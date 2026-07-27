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Google îți poate umple spațiul de stocare fără să-ți dai seama. Setarea simplă care îți poate economisi zeci de GB

Google îți poate umple spațiul de stocare fără să-ți dai seama. Setarea simplă care îți poate economisi zeci de GB
Truc pe Google / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Dacă folosești un telefon cu Android și contul tău Google este aproape de limita de stocare, există șanse mari să pierzi spațiu fără să realizezi. O simplă verificare a setărilor de backup poate face diferența dintre un cont aproape plin și unul cu suficient loc pentru fotografii, documente și fișiere importante.

Schimbarea devine și mai relevantă în contextul unei modificări anunțate de Google. Începând cu sfârșitul lunii august 2026, toate copiile de siguranță realizate de telefoanele Android vor fi incluse în spațiul de stocare al contului Google. Dacă acesta este ocupat complet, telefonul nu va mai putea crea backup-uri automate până când nu eliberezi spațiu, scrie Android Police.

Verifică ce salvează Android în contul tău Google

Pe majoritatea telefoanelor Android, setările pentru backup sunt configurate o singură dată, în timpul instalării dispozitivului. După aceea, puțini utilizatori mai revin asupra lor.

În meniul dedicat backup-ului, datele sunt împărțite în trei categorii principale:

  • fotografii și videoclipuri;
  • documente;
  • alte date ale dispozitivului.

Ultima categorie este cea mai importantă. Aici sunt salvate informații precum mesajele SMS și MMS, istoricul apelurilor, setările telefonului și datele aplicațiilor. Dacă renunți la acest backup și vei fi nevoit să restaurezi telefonul, riști să pierzi conversații, configurări și progresul din anumite aplicații.

Totuși, asta nu înseamnă că fiecare aplicație trebuie să își salveze automat toate informațiile în cloud. Unele programe ocupă zeci de megabytes doar pentru date minore, iar dezactivarea backup-ului pentru acestea poate elibera rapid câteva sute de MB fără niciun impact real asupra experienței de utilizare.

Cea mai mare risipă de spațiu vine din fotografii și videoclipuri

Adevărata problemă apare atunci când aceleași fișiere media sunt încărcate în cloud de două ori. Un exemplu foarte întâlnit este WhatsApp. Aplicația descarcă pe telefon imaginile și videoclipurile pe care le primești sau le deschizi. În același timp, WhatsApp își poate crea propriul backup în contul Google, care include și fișierele media din conversații.

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Dacă ai activată și opțiunea prin care Google Photos salvează automat toate folderele de pe telefon, aceleași fotografii și videoclipuri ajung să fie încărcate de două ori în cloud. Practic, plătești cu spațiul de stocare pentru copii identice ale acelorași fișiere.

În cazul persoanelor care folosesc intensiv WhatsApp, diferența poate fi uriașă. Dacă primești și trimiți frecvent fotografii și clipuri video, duplicarea acestora poate consuma câțiva gigabytes în doar câteva luni.

Cum poți economisi rapid spațiu în Google Photos

Cea mai simplă soluție este să verifici folderele pe care Google Photos le salvează automat. Nu este obligatoriu ca toate directoarele de pe telefon să fie incluse în backup. De exemplu, dacă aplicații precum WhatsApp își gestionează deja propriile copii de siguranță, poți exclude folderele lor din Google Photos și vei evita dublarea fișierelor.

Merită să verifici și alte aplicații care descarcă imagini local, precum Telegram, Messenger sau diverse editoare foto. Și acestea pot genera copii inutile în cloud dacă sunt incluse în backup-ul automat.

Pe lângă modificarea acestor setări, Google Photos oferă și recomandări pentru ștergerea fișierelor inutile sau a elementelor deja sincronizate, ceea ce poate elibera și mai mult spațiu fără să pierzi conținut important.

Schimbarea pregătită de Google face aceste verificări și mai importante

Google precizează că noile backup-uri Android vor ocupa, în general, doar între 30 și 60 MB suplimentari. Nu aceasta este însă problema principală.

Dacă spațiul din contul tău este deja aproape plin din cauza fotografiilor și videoclipurilor duplicate, chiar și această cantitate mică poate împiedica realizarea copiilor automate de siguranță ale telefonului.

O verificare de câteva minute a setărilor de backup poate preveni această situație și îți poate economisi chiar zeci de gigabytes pe termen lung. În loc să ștergi constant fotografii sau să plătești pentru un abonament Google One mai mare, este suficient să elimini backup-urile redundante și să păstrezi în cloud doar fișierele care contează cu adevărat.

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