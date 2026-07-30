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TEHNOLOGIE

Logitech schimbă designul mouse-urilor, dar numai pentru Europa. Noua regulă UE obligă compania să facă modificări

Logitech schimbă designul mouse-urilor, dar numai pentru Europa. Noua regulă UE obligă compania să facă modificări
Foto: Logitech
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Logitech va lansa în Europa o nouă generație de mouse-uri cu baterii care pot fi înlocuite de proprietar, însă aceste modele nu vor ajunge și pe alte piețe. Decizia vine ca răspuns la legislația Uniunii Europene privind bateriile, care intră în vigoare în 2027 și obligă producătorii să proiecteze dispozitive mai ușor de reparat și cu baterii ce pot fi schimbate fără a înlocui întregul produs.

Compania recunoaște că modificările sunt făcute pentru a respecta cerințele europene, însă susține că soluția nu este neapărat cea mai bună din punctul de vedere al designului sau al experienței de utilizare, potrivit Tech Spot.

Mouse-urile pentru Europa vor fi diferite de cele vândute în restul lumii

Robin Piispanen, șeful diviziei de gaming Logitech, a confirmat că viitoarele modele destinate pieței europene vor permite înlocuirea bateriei de către proprietar. Totuși, această versiune nu va fi comercializată la nivel global.

Potrivit companiei, integrarea unei baterii detașabile înseamnă un design diferit, costuri mai mari de fabricație și o greutate suplimentară. Logitech susține că noile modele vor avea o construcție mai robustă pentru a reduce riscul deteriorării bateriei litiu-ion, care poate deveni periculoasă dacă este perforată accidental.

Logitech consideră că un mouse ar trebui înlocuit, nu reparat

Deși spune că sprijină dreptul la reparație, compania susține că, în cazul unui mouse cu prețuri cuprinse între aproximativ 50 și 100 de dolari, cei mai mulți cumpărători aleg să schimbe dispozitivul înainte ca bateria să ajungă la finalul duratei de viață.

Reprezentanții Logitech afirmă că este mai important ca produsele să fie construite pentru a rezista mai mult timp decât să permită înlocuirea ușoară a fiecărei componente. În plus, compania consideră că încercările de reparație realizate acasă pot provoca alte defecte, cum ar fi deteriorarea butoanelor sau a carcasei.

În schimb, Logitech nu a oferit detalii despre posibilitatea ca atelierele independente de reparații să aibă acces mai ușor la piese de schimb oficiale.

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Nintendo a ales o strategie asemănătoare

Logitech nu este singura companie care adaptează produsele exclusiv pentru piața europeană. Nintendo a anunțat anterior că va comercializa în Uniunea Europeană o versiune a consolei Switch 2 cu baterii ușor de înlocuit atât pentru consolă, cât și pentru controlerele Joy-Con.

În același timp, compania japoneză a decis să oprească vânzarea versiunii originale a consolei Switch în Europa, în loc să o reproiecteze pentru a respecta noile cerințe.

Noile reguli privind bateriile vor intra în vigoare în februarie 2027 și urmăresc reducerea cantității de deșeuri electronice generate anual. Ideea este simplă: atunci când bateria își pierde capacitatea, aceasta să poată fi înlocuită fără ca întregul dispozitiv să fie aruncat.

Legislația se aplică unei game largi de produse electronice și oferă atât proprietarilor, cât și service-urilor independente posibilitatea de a schimba bateria fără proceduri complicate sau unelte speciale.

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