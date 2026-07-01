Mii de angajați Microsoft ar putea rămâne fără loc de muncă: compania schimbă strategia în era inteligenței artificiale
Microsoft se pregătește să anunțe o nouă rundă de reduceri de personal, într-o perioadă în care compania încearcă să țină sub control costurile, în timp ce investește masiv în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială.
Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, compania ar urma să elimine mii de posturi, iar restructurările ar putea afecta mai multe departamente, inclusiv zona de vânzări, consultanță și divizia de gaming Xbox. Reducerile ar fi însă mai mici decât cele realizate în anii anteriori, scrie Business Insider.
Microsoft nu a confirmat oficial informațiile, însă sursele citate susțin că anunțul ar putea fi făcut în perioada următoare, iar momentul exact ar putea suferi modificări.
Xbox și departamentele comerciale, printre zonele vizate de restructurări
Noua rundă de concedieri ar urma să afecteze mai puțin de 2,5% din forța totală de muncă a Microsoft. Compania are aproximativ 220.000 de angajați la nivel global, ceea ce înseamnă că numărul total al posturilor eliminate ar fi de ordinul miilor.
Unele persoane afectate ar putea primi alternative interne în cadrul companiei, prin redistribuirea către alte roluri disponibile, potrivit informațiilor apărute.
Reducerea personalului vine într-un moment în care Microsoft își ajustează strategia de business. Compania investește sume uriașe în inteligență artificială, centre de date și servicii cloud, iar conducerea încearcă să găsească un echilibru între cheltuielile masive pentru noile tehnologii și presiunile financiare venite din partea investitorilor.
Divizia Xbox ar fi una dintre zonele care ar putea fi afectate de această reorganizare. În ultimii ani, Microsoft a trecut prin mai multe schimbări în zona de gaming, inclusiv după achiziții importante și după repoziționarea serviciilor sale în jurul ecosistemului Xbox.
Compania a mai redus personalul și în anii anteriori. În 2025, Microsoft a eliminat aproximativ 6.000 de locuri de muncă în luna mai, urmate de încă aproximativ 9.000 de concedieri în iulie, o reducere de aproximativ 4% din totalul angajaților.
Investițiile în AI cresc, dar presiunea asupra Microsoft se intensifică
Noua restructurare apare în contextul unei transformări majore pentru Microsoft. Gigantul american este unul dintre cei mai mari jucători din cursa pentru inteligență artificială, prin parteneriatul cu OpenAI și integrarea tehnologiilor AI în produsele sale.
Totuși, această direcție implică investiții uriașe în infrastructură, iar piața începe să pună întrebări despre rentabilitatea acestor cheltuieli. Investitorii sunt atenți la modul în care inteligența artificială va afecta serviciile software tradiționale și dacă noile tehnologii vor genera suficientă creștere.
Acțiunile Microsoft au avut o perioadă dificilă recent, iar compania se confruntă cu presiuni pentru reducerea costurilor și eficientizarea operațiunilor.
La începutul acestui an, Microsoft a lansat și un program de pensionare voluntară pentru anumiți angajați din Statele Unite, oferind pachete de plecare pentru angajați eligibili.
Noua rundă de concedieri arată una dintre realitățile industriei tehnologice din 2026: companiile investesc agresiv în AI, dar în același timp reduc structurile considerate mai puțin eficiente. Pentru Microsoft, provocarea este să continue expansiunea în domenii precum inteligența artificială fără să piardă controlul asupra costurilor.