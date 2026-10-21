Ora de iarnă 2026. Cum dăm ceasurile sâmbătă noapte și ce trebuie să facem pentru a ne adapta mai repede

România schimbă ora de două ori pe an, în martie și octombrie. Deși Parlamentul European a votat în 2019 în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră a orei, sistemul continuă să fie aplicat.

De ce ne putem simți obosiți chiar dacă dormim mai mult

La prima vedere, trecerea la ora de iarnă pare mai ușoară decât cea din primăvară, pentru că nu pierdem o oră de somn. Organismul poate resimți însă schimbarea programului.

Explicația ține de ritmul circadian, „ceasul” biologic care influențează perioadele de somn și de veghe.

„Lumina este cel mai puternic regulator al ritmului nostru circadian. Când modificăm expunerea la lumina pe care o obținem dimineața și seara, se produce un dezechilibru al ritmului”, explică medicul pneumolog cu competențe în somnologie Răzvan Alexandru Roșu.

De aceea, în primele zile după schimbarea orei, unele persoane pot avea nevoie de o scurtă perioadă de adaptare.

Cât trebuie să dormi pentru a-ți reveni mai repede

Pentru adulți, recomandarea generală este de cel puțin șapte ore de somn pe noapte. Mai important decât încercarea de a „recupera” multe ore într-o singură noapte este păstrarea unui program cât mai regulat.

Cei care vor să pregătească organismul înainte de weekend pot muta ora de culcare cu aproximativ 10-15 minute mai târziu în zilele premergătoare schimbării. Dacă dorm bine și se trezesc odihniți, nu este însă obligatoriu să își modifice programul.

Ajută și expunerea la lumină naturală în timpul zilei, precum și reducerea timpului petrecut în fața ecranelor înainte de culcare.