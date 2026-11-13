Microsoft aduce 25 de jocuri originale Xbox pe PC. Lista include titluri Star Wars, Morrowind și TimeSplitters

Ce jocuri de pe primul Xbox pot fi jucate acum pe PC

Catalogul disponibil pe Windows cuprinde 25 de titluri, dintre care 21 reprezintă noutăți față de selecția inițială prezentată de Microsoft în luna iulie. La acel moment, compania anunțase doar patru jocuri compatibile cu PC-ul. Extinderea actuală aduce în prim-plan câteva producții apreciate de fanii consolei originale, dar și jocuri care au rămas cunoscute datorită unor serii importante.

Lista include Armed and Dangerous, Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge și Disney’s Chicken Little. Printre titlurile disponibile se numără și The Elder Scrolls III: Morrowind, unul dintre cele mai cunoscute jocuri de rol ale generației sale, precum și Grabbed by the Ghoulies, Indiana Jones and the Emperor’s Tomb și Red Faction II.

O parte importantă a catalogului este reprezentată de jocurile Star Wars. Microsoft a inclus Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront II, Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast și Star Wars: Jedi Starfighter. Selecția continuă cu Star Wars: Knights of the Old Republic, Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, Republic Commando, Starfighter – Special Edition și The Clone Wars.

Lista este completată de Fuzion Frenzy, Secret Weapons Over Normandy, Thrillville, TimeSplitters 2 și TimeSplitters: Future Perfect. Astfel, utilizatorii de PC au acces la o selecție variată, de la jocuri de acțiune și aventură până la RPG-uri și producții inspirate din universuri cinematografice cunoscute.

Microsoft introduce realizări pentru jocurile originale Xbox

O altă noutate importantă este introducerea sistemului de Achievements pentru unele dintre jocurile primei generații Xbox. Funcția debutează cu patru titluri: Star Wars: Knights of the Old Republic, continuarea sa, Blinx: The Time Sweeper și Conker: Live and Reloaded.

Prin această schimbare, Microsoft aduce o funcționalitate asociată în special generațiilor mai noi de jocuri și în catalogul producțiilor clasice. Jucătorii vor putea debloca realizări în timp ce parcurg aceste titluri, iar sistemul nu se limitează la PC.

Aceleași Achievements vor putea fi obținute și pe consolele Xbox One și Xbox Series, după instalarea unei actualizări de sistem. Microsoft intenționează să extindă funcția și la alte jocuri din catalog, însă nu a prezentat deocamdată un calendar pentru următoarele titluri care vor primi această facilitate.