Noi rute Wizz Air din România. Unde vei putea merge în city-break, tarifele pornesc de la 99 de lei

Compania a anunțat că tarifele încep de la 99 de lei, iar biletele pot fi achiziționate atât de pe site-ul oficial al operatorului, cât și prin aplicația mobilă WIZZ.

Mai multe zboruri vor fi eliminate de pe aeroporturile din România

În paralel cu inaugurarea noilor conexiuni de la Oradea, Wizz Air a anunțat că renunță la mai multe rute operate de pe aeroporturi din România.

Compania transmite că „ajustarea rețelei de rute în funcție de evoluția pieței face parte din modelul de afaceri ultra-low-cost și permite companiei să răspundă la trendurile actuale de călătorie și să-și distribuie capacitatea mai eficient pe piețele pe care operează”, conform Boarding Pass.

Printre modificările anunțate se numără și eliminarea zborului dintre Craiova și Napoli. Ruta a fost inaugurată în 8 noiembrie 2025, însă va fi retrasă înainte de a împlini un an de operare, ultimul zbor fiind programat pentru 24 octombrie 2026.

Schimbări importante vor exista și la Timișoara. Începând cu jumătatea lunii septembrie 2026, compania va opri zborurile regulate către Praga, Berlin, Frankfurt Hahn, Nuremberg și Basel.

De asemenea, va fi eliminată și ruta dintre Brașov și Nuremberg.

La București, compania a decis suspendarea temporară a zborurilor dintre Aeroportul „Henri Coandă” și Turku, în Finlanda. Ruta, inaugurată la 27 octombrie 2025 și singura operată de Wizz Air între România și Finlanda, va fi suspendată în perioada 29 iunie 2026 – 25 octombrie 2026. În prezent, aceasta este operată de trei ori pe săptămână.

Alte modificări în rețeaua companiei

Luna trecută, operatorul low-cost a anunțat renunțarea la alte șase rute operate sau planificate de pe aeroporturile din România.

Ruta Timișoara – Birmingham nu va mai fi inaugurată, iar la finalul lunii iunie vor fi eliminate conexiunile București – Bratislava și Craiova – Memmingen.