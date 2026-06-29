Motorul electric care ar putea schimba mașinile viitorului: Mercedes-Benz produce în serie tehnologia cu flux axial

Motorul cu flux axial este folosit pe noul AMG GT 4-Door Coupé și vine cu o serie de avantaje față de motoarele electrice clasice cu flux radial. Este mai compact, mai ușor și oferă o densitate de putere mult mai mare, iar drumul până la producția industrială a fost unul lung, început de la ideile lui Michael Faraday și continuat prin cercetarea companiei YASA.

De la experimentul lui Faraday la tehnologia Mercedes-AMG

Povestea acestui tip de motor începe în 1821, când Michael Faraday a realizat unul dintre primele experimente care au demonstrat posibilitatea transformării energiei electrice în mișcare. Dispozitivul creat atunci, un motor sub formă de disc, poate fi considerat strămoșul îndepărtat al motoarelor electrice cu flux axial.

Totuși, industria a mers pe alt drum. Motorul cu flux radial a devenit standard pentru majoritatea aplicațiilor, de la electrocasnice până la utilaje industriale și automobile. Era mai ușor de produs, iar infrastructura existentă favoriza această soluție.

Schimbarea a început în 2005, când Tim Woolmer, doctorand la Universitatea Oxford, a început dezvoltarea unui concept diferit. Ideea lui a dus ulterior la apariția companiei YASA, acronim pentru „Yokeless and Segmented Armature”, fondată în 2009.

La acel moment, piața mașinilor electrice era abia la început. Modele precum Tesla Roadster sau Mitsubishi i-MiEV încercau să demonstreze că propulsia electrică poate deveni o alternativă reală, însă producția la scară mare rămânea o provocare.

Primele aplicații spectaculoase nu au apărut direct pe mașini de serie. Motoarele YASA au fost testate pe prototipuri precum Jaguar C-X75 și au ajuns inclusiv în competiții de performanță, unde au demonstrat avantajele tehnologiei. Ulterior, Koenigsegg Regera a devenit una dintre primele mașini de stradă echipate cu astfel de motoare.

Au urmat colaborări cu Ferrari, Lamborghini și Audi, iar în 2021 Mercedes-Benz a făcut pasul decisiv și a preluat complet compania YASA.