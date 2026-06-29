Noi rute Wizz Air din România. Unde vei putea merge în city-break, tarifele pornesc de la 99 de lei
Compania aeriană Wizz Air continuă să își remodeleze rețeaua de zboruri din România, într-o perioadă în care unele destinații dispar din program, iar altele sunt introduse pentru pasagerii care călătoresc din diferite orașe ale țării. Cea mai nouă veste vine de la Aeroportul Oradea, unde au fost inaugurate oficial două conexiuni aeriene directe către Italia și Germania. Noile zboruri sunt deja disponibile pentru rezervare, iar prețurile de pornire sunt de 99 de lei, oferind o nouă opțiune pentru cei care își planifică un city-break sau o călătorie în interes personal.
Oradea are două noi destinații operate de Wizz Air
Aeroportul Oradea a inaugurat oficial zborurile directe către Roma Fiumicino, în Italia, și Dortmund, în Germania. Cele două rute sunt operate de Wizz Air și vor avea câte două frecvențe în fiecare săptămână, în zilele de miercuri și duminică.
Compania a anunțat că tarifele încep de la 99 de lei, iar biletele pot fi achiziționate atât de pe site-ul oficial al operatorului, cât și prin aplicația mobilă WIZZ.
Mai multe zboruri vor fi eliminate de pe aeroporturile din România
În paralel cu inaugurarea noilor conexiuni de la Oradea, Wizz Air a anunțat că renunță la mai multe rute operate de pe aeroporturi din România.
Compania transmite că „ajustarea rețelei de rute în funcție de evoluția pieței face parte din modelul de afaceri ultra-low-cost și permite companiei să răspundă la trendurile actuale de călătorie și să-și distribuie capacitatea mai eficient pe piețele pe care operează”, conform Boarding Pass.
Printre modificările anunțate se numără și eliminarea zborului dintre Craiova și Napoli. Ruta a fost inaugurată în 8 noiembrie 2025, însă va fi retrasă înainte de a împlini un an de operare, ultimul zbor fiind programat pentru 24 octombrie 2026.
Schimbări importante vor exista și la Timișoara. Începând cu jumătatea lunii septembrie 2026, compania va opri zborurile regulate către Praga, Berlin, Frankfurt Hahn, Nuremberg și Basel.
De asemenea, va fi eliminată și ruta dintre Brașov și Nuremberg.
La București, compania a decis suspendarea temporară a zborurilor dintre Aeroportul „Henri Coandă” și Turku, în Finlanda. Ruta, inaugurată la 27 octombrie 2025 și singura operată de Wizz Air între România și Finlanda, va fi suspendată în perioada 29 iunie 2026 – 25 octombrie 2026. În prezent, aceasta este operată de trei ori pe săptămână.
Alte modificări în rețeaua companiei
Luna trecută, operatorul low-cost a anunțat renunțarea la alte șase rute operate sau planificate de pe aeroporturile din România.
Ruta Timișoara – Birmingham nu va mai fi inaugurată, iar la finalul lunii iunie vor fi eliminate conexiunile București – Bratislava și Craiova – Memmingen.
Din 9 august va fi anulată și ruta București – Paris (Orly), urmând ca în octombrie 2026 să fie retrase și zborurile București – Pescara și București Băneasa – Wroclaw.
În același timp, Wizz Air continuă să introducă destinații noi pentru sezonul de vară. Compania a anunțat lansarea unei rute sezoniere între București Otopeni și Dubrovnik, cu trei zboruri săptămânale, operate în fiecare luni, miercuri și vineri, începând cu data de 1 iulie.
Noua destinație face parte din extinderea rețelei pentru sezonul estival, care include și rutele deja lansate către Brindisi, Faro, Antalya și Barcelona din mai multe orașe din România, precum și viitoarele zboruri către Malta și Kefalonia, alături de cursele operate anual către insulele Greciei.
Totodată, ruta spre Dubrovnik a fost anunțată și pentru Cluj-Napoca, unde zborurile au început în luna mai.
În prezent, Wizz Air operează 227 de rute de pe 14 aeroporturi din România.