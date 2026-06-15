Matt Damon vrea să revină în seria Bourne. Actorul spune că mai lipsește un singur lucru
La aproape un deceniu de la ultimul film din franciza Bourne, fanii celebrului agent amnezic au primit un nou motiv de speranță. Matt Damon a declarat recent că este deschis unei noi apariții în rolul care l-a consacrat în lumea filmelor de acțiune, însă există o condiție importantă.
Actorul american, care l-a interpretat pe Jason Bourne în patru producții lansate între 2002 și 2016, spune că interesul pentru continuarea seriei există în continuare atât din partea sa, cât și a celor care au lucrat la filmele anterioare. Problema este că nimeni nu a găsit încă povestea potrivită pentru o nouă aventură, se arată pe AVClub.
De ce nu există încă un nou film Bourne
Într-un interviu recent, Matt Damon a explicat că ideea unei reveniri a fost discutată de mai multe ori de-a lungul anilor. Potrivit actorului, există încercări constante de a dezvolta un nou scenariu, însă până acum niciun proiect nu a reușit să convingă suficient pentru a intra în producție.
Damon a glumit chiar pe această temă, sugerând că este dispus să asculte orice idee bună pentru continuarea poveștii lui Jason Bourne.
Declarația vine într-un moment în care numeroase francize celebre de la Hollywood încearcă să revină în atenția publicului prin noi filme sau seriale. În cazul seriei Bourne, provocarea este însă una specială. Primele producții au fost apreciate nu doar pentru scenele de acțiune, ci și pentru modul în care au reinventat genul filmelor cu spioni în anii 2000.
Succesul francizei a fost construit în jurul unui personaj complex, urmărit de agenții guvernamentale și obligat să își reconstruiască trecutul fragment cu fragment. După patru filme cu Matt Damon în rol principal, realizatorii au încercat să extindă universul și prin alte proiecte, însă fără același impact.
În 2012, actorul a lipsit din producția „The Bourne Legacy”, unde personajul principal a fost interpretat de Jeremy Renner. Ulterior, universul Bourne a fost extins și prin serialul „Treadstone”, lansat în 2019, însă acesta nu a reușit să reziste mai mult de un sezon.
Jason Bourne rămâne unul dintre cele mai importante personaje din cinemaul de acțiune
Lansat în 2002, primul film al seriei a schimbat semnificativ modul în care erau realizate producțiile cu spioni. Stilul realist, scenele de luptă intense și ritmul alert au influențat inclusiv alte francize importante din industrie.
Pentru Matt Damon, rolul lui Jason Bourne a devenit unul dintre cele mai reprezentative din carieră. Chiar dacă între timp actorul a apărut în numeroase producții de succes și a câștigat recunoaștere pentru roluri foarte diferite, publicul continuă să îl asocieze cu fostul agent secret aflat permanent în fugă.
În prezent, actorul nu duce lipsă de proiecte. Următorul său film important este „The Odyssey”, noua producție regizată de Christopher Nolan, care urmează să ajungă în cinematografe în perioada următoare.
Cu toate acestea, declarațiile sale sugerează că povestea lui Jason Bourne nu este închisă definitiv. Dacă scenariștii vor reuși să găsească o idee suficient de puternică pentru a justifica revenirea personajului, există șanse reale ca Matt Damon să îmbrace din nou rolul care l-a transformat într-unul dintre cei mai apreciați eroi ai filmelor de acțiune din ultimele două decenii.
Deocamdată, viitorul francizei rămâne incert. Un lucru pare însă clar: atât actorul, cât și o mare parte dintre fani ar fi pregătiți pentru încă o misiune marca Jason Bourne.