Google îți poate umple spațiul de stocare fără să-ți dai seama. Setarea simplă care îți poate economisi zeci de GB

Verifică ce salvează Android în contul tău Google

Pe majoritatea telefoanelor Android, setările pentru backup sunt configurate o singură dată, în timpul instalării dispozitivului. După aceea, puțini utilizatori mai revin asupra lor.

În meniul dedicat backup-ului, datele sunt împărțite în trei categorii principale:

fotografii și videoclipuri;

documente;

alte date ale dispozitivului.

Ultima categorie este cea mai importantă. Aici sunt salvate informații precum mesajele SMS și MMS, istoricul apelurilor, setările telefonului și datele aplicațiilor. Dacă renunți la acest backup și vei fi nevoit să restaurezi telefonul, riști să pierzi conversații, configurări și progresul din anumite aplicații.

Totuși, asta nu înseamnă că fiecare aplicație trebuie să își salveze automat toate informațiile în cloud. Unele programe ocupă zeci de megabytes doar pentru date minore, iar dezactivarea backup-ului pentru acestea poate elibera rapid câteva sute de MB fără niciun impact real asupra experienței de utilizare.

Cea mai mare risipă de spațiu vine din fotografii și videoclipuri

Adevărata problemă apare atunci când aceleași fișiere media sunt încărcate în cloud de două ori. Un exemplu foarte întâlnit este WhatsApp. Aplicația descarcă pe telefon imaginile și videoclipurile pe care le primești sau le deschizi. În același timp, WhatsApp își poate crea propriul backup în contul Google, care include și fișierele media din conversații.

Dacă ai activată și opțiunea prin care Google Photos salvează automat toate folderele de pe telefon, aceleași fotografii și videoclipuri ajung să fie încărcate de două ori în cloud. Practic, plătești cu spațiul de stocare pentru copii identice ale acelorași fișiere.

În cazul persoanelor care folosesc intensiv WhatsApp, diferența poate fi uriașă. Dacă primești și trimiți frecvent fotografii și clipuri video, duplicarea acestora poate consuma câțiva gigabytes în doar câteva luni.