GTA 6 are termen de valabilitate: „copia fizică” poate deveni inutilă după doar 170 de zile
GTA 6 va avea un termen-limită surprinzător pentru unii cumpărători din Japonia. Rockstar Games confirmă, pe pagina oficială de asistență, că anumite coduri japoneze pentru PlayStation vor expira la 170 de zile după lansarea jocului, programată pentru 19 noiembrie 2026. După această perioadă, codul nefolosit nu va mai putea fi activat.
Situația este cu atât mai controversată cu cât ediția vândută în magazine nu va conține un disc. Cumpărătorul va primi o cutie și un cod pentru descărcarea digitală. Practic, produsul arată ca o copie fizică, dar depinde complet de activarea online.
Cutia există, dar jocul nu este pe disc
Rockstar va pune edițiile retail GTA 6 în magazine începând cu 12 noiembrie 2026. Data este cu o săptămână înaintea lansării. Scopul este ca utilizatorii să poată activa codul și să descarce din timp fișierele necesare.
În cutie nu va exista însă un Blu-ray cu jocul. Codul oferă doar acces la versiunea digitală. Aceasta va fi legată de contul PlayStation folosit pentru activare. Cutia nu va putea fi introdusă într-o consolă și folosită independent.
Restricția japoneză este și mai strictă. Codul trebuie activat pe un cont PlayStation înregistrat în Japonia. El nu va funcționa pe un cont românesc, american sau din altă regiune. Rockstar recomandă cumpărarea jocului din aceeași țară cu cea în care este înregistrat contul.
Perioada de 170 de zile începe pe 19 noiembrie 2026, nu în ziua în care cutia este cumpărată. Asta înseamnă că termenul ar urma să expire pe 8 mai 2027. O cutie rămasă pe raftul unui magazin după acea dată ar putea conține un cod inutil.
Pentru una dintre cele mai așteptate lansări din istorie, situația este neobișnuită. Interesul pentru precomenzile GTA 6 este deja uriaș. Totuși, un cumpărător japonez care păstrează cutia sigilată prea mult timp riscă să piardă accesul la produsul plătit.
UPDATE: It has been confirmed that in Japan the Grand Theft Auto VI physical version download code in a box WILL expire after 170 days due to regional regulations!
The reason is the Japan “Payment Services Act” that states companies selling prepaid payments must register and… https://t.co/pwDjh8yvfG pic.twitter.com/TJVpiP04kc
— Genki✨ (@Genki_JPN) July 27, 2026
De ce expiră codul după numai 170 de zile
Rockstar spune doar că limita este impusă de „reglementările regionale”. Compania nu numește în mod direct legea care a determinat această decizie. Explicația vehiculată este legată de Payment Services Act din Japonia.
Legea reglementează anumite instrumente de plată și produse digitale preplătite. Companiile pot fi obligate să înregistreze asemenea produse și să păstreze fonduri pentru protejarea consumatorilor. Banii ar putea fi folosiți în cazul în care emitentul intră în insolvență sau dispare de pe piață.
Produsele care expiră în mai puțin de șase luni pot intra însă într-o categorie exceptată de la o parte dintre aceste obligații. Cele 170 de zile alese pentru GTA 6 sunt puțin sub pragul de șase luni. Această explicație este plauzibilă, dar Rockstar nu a confirmat public că acesta este calculul exact.
Regula pare să vizeze codurile PlayStation cumpărate în Japonia. Pe pagina oficială, Rockstar precizează separat că codurile Xbox nu sunt blocate regional. Nu menționează pentru acestea același termen de expirare.
Cumpărătorii din România nu sunt afectați de limita de 170 de zile. Codurile PlayStation pentru regiunea care include România trebuie totuși activate pe un cont compatibil. Achiziționarea unei ediții din Japonia pentru colecție nu este, așadar, o idee lipsită de riscuri.
Proprietatea asupra jocurilor devine tot mai fragilă
Cazul GTA 6 reaprinde discuția despre ce cumperi în realitate atunci când plătești pentru un joc digital. Un disc poate fi păstrat, împrumutat sau revândut. Un cod poate fi activat o singură dată. Poate avea restricții regionale și, după cum arată acest caz, poate chiar să expire.
O cutie fără disc nu păstrează avantajele unei ediții fizice. După activarea codului, ea rămâne doar un obiect de colecție. Jocul depinde de cont, de serverele platformei și de disponibilitatea serviciului digital.
Industria merge rapid în această direcție. Sony pregătește renunțarea la jocurile noi pe disc începând din 2028. Retailerii ar putea continua să vândă cutii, dar în interiorul lor s-ar afla tot mai des doar coduri.
Microsoft analizează o soluție diferită. Compania ar putea permite transformarea unor jocuri Xbox pe disc în copii digitale, fără eliminarea completă a legăturii cu suportul fizic.
Pentru GTA 6, problema este clară. În Japonia, o cutie cumpărată și uitată pe raft poate ajunge să nu mai conțină nimic utilizabil. Jocul nu expiră după activare. Expiră însă dreptul de a-l revendica. Iar pentru colecționari, diferența este uriașă.