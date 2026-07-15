Mașinile noi din UE îți urmăresc privirea. Sistemul obligatoriu care se reactivează la fiecare pornire

Când decide mașina că nu mai ești atent

Sistemul trebuie să funcționeze de la viteze de cel puțin 20 km/h. Dacă șoferul privește timp de șase secunde într-o zonă aflată mult sub linia drumului, mașina trebuie să emită un avertisment.

La viteze de minimum 50 km/h, intervalul scade la 3,5 secunde. Zona urmărită include, de regulă, telefonul ținut în poală, consola centrală sau obiectele aflate în partea inferioară a habitaclului.

Avertismentul trebuie să fie vizibil. Acesta trebuie însoțit și de un semnal sonor sau haptic. Mașina poate intensifica alertele până când șoferul revine cu privirea la drum.

Sistemul face parte din pachetul mai larg de norme GSR II pentru mașinile noi. Același cadru introduce tehnologii precum avertizarea la viteză, frânarea automată și detectarea obstacolelor la mersul înapoi.

Poți opri avertismentele, dar numai temporar

Regulamentul permite șoferului să dezactiveze manual avertismentele sau întregul sistem. Producătorul decide ce opțiune oferă în meniurile mașinii.

Dezactivarea nu este însă permanentă. ADDW trebuie să revină în modul normal de funcționare la fiecare pornire a vehiculului. Dacă oprești alertele în timpul unei călătorii, va trebui să repeți procedura după următoarea pornire.

Această regulă este asemănătoare cu cea folosită pentru sistemele care avertizează la depășirea limitei de viteză. Uniunea Europeană vrea ca funcțiile de siguranță să fie active implicit, chiar dacă șoferul le poate opri temporar.