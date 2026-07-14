Greșelile care pot fi fatale pe munte. La ce să fii atent mereu când te caţeri, lecția dură a tragediei din Bucegi
O clipă de neatenție, un punct de asigurare care nu rezistă sau o decizie greșită luată într-o zonă abruptă pot avea urmări dramatice pe munte. Tragedia din Bucegi, unde o alpinistă de 36 de ani a murit după o cădere de aproximativ 40 de metri, readuce în atenție regulile de siguranță pe care specialiștii spun că orice persoană care practică alpinismul trebuie să le respecte.
- Nu te baza niciodată pe un singur punct de protecție
- Nu folosi echipamentul fără să verifici stânca și sistemul de asigurare
- Nu intra pe un traseu tehnic doar pentru că ai mers mult pe munte
- Telefonul și o sursă de lumină pot ajuta salvatorii să te găsească
- Nu continua dacă siguranța traseului ridică semne de întrebare
Nu te baza niciodată pe un singur punct de protecție
Accidentul s-a produs în zona Albișoara Brânei, una dintre cele mai abrupte văi ale masivului Caraiman. Cei patru alpiniști aflați pe traseu erau legați unul de altul și asigurați de stâncă atunci când sistemul de protecție a cedat, iar grupul a căzut zeci de metri. Unul dintre salvatorii care au participat la intervenție a explicat că un piton scurt, introdus insuficient în stâncă, poate să nu reziste forței generate de o cădere.
„Un piton cum am eu aici, numai că atât de scurt. Și, fiind atât de scurt și intrând atât de puțin în stâncă, evident nu ține”, a explicat Sergiu Frusinoiu.
Una dintre regulile esențiale ale alpinismului este redundanța sistemelor de siguranță. Cu alte cuvinte, viața unui cățărător nu ar trebui să depindă de un singur punct de protecție.
„Teoria și practica în alpinism, în cățărare, spune că ai nevoie să ai măcar două puncte diferite de protecție, ca în cazul în care unul dintre ele cedează, al doilea să preia sarcina”, a explicat Marian Anghel, directorul unei școli de instruire în alpinism.
Nu folosi echipamentul fără să verifici stânca și sistemul de asigurare
O greșeală periculoasă este presupunerea că un piton, o ancoră sau orice alt punct de protecție este sigur doar pentru că pare fixat. Stânca poate fi fisurată sau friabilă, iar un dispozitiv introdus prea puțin poate ceda sub sarcina unei căderi.
Înainte de continuarea traseului, punctele de asigurare trebuie evaluate, iar echipamentul verificat permanent. Coarda, carabinierele, hamul și dispozitivele de asigurare trebuie controlate pentru uzură sau deteriorări.
Specialiștii recomandă ca echipamentele să fie folosite strict potrivit indicațiilor producătorului și să fie retrase din utilizare atunci când există suspiciuni privind integritatea lor. Improvizațiile sau folosirea unor elemente nepotrivite pentru traseul ales pot transforma rapid o problemă minoră într-o situație fără ieșire.
Nu intra pe un traseu tehnic doar pentru că ai mers mult pe munte
Drumeția și alpinismul sunt activități diferite. Experiența acumulată pe trasee turistice marcate nu înseamnă automat că o persoană știe să monteze corect un sistem de asigurare sau să gestioneze o cădere.
Tocmai de aceea, salvatorii și instructorii recomandă cursuri de inițiere în alpinism înainte de abordarea traseelor tehnice. În cadrul acestora sunt învățate tehnicile de asigurare, montarea punctelor de protecție, folosirea corzii și reacția în situații de urgență.
Una dintre cele mai mari greșeli este supraestimarea propriei experiențe. Pe munte, un traseu cunoscut poate deveni mult mai dificil din cauza ploii, vântului, temperaturilor scăzute sau a stâncii ude.
Telefonul și o sursă de lumină pot ajuta salvatorii să te găsească
După accidentul din Bucegi, unul dintre alpiniști a reușit, cu ultimele puteri, să alerteze autoritățile. A urmat una dintre cele mai complexe intervenții montane din ultimii ani, la care au participat patru elicoptere, inclusiv un Black Hawk.
„Prin telefon le-am făcut instructaj: să pună o lumină puternică, de la blițul telefonului sau de la lanternă spre elicopter, în momentul în care suntem deasupra lor, să îi vedem”, a povestit Sergiu Frusinoiu.
Turiștii și alpiniștii ar trebui să aibă telefonul încărcat, o baterie externă și o lanternă frontală, chiar dacă intenționează să încheie traseul înainte de lăsarea întunericului. Este important, de asemenea, ca o persoană rămasă acasă să știe traseul ales și ora aproximativă de întoarcere.
Nu continua dacă siguranța traseului ridică semne de întrebare
Oboseala, dorința de a ajunge la destinație și teama de a renunța după ore de urcare pot duce la decizii periculoase. Dacă un punct de protecție nu inspiră încredere, echipamentul prezintă probleme sau condițiile meteo se schimbă, întoarcerea trebuie luată în calcul.
În cazul tragediei din Bucegi, alpinista de 36 de ani nu a mai putut fi salvată, iar ceilalți trei membri ai grupului au fost recuperați dintre stânci după o intervenție de peste trei ore și transportați la spitale din București și Brașov. Polițiștii au deschis o anchetă și fac verificări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de anchetatori.
Dincolo de rezultatul investigației, tragedia arată cât de important este ca, pe traseele de alpinism, fiecare element de siguranță să fie verificat și dublat. Pe munte, experiența contează enorm, dar nici măcar aceasta nu poate înlocui respectarea strictă a tehnicilor de protecție.