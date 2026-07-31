Kaufland face o schimbare în magazine din cauza TikTok. Produsele virale primesc rafturi speciale, ce cumpără românii cel mai des

Schimbarea a fost explicată de Marco Hößl, CEO Kaufland România și Republica Moldova, care a arătat că ritmul în care evoluează cererea nu mai este determinat exclusiv de perioadele din an sau de sezonalitate. Potrivit acestuia, un simplu videoclip viral poate modifica aproape instant interesul cumpărătorilor pentru anumite produse.

„Când un produs devine viral, cererea explodează peste noapte”, conchide Marco Hößl, CEO Kaufland România şi Republica Moldova, ilustrându-și ideea postată pe o rețea de socializare cu o imagine în care se observă un raft special cu produse „în trend acum, pe Tik Tok”.

Retailerul spune că încearcă să țină pasul cu noile obiceiuri ale consumatorilor

Noua strategie face parte din modul în care compania încearcă să rămână relevantă într-o piață de retail tot mai competitivă. Potrivit reprezentanților companiei, identificarea rapidă a produselor care capătă popularitate online și aducerea lor în prim-planul magazinelor reprezintă o modalitate prin care retailerul răspunde mai rapid cererii venite din partea consumatorilor.

Marco Hößl afirmă că adaptarea la tendințele din mediul digital a devenit o necesitate pentru comerțul modern și că retailerii trebuie să reacționeze într-un ritm mult mai alert decât în trecut.

„A fi suficient de agili pentru a identifica și a pune în valoare aceste produse este modul prin care le arătăm clienților noștri că îi ascultăm. (…) Pentru un retailer modern, a rămâne relevant înseamnă a te mișca în ritmul rețelelor sociale. Adoptarea trendurilor virale este esențială pentru a răspunde așteptărilor unei noi generații de cumpărători, care își dorește ca ceea ce vede în feed-ul digital să se reflecte și în realitatea din magazine. (…) Ritmul cererii din partea consumatorilor nu mai este dictat de anotimpuri, ci de videoclipuri de 15 secunde pe TikTok”, mai explică managerul.

Mesajul transmis de conducerea companiei evidențiază faptul că influența rețelelor sociale asupra cumpărăturilor este tot mai mare, iar comercianții încearcă să răspundă cât mai rapid schimbărilor de comportament ale clienților.

Strategia este orientată în special către generația tânără

Conducerea Kaufland arată că noile amenajări din magazine urmăresc să creeze o legătură între experiența din mediul online și cea din magazinele fizice. Compania spune că își propune să ofere consumatorilor posibilitatea de a găsi cu ușurință produsele pe care le-au descoperit anterior pe platformele sociale.

„Transformăm Kaufland într-un spațiu dinamic, unde cultura digitală se întâlnește cu confortul de zi cu zi. Vrem să fim locul în care descoperi următoarea mare tendință, chiar lângă produsele tale de primă necesitate”, afirmă Marco Hößl.

Retailerul încearcă astfel să răspundă așteptărilor unei generații de cumpărători care își dorește ca produsele văzute în mediul online să fie disponibile și în magazine. În acest context, compania consideră că adaptarea rapidă la tendințele virale reprezintă un element important pentru relația cu clienții.