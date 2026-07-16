Instalezi Windows? Cele 3 aplicații gratuite care îți fac PC-ul mult mai ușor de folosit

Microsoft PowerToys adaugă funcții pe care Windows ar fi trebuit să le aibă din start

PowerToys este una dintre cele mai apreciate colecții de utilitare gratuite pentru Windows. Programul reunește zeci de instrumente care simplifică activitățile de zi cu zi și oferă funcții pe care sistemul de operare încă nu le include în mod nativ.

Printre cele mai utile se numără FancyZones, care permite organizarea ferestrelor în zone personalizate pe ecran, ideală pentru cei care lucrează simultan cu mai multe aplicații. Există și Always On Top, care fixează o fereastră deasupra tuturor celorlalte, sau Awake, util atunci când nu vrei ca PC-ul să intre automat în modul Sleep în timpul unui download sau al unui proces de randare.

PowerToys include și Text Extractor, un instrument capabil să copieze text din imagini sau din aplicații care nu permit selectarea conținutului, precum și Command Palette, o funcție asemănătoare Spotlight de pe macOS, prin care poți lansa rapid aplicații, căuta fișiere sau executa diverse comenzi.

Everything rezolvă una dintre cele mai mari probleme din Windows

Motorul de căutare integrat în Windows este deseori criticat pentru viteza redusă și rezultatele inconsistente. Tocmai de aceea, Everything a devenit unul dintre cele mai recomandate programe gratuite pentru utilizatorii sistemului de operare Microsoft.

Aplicația indexează instant toate fișierele existente pe partițiile NTFS și afișează rezultatele aproape imediat după ce începi să tastezi numele unui document sau al unui folder.

Spre deosebire de căutarea clasică din Windows, Everything consumă foarte puține resurse și poate găsi fișiere în doar câteva fracțiuni de secundă. Pentru cei care lucrează zilnic cu un număr mare de documente, diferența de timp economisit devine rapid semnificativă.

Singura limitare importantă este că aplicația necesită introducerea unui nume apropiat de cel real al fișierului, deoarece nu oferă o toleranță ridicată pentru greșelile de tastare.