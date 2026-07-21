Laptopurile noi ascund procesoare vechi. Cum poți evita să plătești prea mult pentru hardware lansat acum câțiva ani

AMD este criticată pentru redenumirea unor procesoare mai vechi

În ultimii ani, AMD a modificat de mai multe ori modul în care își denumește procesoarele pentru laptopuri, iar rezultatul este o confuzie tot mai mare.

De exemplu, procesoarele din seria Ryzen 8000 Mobile, lansate la sfârșitul lui 2023, foloseau aproape aceeași arhitectură ca modelele Ryzen 7000 apărute cu un an înainte. Ulterior, aceeași familie de cipuri a fost redenumită Ryzen 200, fără modificări majore la nivelul arhitecturii.

Situația a continuat și în 2026, când AMD a lansat noi modele Ryzen 200 bazate tot pe arhitectura Zen 4, introdusă încă din 2023. În paralel, au apărut și procesoare Ryzen 100 care folosesc arhitectura Zen 3+, o tehnologie prezentată inițial în 2022.

Asta înseamnă că două laptopuri lansate în același an pot avea procesoare foarte diferite ca vechime, chiar dacă denumirile par apropiate.

Intel este ceva mai clar, dar nici aici lucrurile nu sunt perfecte

Nici Intel nu evită complet această strategie, însă compania este mai transparentă atunci când reutilizează generații anterioare de procesoare. În multe cazuri, Intel folosește denumiri precum Raptor Lake Refresh sau Arrow Lake Refresh, indicând faptul că este vorba despre versiuni actualizate ale unei platforme existente, nu despre o arhitectură complet nouă.

Diferența poate părea minoră, dar pentru cine cumpără un laptop este important să știe dacă plătește pentru o tehnologie nouă sau pentru una reciclată.

De ce contează arhitectura procesorului și nu doar numele

Dacă vezi un procesor cu un nume nou, ai putea presupune că beneficiezi automat de performanțe mai bune și de un consum redus de energie. În realitate, lucrurile nu stau întotdeauna așa.