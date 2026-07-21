Laptopurile noi ascund procesoare vechi. Cum poți evita să plătești prea mult pentru hardware lansat acum câțiva ani
Dacă ai început să cauți un laptop nou, probabil ai observat că denumirile procesoarelor sunt din ce în ce mai greu de înțeles. Un model lansat în 2026 poate ascunde, de fapt, o arhitectură veche de trei sau chiar patru ani, iar acest lucru face alegerea mult mai complicată decât ar trebui.
Problema nu este că procesoarele mai vechi nu mai sunt bune. Multe dintre ele oferă în continuare performanțe suficiente pentru activitățile obișnuite. Însă atunci când un producător schimbă doar numele unui cip și îl prezintă ca fiind nou, fără să fie clar ce primești în realitate, riști să plătești un preț de 2026 pentru tehnologie din 2022 sau 2023, scrie PC World.
AMD este criticată pentru redenumirea unor procesoare mai vechi
În ultimii ani, AMD a modificat de mai multe ori modul în care își denumește procesoarele pentru laptopuri, iar rezultatul este o confuzie tot mai mare.
De exemplu, procesoarele din seria Ryzen 8000 Mobile, lansate la sfârșitul lui 2023, foloseau aproape aceeași arhitectură ca modelele Ryzen 7000 apărute cu un an înainte. Ulterior, aceeași familie de cipuri a fost redenumită Ryzen 200, fără modificări majore la nivelul arhitecturii.
Situația a continuat și în 2026, când AMD a lansat noi modele Ryzen 200 bazate tot pe arhitectura Zen 4, introdusă încă din 2023. În paralel, au apărut și procesoare Ryzen 100 care folosesc arhitectura Zen 3+, o tehnologie prezentată inițial în 2022.
Asta înseamnă că două laptopuri lansate în același an pot avea procesoare foarte diferite ca vechime, chiar dacă denumirile par apropiate.
Intel este ceva mai clar, dar nici aici lucrurile nu sunt perfecte
Nici Intel nu evită complet această strategie, însă compania este mai transparentă atunci când reutilizează generații anterioare de procesoare. În multe cazuri, Intel folosește denumiri precum Raptor Lake Refresh sau Arrow Lake Refresh, indicând faptul că este vorba despre versiuni actualizate ale unei platforme existente, nu despre o arhitectură complet nouă.
Diferența poate părea minoră, dar pentru cine cumpără un laptop este important să știe dacă plătește pentru o tehnologie nouă sau pentru una reciclată.
De ce contează arhitectura procesorului și nu doar numele
Dacă vezi un procesor cu un nume nou, ai putea presupune că beneficiezi automat de performanțe mai bune și de un consum redus de energie. În realitate, lucrurile nu stau întotdeauna așa.
Arhitecturile mai noi aduc de obicei îmbunătățiri la eficiență, autonomie, performanța nucleelor grafice integrate și accelerarea funcțiilor bazate pe inteligență artificială. În schimb, un procesor redenumit poate oferi aproape aceeași experiență ca unul lansat cu câțiva ani în urmă.
Mai mult, unele laptopuri sunt promovate ca fiind pregătite pentru AI doar pentru că includ un procesor neuronal (NPU), însă performanța acestuia este mult sub ceea ce oferă platformele moderne.
Cum poți evita o achiziție neinspirată
Dacă vrei un laptop nou, nu te baza exclusiv pe numele procesorului. Verifică întotdeauna arhitectura pe care este construit, anul în care aceasta a fost lansată și compară specificațiile cu alte modele din aceeași categorie de preț. În multe situații poți descoperi că un laptop echipat cu un procesor modern costă chiar mai puțin decât unul care folosește o platformă mai veche, doar redenumită.
Merită să verifici și memoria RAM, capacitatea SSD-ului și performanța procesorului neuronal, mai ales dacă intenționezi să folosești funcțiile AI din Windows sau aplicațiile care profită de acestea.