Sony anunță un nou PlayStation, cu lansare pe 10 decembrie. Consola portabilă primește stocare internă și poate rula jocuri PS5 fără să deții un PlayStation 5

Potrivit anunțului oficial publicat pe PlayStation Blog Japonia, noul dispozitiv se numește PlayStation Portal Player Midnight Black și va costa 39.980 de yeni, echivalentul a aproximativ 253 de dolari. Precomenzile vor începe pe 13 noiembrie, însă modelul este destinat exclusiv pieței japoneze, iar Sony nu a confirmat deocamdată o lansare internațională.

Noul PlayStation Portal primește stocare internă. Ce pregătește Sony

PlayStation Portal a fost lansat inițial în 2023 ca un accesoriu pentru PlayStation 5, permițând utilizatorilor să transmită jocurile instalate pe consolă către un dispozitiv portabil, prin conexiune Wi-Fi.

Deși experiența oferită era atractivă, dispozitivul avea o limitare importantă: nu putea executa jocuri local, fiind dependent de streaming. Spre deosebire de Nintendo Switch, PS Portal nu era o consolă portabilă independentă în sensul tradițional.

Noul model aduce o schimbare hardware interesantă. Sony a confirmat integrarea unui spațiu suplimentar de stocare internă, conceput pentru funcționalități care ar putea fi introduse în viitor.

Compania nu a precizat însă capacitatea acestuia și nici modul exact în care va fi utilizat.

Prin urmare, existența stocării interne nu înseamnă că PlayStation Portal poate descărca și rula local jocuri PS5. Dispozitivul continuă să funcționeze prin streaming, iar noile posibilități pregătite de Sony nu au fost încă dezvăluite.

Această modificare ridică totuși întrebări interesante despre direcția în care compania intenționează să dezvolte gama PlayStation Portal.

În rest, dispozitivul păstrează caracteristicile principale ale generației existente: ecran LCD de 8 inchi, rezoluție 1080p, suport pentru 60 de cadre pe secundă și funcțiile controllerului DualSense, inclusiv feedback haptic și triggere adaptive.

Jocuri PS5 fără consolă, direct din cloud. Ce trebuie să știi

Una dintre cele mai importante caracteristici ale PlayStation Portal Player este posibilitatea de a utiliza serviciul de cloud gaming fără să deții un PlayStation 5.

Această funcționalitate nu este însă complet nouă. Sony a introdus deja streamingul din cloud pe modelele PlayStation Portal existente, extinzând accesul în noiembrie 2025.

Așa cum Playtech a explicat într-un articol dedicat acestei actualizări, utilizatorii pot accesa anumite jocuri PS5 direct de pe serverele Sony, prin intermediul unui abonament PlayStation Plus Premium.

Noul model continuă această strategie și vine cu o lună gratuită de PlayStation Plus Premium, astfel încât cumpărătorii să poată testa imediat funcțiile de streaming.

Printre jocurile disponibile prin serviciu se numără Final Fantasy XVI, Rise of the Ronin și numeroase alte titluri din cataloagele PlayStation Plus.

Sony precizează că utilizatorii pot accesa și anumite jocuri digitale PS5 achiziționate separat, chiar dacă acestea nu fac parte din catalogul abonamentului, atât timp cât sunt compatibile cu streamingul din cloud.

Pentru funcționare este necesară o conexiune Wi-Fi stabilă, cu o viteză minimă de 5 Mbps, deși Sony recomandă cel puțin 15 Mbps pentru o experiență mai bună.

În paralel, cei care dețin deja un PS5 pot continua să utilizeze funcția Remote Play pentru a transmite jocurile instalate pe consola proprie.

De ce noul PlayStation Portal nu va putea fi folosit în România

Deși lansarea noului model este o veste interesantă, există o restricție importantă: PlayStation Portal Player Midnight Black este destinat exclusiv Japoniei.

Sony a confirmat că dispozitivul poate fi configurat numai în limba japoneză și că funcționează exclusiv cu un cont PlayStation a cărui regiune este setată pe Japonia.

Prin urmare, cumpărarea sau importarea dispozitivului în România nu garantează posibilitatea utilizării sale cu un cont PlayStation românesc.

Compania nu a anunțat dacă această versiune va fi disponibilă ulterior în Europa sau în Statele Unite.

Noua lansare vine într-un moment în care Sony investește tot mai mult în extinderea accesului la jocuri prin cloud, încercând să ofere experiența PlayStation pe mai multe categorii de dispozitive.

Într-un interviu exclusiv acordat Playtech, Raffaele Zeppieri, director de marketing PlayStation, a vorbit anterior despre importanța actualizărilor aduse PlayStation Portal și despre libertatea mai mare oferită utilizatorilor prin cloud gaming.

Adăugarea stocării interne ar putea reprezenta un indiciu că Sony pregătește noi funcții pentru acest dispozitiv, însă compania nu a confirmat posibilitatea rulării locale a jocurilor.

În același timp, industria urmărește cu interes informațiile despre viitorul PlayStation 6 și despre posibilitatea lansării unei console portabile mai performante.

Pentru moment, noul PlayStation Portal Player reprezintă o evoluție a dispozitivului existent, nu o nouă generație de console portabile. Rămâne de văzut dacă stocarea suplimentară va permite funcții suficient de importante pentru a justifica trecerea de la modelul actual la cel anunțat pentru decembrie.