Mercedes transformă duba electrică într-o limuzină cu 8 locuri. VLE 300 are 400 CP, autonomie mare și preț de S-Class

Prețul de lansare în Germania este de 82.260 de euro, dar versiunile mai bine echipate pot trece fără mari eforturi de pragul psihologic de 100.000 de euro. Pentru România, unde monovolumele mari sunt rare în zona premium, VLE 300 ar putea atrage mai degrabă hoteluri de lux, companii de transfer VIP, familii cu buget foarte mare sau firme care vor o alternativă electrică la clasa V diesel.

O dubă electrică gândită ca o limuzină

Mercedes insistă că noul VLE nu este doar o dubă cu scaune mai bune, ci un vehicul electric premium gândit din start pentru confort. Versiunea Grand Limousine pune accent pe spațiul din spate, pe scaune individuale și pe o atmosferă de lounge mobil. Scaunul Grand Comfort vine cu pernă suplimentară, cotiere, suporturi de pahare, încărcare wireless, suport lombar, funcție de masaj și suport pentru gambe.

Această abordare schimbă discuția despre mașinile electrice mari. Până acum, un vehicul electric cu opt locuri era privit mai ales ca soluție practică. Mercedes vrea să îl transforme într-un produs aspirațional, pentru clienți care ar fi putut cumpăra un SUV mare sau o limuzină de top, dar au nevoie de mai mult spațiu. Într-un aeroport precum Otopeni, un astfel de model ar avea sens pentru transferuri business, mai ales dacă autonomia reală va rămâne convingătoare.

Interiorul configurabil este un alt argument important. Scaunele și banchetele pot fi mutate sau scoase, astfel încât mașina poate trece rapid de la transport de persoane la transport de bagaje sau echipamente. Pentru familii numeroase, cluburi sportive, artiști sau companii care fac frecvent drumuri lungi, flexibilitatea contează aproape la fel de mult ca autonomia.

Mercedes mizează și pe suspensia pneumatică AIRMATIC, alături de direcția integrală cu roțile din spate care virează până la șapte grade. Această tehnologie ar trebui să facă vehiculul mai ușor de manevrat în oraș și mai stabil pe autostradă. Pentru o mașină atât de mare, raza de bracaj și confortul la viteze ridicate devin argumente decisive.

Performanță de AMG într-un vehicul de familie

Versiunea VLE 300 AMG Line duce povestea într-o zonă aproape neașteptată. Cu aproximativ 400 CP și cuplu electric disponibil instantaneu, monovolumul poate accelera de la 0 la 97 km/h în 6,5 secunde. Nu este un timp de supercar electric, dar pentru un vehicul cu opt locuri și dimensiuni considerabile este mai mult decât suficient.

Aici apare farmecul ciudat al noului VLE. Este o mașină care poate duce familia în vacanță, poate transporta clienți VIP, dar poate și să accelereze suficient de rapid încât să surprindă multe SUV-uri convenționale. În România, pe trasee lungi precum București-Cluj, București-Iași sau Brașov-Constanța, autonomia anunțată de peste 700 de kilometri ar putea elimina anxietatea încărcării, cel puțin în condiții ideale.