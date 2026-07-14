Greșelile care pot fi fatale pe munte. La ce să fii atent mereu când te caţeri, lecția dură a tragediei din Bucegi

„Un piton cum am eu aici, numai că atât de scurt. Și, fiind atât de scurt și intrând atât de puțin în stâncă, evident nu ține”, a explicat Sergiu Frusinoiu.

Una dintre regulile esențiale ale alpinismului este redundanța sistemelor de siguranță. Cu alte cuvinte, viața unui cățărător nu ar trebui să depindă de un singur punct de protecție.

„Teoria și practica în alpinism, în cățărare, spune că ai nevoie să ai măcar două puncte diferite de protecție, ca în cazul în care unul dintre ele cedează, al doilea să preia sarcina”, a explicat Marian Anghel, directorul unei școli de instruire în alpinism.

Nu folosi echipamentul fără să verifici stânca și sistemul de asigurare

O greșeală periculoasă este presupunerea că un piton, o ancoră sau orice alt punct de protecție este sigur doar pentru că pare fixat. Stânca poate fi fisurată sau friabilă, iar un dispozitiv introdus prea puțin poate ceda sub sarcina unei căderi.

Înainte de continuarea traseului, punctele de asigurare trebuie evaluate, iar echipamentul verificat permanent. Coarda, carabinierele, hamul și dispozitivele de asigurare trebuie controlate pentru uzură sau deteriorări.

Specialiștii recomandă ca echipamentele să fie folosite strict potrivit indicațiilor producătorului și să fie retrase din utilizare atunci când există suspiciuni privind integritatea lor. Improvizațiile sau folosirea unor elemente nepotrivite pentru traseul ales pot transforma rapid o problemă minoră într-o situație fără ieșire.

Nu intra pe un traseu tehnic doar pentru că ai mers mult pe munte

Drumeția și alpinismul sunt activități diferite. Experiența acumulată pe trasee turistice marcate nu înseamnă automat că o persoană știe să monteze corect un sistem de asigurare sau să gestioneze o cădere.

Tocmai de aceea, salvatorii și instructorii recomandă cursuri de inițiere în alpinism înainte de abordarea traseelor tehnice. În cadrul acestora sunt învățate tehnicile de asigurare, montarea punctelor de protecție, folosirea corzii și reacția în situații de urgență.

Una dintre cele mai mari greșeli este supraestimarea propriei experiențe. Pe munte, un traseu cunoscut poate deveni mult mai dificil din cauza ploii, vântului, temperaturilor scăzute sau a stâncii ude.