Greșeala pe care mulți o fac când tund gazonul pe caniculă. Îl poate distruge în doar câteva zile

Firele de iarbă mai lungi ajută solul să rămână umed pentru mai mult timp și oferă umbră rădăcinilor. Dacă iarba este tăiată prea aproape de pământ, aceasta pierde mai rapid apa, iar temperaturile ridicate afectează mult mai ușor rădăcinile. În consecință, gazonul poate începe să se îngălbenească și să se usuce într-un timp foarte scurt.

În perioadele cu temperaturi extreme este recomandat ca lama mașinii de tuns să fie reglată astfel încât gazonul să rămână puțin mai înalt decât în mod obișnuit.

Ora la care tunzi gazonul contează la fel de mult

Nu doar înălțimea de tăiere este importantă, ci și momentul în care alegi să tunzi iarba.

Tunderea în mijlocul zilei, atunci când temperaturile sunt cele mai ridicate, pune un stres suplimentar asupra gazonului. După tăiere, iarba pierde mai ușor apa, iar căldura intensă accelerează procesul de deshidratare.

Cele mai potrivite momente pentru această activitate sunt dimineața devreme sau seara, după ce temperaturile încep să scadă. În aceste intervale, gazonul suportă mai bine tunderea și are timp să se refacă.

Nu tunde iarba foarte des în perioadele caniculare

În timpul verii, mulți proprietari tund gazonul la intervale foarte scurte pentru a menține un aspect perfect. Totuși, în perioadele de caniculă, această practică poate face mai mult rău decât bine.

Fiecare tundere reprezintă un stres pentru plantă. Dacă aceasta este repetată prea des, iarba nu mai are suficient timp pentru a se regenera, iar rezistența ei la temperaturile ridicate scade.