Fable arată patru minute noi de gameplay. Cum arată luptele din jocul care va ajunge și pe PS5
Microsoft a publicat un nou videoclip de gameplay pentru Fable, oferind o privire mai amplă asupra sistemului de luptă din viitorul RPG dezvoltat de Playground Games. Materialul are aproximativ patru minute și prezintă confruntări cu sabia, atacuri la distanță și abilități bazate pe magie. Imaginile au fost surprinse pe PC, la setări grafice Ultra, și se încheie cu o secvență care introduce un loc cu o atmosferă apăsătoare, asemănător unui mormânt sau unui sarcofag.
Noul material a fost publicat de Asha Sharma, directorul executiv al Xbox, în contextul celebrării a 25 de ani de existență a brandului. Pentru fanii seriei, imaginile reprezintă o ocazie de a vedea mai mult din joc, după o perioadă lungă de așteptare și mai multe schimbări ale calendarului de lansare, scrie IGN.
Fable este unul dintre cele mai importante proiecte RPG din portofoliul Microsoft, iar revenirea francizei este urmărită cu interes atât de jucătorii care cunosc seria originală, cât și de cei care vor descoperi universul pentru prima dată.
Patru minute de gameplay nou, cu lupte și magie
Noul videoclip pune accentul pe sistemul de luptă și arată mai multe moduri în care protagonistul poate aborda confruntările. Secvențele includ atacuri clasice cu sabia, lovituri de la distanță și mișcări speciale realizate cu ajutorul magiei. Materialul oferă astfel o imagine mai clară asupra varietății de acțiuni disponibile în timpul luptelor.
Imaginile au fost capturate pe PC, folosind setările grafice Ultra. Dincolo de confruntări, finalul videoclipului atrage atenția printr-o secvență în care protagonistul descoperă un obiect cu aspect sinistru, care pare să fie un mormânt sau un sicriu. Momentul sugerează o direcție mai întunecată a aventurii, fără să ofere însă detalii despre contextul întâlnirii sau despre rolul pe care îl va avea aceasta în poveste.
Publicarea materialului face parte dintr-un moment aniversar pentru Xbox, care marchează 25 de ani de la lansarea brandului. Faptul că noul gameplay a fost prezentat chiar de Asha Sharma subliniază importanța pe care Microsoft o acordă revenirii uneia dintre cele mai cunoscute francize RPG din portofoliul său.
De ce a fost amânată lansarea noului Fable
Fable era programat inițial să apară în toamna anului 2026, însă Microsoft a decis să amâne lansarea pentru februarie 2027. Schimbarea calendarului le oferă dezvoltatorilor mai mult timp pentru finalizarea jocului și vine într-o perioadă aglomerată pentru industria gamingului.
Potrivit declarațiilor echipei, amânarea nu a fost făcută în mod special pentru a evita lansarea Grand Theft Auto 6. Cu toate acestea, distanțarea față de alte titluri importante poate reprezenta un avantaj comercial pentru noul Fable, care va avea astfel mai mult spațiu pentru a atrage atenția publicului.
Microsoft avea deja mai multe lansări importante programate pentru toamna lui 2026, printre care Modern Warfare 4 și Gears of War: E-Day. În aceste condiții, mutarea RPG-ului într-o altă perioadă poate ajuta jocul să nu fie eclipsat de alte producții cu bugete mari.
Proiectul a fost anunțat în 2020, însă dezvoltarea sa la Playground Games a început cu mai mulți ani înainte. Studioul este cunoscut în special pentru seria Forza Horizon, iar realizarea unui RPG de amploare reprezintă o direcție diferită față de producțiile care l-au consacrat. Pentru acest proiect, echipa a atras specialiști cu experiență din alte zone ale industriei, pentru a construi un joc care să răspundă așteptărilor fanilor francizei.
Fable ajunge și pe PS5, nu doar pe consolele Xbox și PC
Una dintre particularitățile noului Fable este că lansarea nu va fi limitată la platformele Microsoft. Jocul va fi disponibil pe Xbox Series X|S, PlayStation 5 și PC, o decizie care extinde publicul potențial al producției.
Prezența pe consola Sony este importantă și în contextul strategiei Microsoft, care a început să aducă mai multe jocuri proprii pe platforme concurente. Performanța comercială a lui Fable pe PS5 ar putea deveni un indicator relevant pentru viitoarele decizii ale companiei privind distribuția exclusivităților.
Microsoft urmărește să obțină un succes important în zona jocurilor AAA și în afara genului shooter, iar revenirea unei francize RPG apreciate reprezintă o miză considerabilă. Pentru Playground Games, proiectul este și o ocazie de a demonstra că experiența acumulată în seria Forza Horizon poate fi transpusă într-un univers complet diferit, construit în jurul explorării, personajelor și luptelor.
Noul Fable va fi lansat pe 23 februarie 2027, pentru Xbox Series X|S, PlayStation 5 și PC. După mai mulți ani de dezvoltare și o amânare, jocul se apropie de momentul în care va putea fi evaluat de public. Cele patru minute de gameplay oferă câteva indicii despre sistemul de luptă și atmosfera producției, dar rămân multe întrebări despre poveste și despre felul în care va arăta experiența completă.