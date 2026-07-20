Kia EV4 primește tracțiune integrală și 560 km autonomie: electrica europeană care atacă direct Tesla
Kia extinde gama EV4 cu două versiuni cu tracțiune integrală, adăugând un al doilea motor electric pe puntea din spate și o baterie de 81,4 kWh. Modelul devine astfel mai puternic și mai potrivit pentru șoferii care circulă frecvent iarna, fără să se transforme însă într-o variantă sportivă GT.
EV4 are o importanță aparte pentru constructorul sud-coreean, fiind prima mașină electrică Kia produsă în Europa. Modelul este disponibil cu o caroserie hatchback și într-o formă fastback, apropiată de un sedan, încercând să ofere o alternativă la dominația SUV-urilor electrice.
Până acum, EV4 era oferit cu un singur motor amplasat în față, care dezvoltă 201 CP și 283 Nm. Noua configurație adaugă tracțiune pe puntea din spate și ridică puterea totală la 265 CP, împreună cu un cuplu de 385 Nm.
Până la 560 km cu bateria de 81,4 kWh
Versiunea Earth AWD promite o autonomie WLTP de până la 560 km. Modelul GT-Line, care folosește aceeași baterie și același sistem cu două motoare, ajunge la aproximativ 550 km, diferența fiind explicată prin roți, dotări și elemente aerodinamice.
Valorile sunt competitive pentru un automobil electric compact și permit, cel puțin în condiții favorabile, parcurgerea unor trasee precum București–Cluj-Napoca cu o singură oprire scurtă. În utilizarea reală din România, autonomia va depinde de viteză, temperatură, trafic și folosirea climatizării.
Tracțiunea integrală nu este necesară tuturor cumpărătorilor. Ea adaugă masă, complexitate și consum, însă poate îmbunătăți plecarea de pe loc și stabilitatea pe suprafețe alunecoase. Pentru șoferii din zone montane sau pentru cei care circulă des iarna, avantajul poate fi mai important decât autonomia maximă.
EV4 Earth AWD pornește în Germania de la 48.730 de euro, iar GT-Line AWD costă de la 51.940 de euro. Prețurile pentru România pot fi diferite în funcție de TVA, echipare și politica importatorului.
Versiunea de bază EV4 Air cu tracțiune față rămâne mult mai accesibilă, pornind de la 37.590 de euro. Aceasta folosește o baterie de 58,3 kWh și oferă până la 440 km WLTP, fiind mai potrivită pentru cumpărătorii care pun costul și eficiența înaintea performanței.
Varianta GT va fi și mai puternică
Noul EV4 AWD nu poartă sigla GT, deși puterea sa este apropiată de cea oferită de alte versiuni performante din gama Kia. Constructorul păstrează această denumire pentru un model separat, cu reglaje mai sportive și performanțe superioare.
EV4 GT dezvoltă 288 CP și 468 Nm, suficient pentru o accelerație de la 0 la 100 km/h în 5,6 secunde. Modelul a fost deja lansat în Coreea de Sud și urmează să ajungă pe mai multe piețe europene în cursul anului 2026.
Diferența dintre AWD și GT nu se rezumă la cei 23 CP suplimentari. Varianta sportivă ar trebui să primească modificări la suspensie, direcție, răspunsul accelerației și sistemul de frânare. Cumpărătorul versiunii AWD primește tracțiune integrală și putere mai mare, dar fără costurile și rigiditatea unui model orientat spre performanță.
Pentru piața românească, EV4 poate deveni interesant deoarece oferă o alternativă la SUV-urile compacte. Caroseria mai joasă poate reduce consumul la autostradă, iar hatchback-ul rămâne suficient de practic pentru o familie.
Prețul versiunilor AWD îl plasează însă într-o zonă aglomerată, unde concurează cu Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 bine echipat, Hyundai IONIQ 5 și mai multe SUV-uri electrice chinezești. Kia va trebui să convingă prin autonomie, garanție, calitatea interiorului și comportamentul pe drum.
EV4 arată și cât de rapid se diversifică piața electrică europeană. Nu mai este suficientă o singură versiune cu o baterie și un motor. Cumpărătorii pot alege acum între eficiență, autonomie, tracțiune integrală și performanță, aproape ca în gama unui model cu motor termic.