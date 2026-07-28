GTA 6 are termen de valabilitate: „copia fizică” poate deveni inutilă după doar 170 de zile

Cutia există, dar jocul nu este pe disc

Rockstar va pune edițiile retail GTA 6 în magazine începând cu 12 noiembrie 2026. Data este cu o săptămână înaintea lansării. Scopul este ca utilizatorii să poată activa codul și să descarce din timp fișierele necesare.

În cutie nu va exista însă un Blu-ray cu jocul. Codul oferă doar acces la versiunea digitală. Aceasta va fi legată de contul PlayStation folosit pentru activare. Cutia nu va putea fi introdusă într-o consolă și folosită independent.

Restricția japoneză este și mai strictă. Codul trebuie activat pe un cont PlayStation înregistrat în Japonia. El nu va funcționa pe un cont românesc, american sau din altă regiune. Rockstar recomandă cumpărarea jocului din aceeași țară cu cea în care este înregistrat contul.

Perioada de 170 de zile începe pe 19 noiembrie 2026, nu în ziua în care cutia este cumpărată. Asta înseamnă că termenul ar urma să expire pe 8 mai 2027. O cutie rămasă pe raftul unui magazin după acea dată ar putea conține un cod inutil.

Pentru una dintre cele mai așteptate lansări din istorie, situația este neobișnuită. Interesul pentru precomenzile GTA 6 este deja uriaș. Totuși, un cumpărător japonez care păstrează cutia sigilată prea mult timp riscă să piardă accesul la produsul plătit.

UPDATE: It has been confirmed that in Japan the Grand Theft Auto VI physical version download code in a box WILL expire after 170 days due to regional regulations! The reason is the Japan “Payment Services Act” that states companies selling prepaid payments must register and… https://t.co/pwDjh8yvfG pic.twitter.com/TJVpiP04kc — Genki✨ (@Genki_JPN) July 27, 2026

De ce expiră codul după numai 170 de zile

Rockstar spune doar că limita este impusă de „reglementările regionale”. Compania nu numește în mod direct legea care a determinat această decizie. Explicația vehiculată este legată de Payment Services Act din Japonia.