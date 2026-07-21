Lotus Emeya stabilește un nou record pe circuitul Sepang. Sedanul electric a fost cu peste 7 secunde mai rapid decât precedentul reper

Circuitul Sepang rămâne unul dintre cele mai dificile teste pentru o mașină electrică

Cu o lungime de aproximativ 5,5 kilometri, Sepang International Circuit este considerat unul dintre cele mai solicitante trasee din Asia. Circuitul combină linii drepte foarte rapide cu viraje de mare viteză și porțiuni tehnice care testează accelerația, frânarea, stabilitatea aerodinamică și echilibrul șasiului.

La volanul mașinii Lotus Emeya 900 s-a aflat pilotul de GT Daniel Lu, care a reușit să stabilească noul reper pentru automobilele electrice. Pentru constructorul britanic, rezultatul confirmă că noul sedan electric poate face față atât utilizării zilnice, cât și sesiunilor pe circuit.

Aerodinamica joacă un rol esențial în performanțele lui Lotus Emeya

Unul dintre elementele pe care Lotus le evidențiază este conceptul aerodinamic denumit „porosity”. În loc ca aerul să circule doar pe deasupra sau pe sub caroserie, acesta este direcționat și prin diferite zone ale automobilului, contribuind la reducerea rezistenței și la creșterea stabilității la viteze mari.

Acest principiu nu este nou pentru companie. A fost folosit și la hypercarul electric Evija, iar ulterior a influențat dezvoltarea modelului Emeya. Constructorul susține că soluțiile aerodinamice au avut un rol important în obținerea noului record de pe circuitul malaezian.

Pe lângă partea aerodinamică, Emeya combină două motoare electrice puternice cu un șasiu reglat pentru performanță și un interior premium, încercând să ofere atât confort în utilizarea de zi cu zi, cât și un comportament sportiv atunci când ajungi pe circuit.

Lotus vrea să demonstreze că performanța poate merge mână în mână cu electrificarea

Constructorul spune că fiecare model nou trebuie să păstreze caracteristicile care au făcut celebru numele Lotus, chiar dacă tehnologia de propulsie s-a schimbat. Accentul rămâne pe direcția precisă, echilibrul șasiului și plăcerea de a conduce, elemente care au definit marca timp de decenii.

Recordul stabilit la Sepang vine să întărească această strategie și să arate că modelele electrice pot concura la cel mai înalt nivel fără să renunțe la ADN-ul sportiv al constructorului.