Fable arată patru minute noi de gameplay. Cum arată luptele din jocul care va ajunge și pe PS5

Fable este unul dintre cele mai importante proiecte RPG din portofoliul Microsoft, iar revenirea francizei este urmărită cu interes atât de jucătorii care cunosc seria originală, cât și de cei care vor descoperi universul pentru prima dată.

Patru minute de gameplay nou, cu lupte și magie

Noul videoclip pune accentul pe sistemul de luptă și arată mai multe moduri în care protagonistul poate aborda confruntările. Secvențele includ atacuri clasice cu sabia, lovituri de la distanță și mișcări speciale realizate cu ajutorul magiei. Materialul oferă astfel o imagine mai clară asupra varietății de acțiuni disponibile în timpul luptelor.

Imaginile au fost capturate pe PC, folosind setările grafice Ultra. Dincolo de confruntări, finalul videoclipului atrage atenția printr-o secvență în care protagonistul descoperă un obiect cu aspect sinistru, care pare să fie un mormânt sau un sicriu. Momentul sugerează o direcție mai întunecată a aventurii, fără să ofere însă detalii despre contextul întâlnirii sau despre rolul pe care îl va avea aceasta în poveste.

Publicarea materialului face parte dintr-un moment aniversar pentru Xbox, care marchează 25 de ani de la lansarea brandului. Faptul că noul gameplay a fost prezentat chiar de Asha Sharma subliniază importanța pe care Microsoft o acordă revenirii uneia dintre cele mai cunoscute francize RPG din portofoliul său.

De ce a fost amânată lansarea noului Fable

Fable era programat inițial să apară în toamna anului 2026, însă Microsoft a decis să amâne lansarea pentru februarie 2027. Schimbarea calendarului le oferă dezvoltatorilor mai mult timp pentru finalizarea jocului și vine într-o perioadă aglomerată pentru industria gamingului.

Potrivit declarațiilor echipei, amânarea nu a fost făcută în mod special pentru a evita lansarea Grand Theft Auto 6. Cu toate acestea, distanțarea față de alte titluri importante poate reprezenta un avantaj comercial pentru noul Fable, care va avea astfel mai mult spațiu pentru a atrage atenția publicului.

Microsoft avea deja mai multe lansări importante programate pentru toamna lui 2026, printre care Modern Warfare 4 și Gears of War: E-Day. În aceste condiții, mutarea RPG-ului într-o altă perioadă poate ajuta jocul să nu fie eclipsat de alte producții cu bugete mari.