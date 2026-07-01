Mii de angajați Microsoft ar putea rămâne fără loc de muncă: compania schimbă strategia în era inteligenței artificiale

Microsoft nu a confirmat oficial informațiile, însă sursele citate susțin că anunțul ar putea fi făcut în perioada următoare, iar momentul exact ar putea suferi modificări.

Xbox și departamentele comerciale, printre zonele vizate de restructurări

Noua rundă de concedieri ar urma să afecteze mai puțin de 2,5% din forța totală de muncă a Microsoft. Compania are aproximativ 220.000 de angajați la nivel global, ceea ce înseamnă că numărul total al posturilor eliminate ar fi de ordinul miilor.

Unele persoane afectate ar putea primi alternative interne în cadrul companiei, prin redistribuirea către alte roluri disponibile, potrivit informațiilor apărute.

Reducerea personalului vine într-un moment în care Microsoft își ajustează strategia de business. Compania investește sume uriașe în inteligență artificială, centre de date și servicii cloud, iar conducerea încearcă să găsească un echilibru între cheltuielile masive pentru noile tehnologii și presiunile financiare venite din partea investitorilor.

Divizia Xbox ar fi una dintre zonele care ar putea fi afectate de această reorganizare. În ultimii ani, Microsoft a trecut prin mai multe schimbări în zona de gaming, inclusiv după achiziții importante și după repoziționarea serviciilor sale în jurul ecosistemului Xbox.

Compania a mai redus personalul și în anii anteriori. În 2025, Microsoft a eliminat aproximativ 6.000 de locuri de muncă în luna mai, urmate de încă aproximativ 9.000 de concedieri în iulie, o reducere de aproximativ 4% din totalul angajaților.

Investițiile în AI cresc, dar presiunea asupra Microsoft se intensifică

Noua restructurare apare în contextul unei transformări majore pentru Microsoft. Gigantul american este unul dintre cei mai mari jucători din cursa pentru inteligență artificială, prin parteneriatul cu OpenAI și integrarea tehnologiilor AI în produsele sale.