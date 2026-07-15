Mașinile noi din UE îți urmăresc privirea. Sistemul obligatoriu care se reactivează la fiecare pornire
Mașinile noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să includă un sistem care detectează când șoferul nu mai privește drumul suficient de mult. Regula se aplică din 7 iulie 2026 și face parte din Regulamentul general de siguranță al Uniunii Europene. Scopul declarat este reducerea accidentelor provocate de telefon, ecranele din mașină sau alte forme de distragere.
Sistemul se numește Advanced Driver Distraction Warning, prescurtat ADDW. El urmărește direcția privirii și avertizează șoferul prin semnale vizuale, sonore sau vibrații. Regula nu obligă producătorii să folosească o anumită cameră, fiind neutră tehnologic. În practică, numeroase mașini folosesc senzori și camere cu infraroșu orientate spre fața conducătorului.
Când decide mașina că nu mai ești atent
Sistemul trebuie să funcționeze de la viteze de cel puțin 20 km/h. Dacă șoferul privește timp de șase secunde într-o zonă aflată mult sub linia drumului, mașina trebuie să emită un avertisment.
La viteze de minimum 50 km/h, intervalul scade la 3,5 secunde. Zona urmărită include, de regulă, telefonul ținut în poală, consola centrală sau obiectele aflate în partea inferioară a habitaclului.
Avertismentul trebuie să fie vizibil. Acesta trebuie însoțit și de un semnal sonor sau haptic. Mașina poate intensifica alertele până când șoferul revine cu privirea la drum.
Sistemul face parte din pachetul mai larg de norme GSR II pentru mașinile noi. Același cadru introduce tehnologii precum avertizarea la viteză, frânarea automată și detectarea obstacolelor la mersul înapoi.
Poți opri avertismentele, dar numai temporar
Regulamentul permite șoferului să dezactiveze manual avertismentele sau întregul sistem. Producătorul decide ce opțiune oferă în meniurile mașinii.
Dezactivarea nu este însă permanentă. ADDW trebuie să revină în modul normal de funcționare la fiecare pornire a vehiculului. Dacă oprești alertele în timpul unei călătorii, va trebui să repeți procedura după următoarea pornire.
Această regulă este asemănătoare cu cea folosită pentru sistemele care avertizează la depășirea limitei de viteză. Uniunea Europeană vrea ca funcțiile de siguranță să fie active implicit, chiar dacă șoferul le poate opri temporar.
Producătorii au început deja să includă tot mai multe sisteme ADAS în echiparea standard. Schimbarea va afecta inclusiv mărcile accesibile. Playtech a analizat cum noile reguli de siguranță vor schimba viitoarele modele Dacia.
Camera nu ar trebui să înregistreze călătoria
Regulamentul european include limite clare privind datele. Sistemul nu trebuie să înregistreze sau să păstreze permanent imagini și informații care nu sunt necesare funcționării sale.
Analiza trebuie realizată într-un circuit închis, în interiorul mașinii. Datele nu trebuie oferite unor terți și trebuie șterse imediat după procesare. Sistemul nu este destinat recunoașterii identității șoferului.
În forma prevăzută de regulament, camera nu ar trebui să creeze o arhivă video a călătoriilor. Ea trebuie doar să stabilească în timp real unde privește șoferul. Apoi elimină informațiile utilizate pentru analiză.
Temerile legate de confidențialitate nu sunt însă complet nejustificate. Mașinile moderne au conexiune la internet, actualizări de la distanță și numeroși senzori. Diferența dintre siguranță și supraveghere va depinde de modul în care producătorii aplică efectiv regulile.
Sistemele pot salva vieți, dar pot deveni enervante
Distragerea atenției este una dintre cauzele importante ale accidentelor. Un telefon verificat pentru câteva secunde poate însemna zeci de metri parcurși fără ca șoferul să urmărească drumul.
ADDW poate preveni unele asemenea situații. Sistemul poate fi util și în mașinile cu asistență avansată, unde șoferii pot crede greșit că nu mai trebuie să fie atenți. Chiar și tehnologiile promovate drept autonome necesită adesea supraveghere umană, așa cum se întâmplă în cazul sistemului Tesla FSD de nivel 2.
Problema apare când alertele sunt declanșate greșit. Verificarea oglinzilor, reglarea climatizării sau o privire către ecranul central pot produce avertismente repetate. Calibrarea slabă poate determina șoferii să ignore sistemul sau să îl dezactiveze la fiecare drum.
Regula nu transformă automat mașina într-un dispozitiv de spionaj. Ea introduce însă o cameră sau un senzor care urmărește constant comportamentul șoferului. Pentru cumpărători, întrebarea importantă va fi dacă tehnologia rămâne un sistem local de siguranță sau devine, în timp, o nouă sursă de date comerciale.