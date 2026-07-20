Kia EV4 primește tracțiune integrală și 560 km autonomie: electrica europeană care atacă direct Tesla

Până acum, EV4 era oferit cu un singur motor amplasat în față, care dezvoltă 201 CP și 283 Nm. Noua configurație adaugă tracțiune pe puntea din spate și ridică puterea totală la 265 CP, împreună cu un cuplu de 385 Nm.

Până la 560 km cu bateria de 81,4 kWh

Versiunea Earth AWD promite o autonomie WLTP de până la 560 km. Modelul GT-Line, care folosește aceeași baterie și același sistem cu două motoare, ajunge la aproximativ 550 km, diferența fiind explicată prin roți, dotări și elemente aerodinamice.

Valorile sunt competitive pentru un automobil electric compact și permit, cel puțin în condiții favorabile, parcurgerea unor trasee precum București–Cluj-Napoca cu o singură oprire scurtă. În utilizarea reală din România, autonomia va depinde de viteză, temperatură, trafic și folosirea climatizării.

Tracțiunea integrală nu este necesară tuturor cumpărătorilor. Ea adaugă masă, complexitate și consum, însă poate îmbunătăți plecarea de pe loc și stabilitatea pe suprafețe alunecoase. Pentru șoferii din zone montane sau pentru cei care circulă des iarna, avantajul poate fi mai important decât autonomia maximă.

EV4 Earth AWD pornește în Germania de la 48.730 de euro, iar GT-Line AWD costă de la 51.940 de euro. Prețurile pentru România pot fi diferite în funcție de TVA, echipare și politica importatorului.

Versiunea de bază EV4 Air cu tracțiune față rămâne mult mai accesibilă, pornind de la 37.590 de euro. Aceasta folosește o baterie de 58,3 kWh și oferă până la 440 km WLTP, fiind mai potrivită pentru cumpărătorii care pun costul și eficiența înaintea performanței.

Varianta GT va fi și mai puternică

Noul EV4 AWD nu poartă sigla GT, deși puterea sa este apropiată de cea oferită de alte versiuni performante din gama Kia. Constructorul păstrează această denumire pentru un model separat, cu reglaje mai sportive și performanțe superioare.