Matt Damon vrea să revină în seria Bourne. Actorul spune că mai lipsește un singur lucru

De ce nu există încă un nou film Bourne

Într-un interviu recent, Matt Damon a explicat că ideea unei reveniri a fost discutată de mai multe ori de-a lungul anilor. Potrivit actorului, există încercări constante de a dezvolta un nou scenariu, însă până acum niciun proiect nu a reușit să convingă suficient pentru a intra în producție.

Damon a glumit chiar pe această temă, sugerând că este dispus să asculte orice idee bună pentru continuarea poveștii lui Jason Bourne.

Declarația vine într-un moment în care numeroase francize celebre de la Hollywood încearcă să revină în atenția publicului prin noi filme sau seriale. În cazul seriei Bourne, provocarea este însă una specială. Primele producții au fost apreciate nu doar pentru scenele de acțiune, ci și pentru modul în care au reinventat genul filmelor cu spioni în anii 2000.

Succesul francizei a fost construit în jurul unui personaj complex, urmărit de agenții guvernamentale și obligat să își reconstruiască trecutul fragment cu fragment. După patru filme cu Matt Damon în rol principal, realizatorii au încercat să extindă universul și prin alte proiecte, însă fără același impact.

În 2012, actorul a lipsit din producția „The Bourne Legacy”, unde personajul principal a fost interpretat de Jeremy Renner. Ulterior, universul Bourne a fost extins și prin serialul „Treadstone”, lansat în 2019, însă acesta nu a reușit să reziste mai mult de un sezon.

Jason Bourne rămâne unul dintre cele mai importante personaje din cinemaul de acțiune

Lansat în 2002, primul film al seriei a schimbat semnificativ modul în care erau realizate producțiile cu spioni. Stilul realist, scenele de luptă intense și ritmul alert au influențat inclusiv alte francize importante din industrie.

Pentru Matt Damon, rolul lui Jason Bourne a devenit unul dintre cele mai reprezentative din carieră. Chiar dacă între timp actorul a apărut în numeroase producții de succes și a câștigat recunoaștere pentru roluri foarte diferite, publicul continuă să îl asocieze cu fostul agent secret aflat permanent în fugă.