Hackerii au furat date de la zeci de companii prin conturi AWS compromise

Cum au ajuns hackerii din conturile Qubole în mediile AWS ale clienților

Qubole este o platformă destinată companiilor care gestionează volume mari de date și rulează sarcini de analiză sau de machine learning. Serviciul se integrează cu infrastructura Amazon Web Services (AWS), astfel încât organizațiile îi pot permite să folosească anumite resurse din propriile conturi cloud.

Accesul furnizorilor externi este configurat prin roluri IAM (Identity and Access Management), care stabilesc ce conturi AWS pot solicita acces și ce operațiuni au voie să efectueze. Politicile de încredere definesc identitățile externe acceptate, iar permisiunile rolurilor limitează resursele care pot fi accesate.

Pentru a obține acces temporar, furnizorii folosesc API-ul STS AssumeRole al AWS. În cazul investigat de Wiz, atacatorii au preluat controlul asupra a două conturi IAM ale Qubole și au folosit mecanismul pentru a-și asuma roluri configurate în conturile clienților.

Unele dintre aceste roluri nu mai erau folosite activ, dar continuau să aibă politici care permiteau accesul contului asociat Qubole. Astfel, atacatorii au putut intra în mai multe medii cloud fără să compromită direct conturile fiecărei companii afectate. Accesul obținut era limitat de permisiunile acordate rolurilor respective, însă acestea au fost suficiente pentru operațiunile desfășurate în timpul campaniei.

Ce date au căutat și cum au fost descărcate fișierele

După ce au obținut acces în conturile AWS, atacatorii au început să inventarieze resursele disponibile. Cercetătorii Wiz au identificat accesări ale serviciului AWS Secrets Manager, ale SSM Parameter Store și ale variabilelor de mediu folosite de funcțiile Lambda. Aceste resurse pot conține informații sensibile, inclusiv parole, chei de acces și alte secrete necesare funcționării aplicațiilor.

Hackerii au folosit apoi instrumentul TruffleHog pentru a verifica datele de autentificare descoperite. Printre informațiile validate s-au numărat chei AWS, secrete pentru aplicații Microsoft Entra ID și credențiale Okta. Acestea pot permite accesul la alte servicii și conturi, în funcție de permisiunile asociate.

Odată ce au identificat resursele accesibile, atacatorii au trecut la colectarea datelor din spațiile de stocare Amazon S3. Potrivit explicațiilor publicate de Wiz, secvența de operațiuni a fost similară în mediile compromise: asumarea unui rol, listarea bucket-urilor disponibile, inventarierea obiectelor stocate și descărcarea fișierelor.