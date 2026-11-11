Google a reparat o vulnerabilitate Chrome exploatată deja de hackeri. Ce trebuie să faci pentru a-ți proteja browserul
Google a lansat o actualizare de securitate pentru Chrome, după ce a confirmat că una dintre vulnerabilitățile remediate este exploatată deja de atacatori. Problema, identificată prin codul CVE-2026-125350, afectează componenta XML a browserului și poate permite executarea de cod arbitrar. Riscul nu se limitează la Chrome, ci privește și alte browsere construite pe baza Chromium, inclusiv Microsoft Edge, Opera și Brave.
Actualizarea a fost publicată pe 10 noiembrie și rezolvă nouă vulnerabilități. Dintre acestea, CVE-2026-125350 este cea care necesită cea mai mare atenție, deoarece Google a confirmat existența unui exploit folosit în atacuri reale. Compania nu a oferit, deocamdată, detalii despre victime sau despre modul în care a fost folosită vulnerabilitatea.
Ce problemă de securitate a descoperit Google în Chrome
CVE-2026-125350 este o vulnerabilitate de tip use-after-free, identificată în componenta XML a browserului Chrome. Acest tip de eroare apare atunci când un program încearcă să acceseze o zonă de memorie care a fost deja eliberată. În anumite condiții, problema poate fi exploatată pentru a provoca un comportament neașteptat al aplicației și pentru a executa cod arbitrar.
Executarea de cod arbitrar înseamnă că un atacator poate determina programul vulnerabil să ruleze instrucțiuni alese de acesta. În funcție de context și de posibilitățile exploatării, consecințele pot fi serioase pentru securitatea sistemului.
Confirmarea Google că vulnerabilitatea este exploatată în mod activ înseamnă că problema nu este doar una teoretică. Există cel puțin un caz în care atacatorii au folosit deja această breșă, deși compania nu a făcut publice informații suplimentare despre campania de atac sau despre țintele vizate.
Chrome a ajuns la a opta vulnerabilitate exploatată activ în 2026
Actualizarea din 10 noiembrie repară nouă probleme de securitate, însă CVE-2026-125350 se remarcă prin faptul că există deja un exploit folosit în mediul real. Potrivit informațiilor publicate de Google și relatate de The Hacker News, aceasta este a opta vulnerabilitate Chrome exploatată activ în 2026.
Numărul arată presiunea constantă asupra echipelor care dezvoltă și securizează browserele. Chrome este folosit pe scară largă, ceea ce îl transformă într-o țintă importantă pentru atacatori. În același timp, vulnerabilitățile descoperite trebuie remediate rapid, înainte ca exploatarea lor să se extindă.
Ritmul actualizărilor de securitate este influențat și de instrumentele AI, care pot ajuta atât cercetătorii, cât și atacatorii să identifice probleme în software. Aceste instrumente pot accelera procesul de descoperire a vulnerabilităților, dar nu înlocuiesc necesitatea instalării rapide a patch-urilor.
Cum actualizezi Chrome pentru a elimina vulnerabilitatea
Google a pus deja la dispoziție o versiune care include remedierea. Pe Windows și macOS, browserul trebuie actualizat cel puțin la versiunea 157.0.8103.50 sau 157.0.8103.51. Pentru Linux, versiunea minimă indicată este 157.0.8103.50.
Verificarea se face direct din Chrome. Trebuie accesat meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus, apoi secțiunea „Ajutor” și opțiunea „Despre Google Chrome”. Browserul va verifica automat dacă există o versiune nouă și va începe instalarea actualizării disponibile. În funcție de situație, poate fi necesară repornirea aplicației pentru finalizarea procesului.
Este recomandat ca actualizarea să fie instalată cât mai repede, având în vedere confirmarea exploatării active. Simpla utilizare a unei versiuni mai vechi poate lăsa browserul expus vulnerabilității.
Microsoft Edge, Opera și Brave au nevoie de propriile actualizări
Problema îi privește și pe cei care nu folosesc direct Google Chrome. Microsoft Edge, Opera și Brave sunt construite pe baza Chromium, proiectul open-source care stă la baza browserului Google. Prin urmare, vulnerabilitatea poate afecta și aceste aplicații.
Totuși, actualizarea Chrome nu repară automat și celelalte browsere. Fiecare dezvoltator trebuie să integreze remedierea în propria versiune și să distribuie un update separat. Până când aceste actualizări devin disponibile, utilizatorii trebuie să verifice periodic secțiunea de actualizare a browserului folosit.