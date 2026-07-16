Instalezi Windows? Cele 3 aplicații gratuite care îți fac PC-ul mult mai ușor de folosit
Un Windows proaspăt instalat vine cu tot ce este necesar pentru funcționarea de bază a calculatorului, însă experiența de utilizare poate fi îmbunătățită considerabil cu doar câteva aplicații gratuite. De-a lungul anilor au apărut numeroase programe care rezolvă limitările sistemului de operare, iar unele dintre ele sunt atât de utile încât mulți utilizatori le instalează imediat după configurarea unui PC nou.
Interesant este că două dintre aceste aplicații sunt dezvoltate chiar de Microsoft, însă compania nu le include în mod implicit în Windows. Alături de un al treilea program extrem de popular, ele pot transforma modul în care lucrezi zilnic pe calculator, scrie How to Geek.
Microsoft PowerToys adaugă funcții pe care Windows ar fi trebuit să le aibă din start
PowerToys este una dintre cele mai apreciate colecții de utilitare gratuite pentru Windows. Programul reunește zeci de instrumente care simplifică activitățile de zi cu zi și oferă funcții pe care sistemul de operare încă nu le include în mod nativ.
Printre cele mai utile se numără FancyZones, care permite organizarea ferestrelor în zone personalizate pe ecran, ideală pentru cei care lucrează simultan cu mai multe aplicații. Există și Always On Top, care fixează o fereastră deasupra tuturor celorlalte, sau Awake, util atunci când nu vrei ca PC-ul să intre automat în modul Sleep în timpul unui download sau al unui proces de randare.
PowerToys include și Text Extractor, un instrument capabil să copieze text din imagini sau din aplicații care nu permit selectarea conținutului, precum și Command Palette, o funcție asemănătoare Spotlight de pe macOS, prin care poți lansa rapid aplicații, căuta fișiere sau executa diverse comenzi.
Everything rezolvă una dintre cele mai mari probleme din Windows
Motorul de căutare integrat în Windows este deseori criticat pentru viteza redusă și rezultatele inconsistente. Tocmai de aceea, Everything a devenit unul dintre cele mai recomandate programe gratuite pentru utilizatorii sistemului de operare Microsoft.
Aplicația indexează instant toate fișierele existente pe partițiile NTFS și afișează rezultatele aproape imediat după ce începi să tastezi numele unui document sau al unui folder.
Spre deosebire de căutarea clasică din Windows, Everything consumă foarte puține resurse și poate găsi fișiere în doar câteva fracțiuni de secundă. Pentru cei care lucrează zilnic cu un număr mare de documente, diferența de timp economisit devine rapid semnificativă.
Singura limitare importantă este că aplicația necesită introducerea unui nume apropiat de cel real al fișierului, deoarece nu oferă o toleranță ridicată pentru greșelile de tastare.
Sysinternals Suite oferă control complet asupra sistemului
Cea de-a treia recomandare este Sysinternals Suite, o colecție de peste 50 de utilitare dezvoltate tot de Microsoft și destinată celor care vor să înțeleagă în detaliu ce se întâmplă în sistemul de operare.
Printre cele mai cunoscute instrumente se numără Process Explorer, o alternativă mult mai avansată la Task Manager, capabilă să afișeze toate procesele active și resursele utilizate de fiecare dintre ele.
Autoruns permite identificarea tuturor aplicațiilor și serviciilor care pornesc automat odată cu Windows, în timp ce Process Monitor monitorizează în timp real activitatea sistemului de fișiere și modificările din Registry.
În aceeași suită se regăsesc și TCPView, util pentru verificarea conexiunilor de rețea active, RAMMap, care oferă informații detaliate despre utilizarea memoriei RAM, sau Disk2vhd, un utilitar care poate transforma un hard disk fizic într-un disc virtual compatibil cu mașinile virtuale.
Trei aplicații gratuite care merită instalate pe orice PC
Deși sunt destinate unor categorii diferite de utilizatori, cele trei programe au un lucru în comun: completează funcții pe care Windows nu le oferă suficient de bine sau deloc.
PowerToys adaugă instrumente utile pentru productivitate, Everything transformă complet experiența de căutare a fișierelor, iar Sysinternals Suite oferă acces la informații și instrumente de diagnostic pe care nici măcar Task Manager nu le poate afișa.
Toate sunt gratuite, ocupă puțin spațiu și pot face diferența între un Windows folosit doar ocazional și unul adaptat pentru productivitate și control complet asupra sistemului.