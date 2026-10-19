Hyundai lansează o electrică de aproape 500 km autonomie, cu preț de la 21.950 de euro. Noul IONIQ 3 pune presiune pe Dacia și Renault
Hyundai încearcă să schimbe percepția potrivit căreia automobilele electrice cu autonomie mare trebuie să fie obligatoriu scumpe. Constructorul sud-coreean a început comercializarea noului IONIQ 3 în Europa, un model compact care combină dimensiunile potrivite pentru oraș cu un interior spațios și baterii capabile să ofere aproape 500 de kilometri autonomie în versiunea superioară.
Prețurile anunțate pentru Marea Britanie sunt deosebit de atractive, modelul pornind de la echivalentul a aproximativ 21.950 de euro, după aplicarea subvenției guvernamentale locale. În Germania, prețul de pornire este de aproximativ 28.950 de euro. Diferența reflectă în primul rând programele de stimulare disponibile pe piețele respective, iar cumpărătorii din România nu trebuie să considere că oferta britanică se aplică automat și la noi.
Hyundai IONIQ 3 oferă până la 496 km autonomie și un portbagaj de 441 de litri
Noul Hyundai IONIQ 3 are o lungime de aproximativ 4,16 metri, o lățime de 1,8 metri și un ampatament de 2,68 metri. Dimensiunile îl plasează în categoria automobilelor compacte, unde concurează cu modele precum Volkswagen ID.3 și Renault 5 E-Tech.
Designul exterior este inspirat de conceptul Aero Hatch, cu o siluetă aerodinamică și un coeficient de rezistență la înaintare de numai 0,263. Această caracteristică are un rol important în reducerea consumului de energie, mai ales la viteze ridicate.
Modelul este disponibil cu două baterii. Versiunea de bază utilizează un acumulator de aproximativ 42 kWh și oferă o autonomie WLTP de până la 344 de kilometri, în timp ce varianta de 61 kWh poate ajunge la aproximativ 496 de kilometri.
În mod interesant, versiunea cu bateria mai mică dezvoltă 108 kW, echivalentul a aproximativ 147 CP, în timp ce configurația cu autonomie extinsă utilizează un motor de aproximativ 99,5 kW.
Arhitectura electrică funcționează la 400 de volți, iar încărcarea rapidă de la 10% la 80% durează aproximativ 29-30 de minute, în funcție de baterie. Hyundai oferă și posibilitatea utilizării unui încărcător de bord de 22 kW pentru alimentarea în curent alternativ, în funcție de echipare și piață.
Portbagajul are un volum declarat de până la 441 de litri, o valoare generoasă pentru dimensiunile exterioare ale automobilului. Interiorul poate acomoda cinci persoane și beneficiază de o podea relativ plată, specifică automobilelor electrice dezvoltate pe platforme dedicate. (electrive.com)
Prețurile și dotările pot transforma IONIQ 3 într-un rival important pentru electricele europene
În Marea Britanie, versiunea Advance cu bateria de 42 kWh costă echivalentul a aproximativ 21.950 de euro după aplicarea subvenției. Configurația Advance cu bateria de 61 kWh pornește de la aproximativ 26.100 de euro, în aceleași condiții.
Subvenția britanică inclusă în aceste prețuri este echivalentul a aproximativ 4.450 de euro. Fără ea, costul automobilului este mai mare, iar diferențele dintre piețele europene pot fi considerabile.
În Germania, IONIQ 3 pornește de la aproximativ 28.950 de euro, ceea ce oferă un reper mai potrivit pentru evaluarea poziționării europene. Prețurile finale pentru România vor depinde de politica importatorului și de eventualele programe locale de sprijin.
Unul dintre principalele argumente ale noului model este platforma multimedia Pleos Connect, bazată pe Android Automotive. Sistemul utilizează un ecran central de 12,9 sau 14,6 inchi, în funcție de configurație, și oferă o interfață apropiată de experiența utilizării unui smartphone.
Nu lipsesc funcțiile avansate de asistență SmartSense, compatibilitatea cu cheia digitală Hyundai Digital Key 2, planificarea traseelor cu opriri pentru încărcare și tehnologia Vehicle-to-Load, care permite alimentarea unor dispozitive externe din bateria automobilului.
Pentru România, IONIQ 3 poate deveni interesant prin poziționarea între automobilele electrice foarte accesibile, precum Dacia Spring, și modelele compacte mai scumpe.
Nu este un rival direct pentru Spring din perspectiva dimensiunilor sau a prețului, dar ar putea atrage cumpărători care au nevoie de o singură mașină atât pentru oraș, cât și pentru călătoriile în afara localității.
Autonomia de aproape 500 de kilometri WLTP poate acoperi numeroase trasee interurbane fără oprire pentru încărcare, însă distanța reală depinde de temperatură, stilul de conducere și viteza de deplasare.
Hyundai a dezvoltat modelul în Europa și îl produce în Turcia, la uzina din Izmit. Această strategie poate contribui la optimizarea costurilor de producție și la adaptarea automobilului pentru preferințele cumpărătorilor europeni.
Compania susține că interesul înregistrat în Marea Britanie înainte de lansare a depășit nivelul obținut de orice alt model Hyundai introdus anterior pe piața respectivă.
Dacă prețurile și autonomia se vor dovedi la fel de competitive în utilizarea reală, IONIQ 3 ar putea deveni unul dintre automobilele electrice importante ale segmentului compact european.