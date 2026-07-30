Insula privată din România care se vinde la preț de apartament de lux în București. Ce include proprietatea

Față de suma cerută la momentul listării, de 1,3 milioane de euro, prețul actual este de 600.000 de euro. Reducerea depășește astfel 50%, ceea ce schimbă semnificativ poziționarea acestei proprietăți pe piața imobiliară.

Resortul este complet funcțional și include numeroase facilități

Potrivit informațiilor prezentate de compania imobiliară, resortul este deja operațional și poate fi exploatat imediat. Acesta dispune de unități de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane și spații dedicate petrecerii timpului în aer liber.

Proprietatea a fost concepută astfel încât să poată fi folosită atât pentru desfășurarea unei activități turistice, cât și ca reședință privată. Amplasarea pe o insulă proprie oferă un nivel ridicat de intimitate, fără a elimina accesul rapid către principalele trasee turistice din Delta Dunării.

Amplasarea este unul dintre principalele atuuri

Unul dintre cele mai importante avantaje ale proprietății este poziționarea sa în Delta Dunării, una dintre cele mai cunoscute destinații naturale din România. Insula se află în satul Maliuc, pe brațul Sulina, într-o zonă care permite accesul către punctele de interes din deltă.

Potrivit comunicatului citat de Agerpres, proprietatea beneficiază de infrastructură turistică funcțională și acces direct la unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale din Europa. Acest aspect este considerat unul dintre elementele care îi sporesc atractivitatea pentru potențialii investitori.

Compania spune că astfel de proprietăți sunt foarte rare

Romania Sotheby’s International Realty susține că reducerea de preț transformă resortul într-o oportunitate importantă pe piața activelor turistice premium.

„Reducerea de 54% transformă proprietatea într-una dintre cele mai atractive oportunităţi din segmentul activelor turistice premium, într-un context în care investiţiile în destinaţii orientate către natură şi experienţe autentice continuă să câştige interes la nivel internaţional. Resortul este complet operaţional şi dispune de unităţi de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane şi spaţii dedicate petrecerii timpului în aer liber, fiind conceput atât pentru exploatare turistică, cât şi pentru utilizare privată. Amplasarea pe propria insulă oferă un nivel ridicat de intimitate, dar şi acces rapid către principalele trasee turistice şi zone de interes din Delta Dunării”, se arată în comunicatul companiei imobiliare, potrivit Agerpres.

Delta Dunării continuă să atragă interesul investitorilor

Delta Dunării este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și este recunoscută ca una dintre cele mai importante rezervații ale biosferei din Europa. În fiecare an, zona atrage atât turiști români, cât și vizitatori din străinătate.