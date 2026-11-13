Microsoft aduce 25 de jocuri originale Xbox pe PC. Lista include titluri Star Wars, Morrowind și TimeSplitters
Microsoft extinde programul prin care jocurile de pe prima consolă Xbox pot fi rulate pe PC-uri cu Windows. Cu ocazia aniversării de 25 de ani a brandului Xbox, compania a anunțat că 25 de jocuri din generația originală sunt acum disponibile pe PC, printr-un sistem de compatibilitate retroactivă. Inițiativa face parte din planul de conservare a jocurilor clasice, prezentat anterior de Microsoft, iar lista include atât producții care au făcut istorie pe consola originală, cât și titluri din universul Star Wars.
Pe lângă extinderea catalogului, Microsoft introduce și o altă noutate: realizările (Achievements) pentru unele dintre jocurile originale Xbox. Este pentru prima dată când aceste titluri primesc un astfel de sistem, iar funcția va fi disponibilă inclusiv pe consolele Xbox One și Xbox Series, după instalarea unei actualizări de sistem, scrie The Verge.
Ce jocuri de pe primul Xbox pot fi jucate acum pe PC
Catalogul disponibil pe Windows cuprinde 25 de titluri, dintre care 21 reprezintă noutăți față de selecția inițială prezentată de Microsoft în luna iulie. La acel moment, compania anunțase doar patru jocuri compatibile cu PC-ul. Extinderea actuală aduce în prim-plan câteva producții apreciate de fanii consolei originale, dar și jocuri care au rămas cunoscute datorită unor serii importante.
Lista include Armed and Dangerous, Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge și Disney’s Chicken Little. Printre titlurile disponibile se numără și The Elder Scrolls III: Morrowind, unul dintre cele mai cunoscute jocuri de rol ale generației sale, precum și Grabbed by the Ghoulies, Indiana Jones and the Emperor’s Tomb și Red Faction II.
O parte importantă a catalogului este reprezentată de jocurile Star Wars. Microsoft a inclus Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront II, Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast și Star Wars: Jedi Starfighter. Selecția continuă cu Star Wars: Knights of the Old Republic, Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, Republic Commando, Starfighter – Special Edition și The Clone Wars.
Lista este completată de Fuzion Frenzy, Secret Weapons Over Normandy, Thrillville, TimeSplitters 2 și TimeSplitters: Future Perfect. Astfel, utilizatorii de PC au acces la o selecție variată, de la jocuri de acțiune și aventură până la RPG-uri și producții inspirate din universuri cinematografice cunoscute.
Microsoft introduce realizări pentru jocurile originale Xbox
O altă noutate importantă este introducerea sistemului de Achievements pentru unele dintre jocurile primei generații Xbox. Funcția debutează cu patru titluri: Star Wars: Knights of the Old Republic, continuarea sa, Blinx: The Time Sweeper și Conker: Live and Reloaded.
Prin această schimbare, Microsoft aduce o funcționalitate asociată în special generațiilor mai noi de jocuri și în catalogul producțiilor clasice. Jucătorii vor putea debloca realizări în timp ce parcurg aceste titluri, iar sistemul nu se limitează la PC.
Aceleași Achievements vor putea fi obținute și pe consolele Xbox One și Xbox Series, după instalarea unei actualizări de sistem. Microsoft intenționează să extindă funcția și la alte jocuri din catalog, însă nu a prezentat deocamdată un calendar pentru următoarele titluri care vor primi această facilitate.
În cazul jocurilor mai vechi, introducerea realizărilor poate oferi un motiv suplimentar pentru revenirea la experiențe deja cunoscute. În același timp, funcția contribuie la integrarea titlurilor clasice în ecosistemul actual Xbox, fără ca acestea să rămână simple versiuni păstrate pentru colecționari.
Jocurile pot fi controlate cu tastatura și mouse-ul, dar discurile originale nu funcționează
Microsoft precizează că toate cele 25 de jocuri pot fi jucate pe PC folosind tastatura și mouse-ul. Este un detaliu important pentru cei care nu vor să folosească un controller pentru producțiile concepute inițial în jurul comenzilor consolei.
Există însă o limitare pentru persoanele care dețin edițiile fizice ale jocurilor. Discurile originale Xbox și cele Xbox 360 nu pot fi folosite pentru a activa versiunile digitale pe PC. Acestea nu sunt incluse în programul Microsoft de conversie de la disc la versiune digitală, deoarece au fost lansate înainte de introducerea unui sistem special de identificare.
Programul ulterior a folosit un număr de serie unic încorporat în discurile pentru Xbox One, mecanism care permite asocierea unei copii fizice cu versiunea digitală corespunzătoare. Jocurile din generațiile anterioare nu beneficiază de această posibilitate. Prin urmare, cei care vor să le joace pe PC trebuie să dețină sau să cumpere copii digitale.
Compatibilitatea pare să fie asigurată prin intermediul unui emulator, potrivit informațiilor publicate despre proiect. Microsoft nu a oferit însă în materialul prezentat toate detaliile tehnice ale soluției.
Ce urmează pentru compatibilitatea retroactivă Xbox
Extinderea catalogului face parte dintr-un proiect mai amplu prin care Microsoft încearcă să păstreze accesibile jocurile lansate de-a lungul generațiilor Xbox. Totuși, cele 25 de titluri nu sunt incluse în totalitate în abonamentul Game Pass.
Potrivit informațiilor comunicate de Microsoft, dintre jocurile nou adăugate, doar o parte sunt disponibile prin Game Pass. Selecția menționată include Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge, Fuzion Frenzy, The Elder Scrolls III: Morrowind și Grabbed by the Ghoulies. Pentru celelalte producții este necesară achiziționarea separată a versiunilor digitale.
Planurile companiei nu se opresc la prima generație de console. Documente Microsoft apărute anterior indicau că jocurile Xbox 360 ar urma să fie integrate treptat în programul de compatibilitate retroactivă, în perioada 2027-2028. Calendarul menționat era asociat și cu viitoarele proiecte hardware ale companiei, inclusiv o consolă portabilă și sistemul cunoscut sub numele de Project Helix.