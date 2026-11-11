Google a reparat o vulnerabilitate Chrome exploatată deja de hackeri. Ce trebuie să faci pentru a-ți proteja browserul

Ce problemă de securitate a descoperit Google în Chrome

CVE-2026-125350 este o vulnerabilitate de tip use-after-free, identificată în componenta XML a browserului Chrome. Acest tip de eroare apare atunci când un program încearcă să acceseze o zonă de memorie care a fost deja eliberată. În anumite condiții, problema poate fi exploatată pentru a provoca un comportament neașteptat al aplicației și pentru a executa cod arbitrar.

Executarea de cod arbitrar înseamnă că un atacator poate determina programul vulnerabil să ruleze instrucțiuni alese de acesta. În funcție de context și de posibilitățile exploatării, consecințele pot fi serioase pentru securitatea sistemului.

Confirmarea Google că vulnerabilitatea este exploatată în mod activ înseamnă că problema nu este doar una teoretică. Există cel puțin un caz în care atacatorii au folosit deja această breșă, deși compania nu a făcut publice informații suplimentare despre campania de atac sau despre țintele vizate.

Chrome a ajuns la a opta vulnerabilitate exploatată activ în 2026

Actualizarea din 10 noiembrie repară nouă probleme de securitate, însă CVE-2026-125350 se remarcă prin faptul că există deja un exploit folosit în mediul real. Potrivit informațiilor publicate de Google și relatate de The Hacker News, aceasta este a opta vulnerabilitate Chrome exploatată activ în 2026.

Numărul arată presiunea constantă asupra echipelor care dezvoltă și securizează browserele. Chrome este folosit pe scară largă, ceea ce îl transformă într-o țintă importantă pentru atacatori. În același timp, vulnerabilitățile descoperite trebuie remediate rapid, înainte ca exploatarea lor să se extindă.

Ritmul actualizărilor de securitate este influențat și de instrumentele AI, care pot ajuta atât cercetătorii, cât și atacatorii să identifice probleme în software. Aceste instrumente pot accelera procesul de descoperire a vulnerabilităților, dar nu înlocuiesc necesitatea instalării rapide a patch-urilor.

Cum actualizezi Chrome pentru a elimina vulnerabilitatea

Google a pus deja la dispoziție o versiune care include remedierea. Pe Windows și macOS, browserul trebuie actualizat cel puțin la versiunea 157.0.8103.50 sau 157.0.8103.51. Pentru Linux, versiunea minimă indicată este 157.0.8103.50.