financiar 2029, ceea ce în terminologia companiei înseamnă perioada cuprinsă între septembrie 2028 și august 2029. Așadar, nu există deocamdată o zi exactă pentru inaugurare.

Va fi al patrulea magazin IKEA din țară. În prezent există trei magazine propriu-zise: două în București, Băneasa și Pallady, și unul în zona Timișoara, deschis în 2023.

Clujul are deja un Studio de Planificare și Comandă, unde clienții pot primi ajutor pentru proiectarea unei bucătării sau a spațiilor de depozitare și pot comanda produse, însă noua locație va fi un magazin propriu-zis.

Ce va avea diferit noul IKEA

Magazinul va avea peste 17.000 de metri pătrați, dar nu va copia întocmai modelul magazinelor mari IKEA cunoscute deja de români.

Compania spune că formatul va fi adaptat stilului de viață urban și nevoilor clienților din regiune. Va fi, în același timp, primul magazin IKEA din Europa de Sud-Est integrat într-un nou proiect mixed-use încă din faza de dezvoltare.

Diferența importantă pentru cumpărători este că vor găsi o gamă variată de produse, iar majoritatea vor putea fi cumpărate și ridicate imediat. Pentru comenzile mai complexe, clienții vor putea face achiziția în magazin sau online și vor putea solicita livrarea direct acasă.

Restaurantul suedez nu va lipsi

Chiar dacă formatul va fi diferit, IKEA păstrează unele dintre elementele cu care clienții s-au obișnuit. Astfel, magazinul din Cluj-Napoca va avea Restaurant Suedez și Magazin de Delicatese Suedeze. Vor exista, de asemenea, servicii de planificare a locuinței și posibilitatea de ridicare a comenzilor.