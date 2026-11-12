„Genele nu ne scriu singure destinul.” Cum îţi pot influenţa longevitatea informaţiile date de un test genetic

„Atunci când vine vorba despre gene cu mutaţii, cei mai mulţi oameni se gândesc la BRCA 1 şi BRCA 2, gene devenite foarte cunoscute după ce Angelina Jolie a vorbit public, în 2013, despre faptul că este purtătoare BRCA1 și despre operațiile pe care le-a făcut pentru reducerea riscului”, spune dr. Magda Duma.

Dar testele genetice pot fi făcute de multe alte categorii de oameni, nu numai de către pacientele cu risc în sindromul ereditar de cancer de sân şi de ovar, asociat celor două gene.

„În primul rând, femeile care au un istoric familial relevant ar fi bine să facă un test genetic în scop preventiv. Dar când spun istoric familial, nu mă refer numai la cancerul de sân sau de ovar şi nu numai la bolile care pot afecta femeile. Ne uităm și la cancerul de endometru, dar şi de colon, de stomac, de pancreas, de prostată. Ne interesează dacă există o aglomerare a acestor cancere în familie, mai ales dacă au apărut la vârste tinere. Și este foarte important de spus că ne uităm la ambele ramuri ale familiei. Predispoziția genetică poate fi moștenită la fel de bine de la mamă, dar şi de la tată”, a explicat medicul radiolog.

Testul care ne arată informaţia lipsă

Pentru că atunci când ne referim la cancerul mamar, acesta poate afecta şi bărbaţii, nu numai femeile, chiar dacă se întâmplă într-un procent mai mic. În plus, cazurile numeroase de cancere în aceeaşi familie indică un semnal de alarmă.

„Există și niște situații care ne ridică imediat un semn de întrebare: o femeie foarte tânără care face cancer de sân, un cancer de sân triplu negativ, un bărbat din familie cu cancer de sân, mai multe cancere la aceeași persoană sau, de exemplu, un cancer de prostată agresiv în familie. Toate acestea sunt indicii că merită făcută o consiliere genetică și văzut dacă există indicație de testare.

Totodată, absenţa unui istoric familial sugestiv nu exclude o predispoziţie genetică ereditară. Dacă ne referim, de exemplu, la mutaţia genelor BRCA1 şi BRCA 2, cred că trebuie să spunem și un lucru foarte interesant: nu toate femeile care au o mutație genetică importantă au și un istoric familial spectaculos. Există studii în care aproximativ 40% dintre purtătorii BRCA identificați prin screening populațional nu aveau un istoric familial relevant sau aveau unul foarte puțin sugestiv.

Și atunci apare firesc întrebarea: dacă nu am nimic în familie, înseamnă că nu am nevoie de testare? Deocamdată, recomandările nu spun să testăm genetic absolut toată populația sănătoasă. Dar există tot mai multe discuții despre testarea populațională. Eu însămi sunt purtătoare a unei gene BRCA 1 şi am discutat cu oncologi, inclusiv din perspectiva de pacient, nu numai de coleg. Toţi au fost de părere că, dacă logistic și financiar ar fi posibil, ar fi preferat ca toate femeile să fie testate. Și eu cred că în direcția aceasta ne îndreptăm. Nu neapărat mâine și nu fără probleme etice, dar pe măsură ce genetica devine mai accesibilă, probabil vom ajunge să cunoaștem mult mai devreme o parte dintre predispozițiile cu care ne naștem”, subliniază dr. Duma.