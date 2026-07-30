Insula privată din România care se vinde la preț de apartament de lux în București. Ce include proprietatea
În România există foarte puține proprietăți care pot fi considerate cu adevărat unice, iar una dintre ele a ajuns din nou în atenția cumpărătorilor. Este vorba despre un resort construit pe propria insulă în Delta Dunării, care poate fi cumpărat acum pentru 600.000 de euro, după ce prețul cerut inițial era de 1,3 milioane de euro. Proprietatea este deja funcțională și include facilități destinate atât activității turistice, cât și utilizării private.
- Prețul a fost redus cu peste 50% față de listarea inițială
- Resortul este complet funcțional și include numeroase facilități
- Amplasarea este unul dintre principalele atuuri
- Compania spune că astfel de proprietăți sunt foarte rare
- Delta Dunării continuă să atragă interesul investitorilor
- Cine promovează proprietatea
Prețul a fost redus cu peste 50% față de listarea inițială
Resortul este amplasat în satul Maliuc, pe brațul Sulina, la aproximativ 25 de kilometri de municipiul Tulcea. Proprietatea este reprezentată de Romania Sotheby’s International Realty și este prezentată ca una dintre cele mai interesante oportunități din segmentul investițiilor turistice premium.
Față de suma cerută la momentul listării, de 1,3 milioane de euro, prețul actual este de 600.000 de euro. Reducerea depășește astfel 50%, ceea ce schimbă semnificativ poziționarea acestei proprietăți pe piața imobiliară.
Resortul este complet funcțional și include numeroase facilități
Potrivit informațiilor prezentate de compania imobiliară, resortul este deja operațional și poate fi exploatat imediat. Acesta dispune de unități de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane și spații dedicate petrecerii timpului în aer liber.
Proprietatea a fost concepută astfel încât să poată fi folosită atât pentru desfășurarea unei activități turistice, cât și ca reședință privată. Amplasarea pe o insulă proprie oferă un nivel ridicat de intimitate, fără a elimina accesul rapid către principalele trasee turistice din Delta Dunării.
Amplasarea este unul dintre principalele atuuri
Unul dintre cele mai importante avantaje ale proprietății este poziționarea sa în Delta Dunării, una dintre cele mai cunoscute destinații naturale din România. Insula se află în satul Maliuc, pe brațul Sulina, într-o zonă care permite accesul către punctele de interes din deltă.
Potrivit comunicatului citat de Agerpres, proprietatea beneficiază de infrastructură turistică funcțională și acces direct la unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale din Europa. Acest aspect este considerat unul dintre elementele care îi sporesc atractivitatea pentru potențialii investitori.
Compania spune că astfel de proprietăți sunt foarte rare
Romania Sotheby’s International Realty susține că reducerea de preț transformă resortul într-o oportunitate importantă pe piața activelor turistice premium.
„Reducerea de 54% transformă proprietatea într-una dintre cele mai atractive oportunităţi din segmentul activelor turistice premium, într-un context în care investiţiile în destinaţii orientate către natură şi experienţe autentice continuă să câştige interes la nivel internaţional. Resortul este complet operaţional şi dispune de unităţi de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane şi spaţii dedicate petrecerii timpului în aer liber, fiind conceput atât pentru exploatare turistică, cât şi pentru utilizare privată. Amplasarea pe propria insulă oferă un nivel ridicat de intimitate, dar şi acces rapid către principalele trasee turistice şi zone de interes din Delta Dunării”, se arată în comunicatul companiei imobiliare, potrivit Agerpres.
Delta Dunării continuă să atragă interesul investitorilor
Delta Dunării este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și este recunoscută ca una dintre cele mai importante rezervații ale biosferei din Europa. În fiecare an, zona atrage atât turiști români, cât și vizitatori din străinătate.
În acest context, interesul pentru proprietățile care oferă experiențe exclusiviste este în continuă creștere. Totodată, oferta rămâne una limitată, deoarece proprietățile amplasate pe insule private sunt extrem de rare în România, atât din cauza cadrului natural protejat, cât și a numărului redus de astfel de active disponibile pe piață.
Cine promovează proprietatea
Resortul este reprezentat de Romania Sotheby’s International Realty, companie care se prezintă drept singura firmă de consultanță imobiliară din România specializată în promovarea și tranzacționarea proprietăților istorice și artistice, parte a patrimoniului identitar românesc, precum palate, castele, conace și vile vechi de secole.
La nivel internațional, Sotheby’s International Realty a fost fondată în anul 1976 ca divizie imobiliară destinată clienților reputatei case de licitații Sotheby’s.