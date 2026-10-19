Hyundai lansează o electrică de aproape 500 km autonomie, cu preț de la 21.950 de euro. Noul IONIQ 3 pune presiune pe Dacia și Renault

Hyundai IONIQ 3 oferă până la 496 km autonomie și un portbagaj de 441 de litri

Noul Hyundai IONIQ 3 are o lungime de aproximativ 4,16 metri, o lățime de 1,8 metri și un ampatament de 2,68 metri. Dimensiunile îl plasează în categoria automobilelor compacte, unde concurează cu modele precum Volkswagen ID.3 și Renault 5 E-Tech.

Designul exterior este inspirat de conceptul Aero Hatch, cu o siluetă aerodinamică și un coeficient de rezistență la înaintare de numai 0,263. Această caracteristică are un rol important în reducerea consumului de energie, mai ales la viteze ridicate.

Modelul este disponibil cu două baterii. Versiunea de bază utilizează un acumulator de aproximativ 42 kWh și oferă o autonomie WLTP de până la 344 de kilometri, în timp ce varianta de 61 kWh poate ajunge la aproximativ 496 de kilometri.

În mod interesant, versiunea cu bateria mai mică dezvoltă 108 kW, echivalentul a aproximativ 147 CP, în timp ce configurația cu autonomie extinsă utilizează un motor de aproximativ 99,5 kW.

Arhitectura electrică funcționează la 400 de volți, iar încărcarea rapidă de la 10% la 80% durează aproximativ 29-30 de minute, în funcție de baterie. Hyundai oferă și posibilitatea utilizării unui încărcător de bord de 22 kW pentru alimentarea în curent alternativ, în funcție de echipare și piață.

Portbagajul are un volum declarat de până la 441 de litri, o valoare generoasă pentru dimensiunile exterioare ale automobilului. Interiorul poate acomoda cinci persoane și beneficiază de o podea relativ plată, specifică automobilelor electrice dezvoltate pe platforme dedicate. (electrive.com)

Prețurile și dotările pot transforma IONIQ 3 într-un rival important pentru electricele europene

În Marea Britanie, versiunea Advance cu bateria de 42 kWh costă echivalentul a aproximativ 21.950 de euro după aplicarea subvenției. Configurația Advance cu bateria de 61 kWh pornește de la aproximativ 26.100 de euro, în aceleași condiții.