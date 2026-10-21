Ora de iarnă 2026. Cum dăm ceasurile sâmbătă noapte și ce trebuie să facem pentru a ne adapta mai repede
România trece la ora de iarnă 2026 în acest weekend. În noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00. Vom câștiga, cel puțin teoretic, o oră de somn, iar duminică va fi cea mai lungă zi a anului, cu 25 de ore.
Ora 4:00 devine ora 3:00. Dormim o oră în plus
Regula este simplă: la trecerea la ora de iarnă, ceasurile se dau înapoi. Așadar, după ora 03:59 urmează din nou ora 03:00. Telefoanele mobile, calculatoarele, televizoarele inteligente și majoritatea dispozitivelor conectate la internet ar trebui să facă modificarea automat. Ceasurile clasice, cele de perete, de mână sau unele ceasuri din mașini trebuie schimbate manual.
România schimbă ora de două ori pe an, în martie și octombrie. Deși Parlamentul European a votat în 2019 în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră a orei, sistemul continuă să fie aplicat.
De ce ne putem simți obosiți chiar dacă dormim mai mult
La prima vedere, trecerea la ora de iarnă pare mai ușoară decât cea din primăvară, pentru că nu pierdem o oră de somn. Organismul poate resimți însă schimbarea programului.
Explicația ține de ritmul circadian, „ceasul” biologic care influențează perioadele de somn și de veghe.
„Lumina este cel mai puternic regulator al ritmului nostru circadian. Când modificăm expunerea la lumina pe care o obținem dimineața și seara, se produce un dezechilibru al ritmului”, explică medicul pneumolog cu competențe în somnologie Răzvan Alexandru Roșu.
De aceea, în primele zile după schimbarea orei, unele persoane pot avea nevoie de o scurtă perioadă de adaptare.
Cât trebuie să dormi pentru a-ți reveni mai repede
Pentru adulți, recomandarea generală este de cel puțin șapte ore de somn pe noapte. Mai important decât încercarea de a „recupera” multe ore într-o singură noapte este păstrarea unui program cât mai regulat.
Cei care vor să pregătească organismul înainte de weekend pot muta ora de culcare cu aproximativ 10-15 minute mai târziu în zilele premergătoare schimbării. Dacă dorm bine și se trezesc odihniți, nu este însă obligatoriu să își modifice programul.
Ajută și expunerea la lumină naturală în timpul zilei, precum și reducerea timpului petrecut în fața ecranelor înainte de culcare.
„Expunerea la lumină artificială seara poate întârzia ritmurile circadiene și poate prelungi apariția somnului, sau timpul necesar pentru a adormi”, explică medicul.
Ce se întâmplă cu trenurile în noaptea schimbării orei
Pentru cei care călătoresc, schimbarea orei poate crea confuzie. CFR Călători precizează însă că trecerea la ora de iarnă nu modifică mersul trenurilor.
Trenurile aflate deja pe traseu în momentul schimbării vor opri, acolo unde este necesar, în stațiile stabilite și vor aștepta până la ora de plecare prevăzută potrivit noii ore oficiale. Cele aflate aproape de destinația finală își vor putea continua deplasarea.
Trenurile internaționale vor circula conform graficelor stabilite, în condițiile în care și țările vecine trec la ora de iarnă în aceeași zi.
Ai avion duminică? Verifică din nou ora plecării
O atenție suplimentară trebuie acordată călătoriilor cu avionul. Pasagerii care au zboruri în noaptea de 24 spre 25 octombrie sau duminică dimineața ar trebui să verifice ora afișată de compania aeriană și eventualele notificări primite.
Tot din 25 octombrie, Aeroportul Internațional Henri Coandă trece la coordonarea completă a aterizărilor și decolărilor prin sloturi orare fixe, fiecare zbor urmând să aibă o oră aprobată.
Pentru majoritatea românilor, regula esențială rămâne însă foarte simplă: în noaptea de sâmbătă spre duminică, ora 04:00 devine ora 03:00. Dormim teoretic o oră în plus, iar duminică, 25 octombrie, va avea 25 de ore.