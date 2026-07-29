Experimentul care arată câți bani poate economisi o familie într-o lună dacă gătești acasă. Obiceiul simplu care poate salva sute de lei
În ultimii doi ani, ieșitul la restaurant sau comandarea mâncării acasă au devenit cheltuieli pe care multe familii din România le consideră deja un lux. După scumpirile succesive la alimente, energie, chirii și servicii, și nota de plată din restaurante a crescut considerabil. În acest context, tot mai mulți români aleg să gătească acasă, iar diferențele de cost sunt suficient de mari încât să lase, la finalul lunii, sute sau chiar peste o mie de lei în plus în bugetul familiei. Tendința este alimentată și de costurile ascunse ale livrărilor, precum taxele de transport și comisioanele aplicațiilor, care pot transforma o masă aparent convenabilă într-o cheltuială consistentă.
Cât costă, de fapt, mesele comandate în 2026
În marile orașe, o masă la un restaurant obișnuit costă în medie în jur de 50 de lei de persoană, fără desert sau băuturi sofisticate, iar o cină pentru doi la un restaurant de nivel mediu poate depăși ușor 200 de lei.
În cazul comenzilor prin aplicații, nota finală este și mai mare. Prețurile din aplicații sunt adesea mai ridicate decât cele din restaurant, iar la acestea se adaugă taxa de livrare și diverse comisioane. O analiză publicată în acest an arată că un prânz comandat poate ajunge la aproximativ 50 de lei, în timp ce același preparat gătit acasă costă în jur de 16 lei.
Nu este de mirare că foarte multe familii au redus drastic comenzile sau au renunțat aproape complet la ele, preferând să gătească acasă și să își pregătească inclusiv pachetul pentru serviciu.
Experiment pentru o familie cu trei persoane
Să presupunem o familie formată din doi adulți și un copil care obișnuia să comande mâncare de trei ori pe săptămână. O comandă medie pentru întreaga familie poate ajunge ușor la aproximativ 150 de lei. Într-o lună, pentru 12 astfel de comenzi, cheltuiala totală este de aproximativ 1.800 de lei.
Dacă aceeași familie pregătește aceleași mese acasă, folosind ingrediente cumpărate din supermarket, costul ajunge la aproximativ 600-700 de lei, incluzând utilitățile și condimentele.
Economia lunară este de aproximativ 1.100-1.200 de lei, ceea ce înseamnă peste 13.000 de lei într-un an. Practic, cu acești bani, familia poate acoperi o vacanță, ratele pentru câteva luni sau poate constitui un fond de urgență.
Exemplul unei familii cu patru persoane
În cazul unei familii cu doi adulți și doi copii, diferențele sunt și mai evidente. Dacă ies la restaurant doar în fiecare weekend și cheltuie, în medie, 280 de lei la fiecare ieșire, factura lunară ajunge la aproximativ 1.120 de lei.
Dacă mai comandă mâncare încă două seri pe săptămână, cu aproximativ 180 de lei fiecare comandă, mai adaugă aproape 1.440 de lei. Totalul depășește astfel 2.500 de lei pe lună. În schimb, pregătirea acelorași mese acasă poate costa aproximativ 1.200-1.400 de lei, în funcție de meniul ales.
Economia este de 1.000-1.300 de lei în fiecare lună, fără ca familia să renunțe la preparatele preferate, ci doar investind puțin timp în planificarea meselor.
Obiceiul simplu care face diferența
Specialiștii în bugete familiale spun că cea mai eficientă metodă nu este renunțarea completă la restaurant, ci planificarea meniului pentru întreaga săptămână.
Familiile care stabilesc din timp ce gătesc, cumpără ingredientele o singură dată și folosesc resturile alimentare pentru alte preparate ajung să reducă semnificativ risipa și cheltuielile. Comunitățile online din România confirmă aceeași tendință: multe familii spun că planificarea săptămânală le-a ajutat să țină cumpărăturile în jurul a 2.000 de lei pe lună pentru trei persoane, în condițiile în care gătesc aproape zilnic.
Restaurantul rămâne o plăcere, nu o rutină
Pentru multe familii, mesele în oraș nu au dispărut complet, însă au devenit ocazii speciale. Dacă în urmă cu câțiva ani ieșitul la restaurant în weekend era un obicei, în 2026 tot mai mulți români îl rezervă pentru aniversări, sărbători sau întâlniri importante.
În schimb, gătitul acasă a redevenit una dintre cele mai eficiente metode de a ține sub control bugetul. Chiar și reducerea comenzilor de la trei pe săptămână la una singură poate însemna economii de câteva sute de lei lunar, bani care, într-o perioadă în care aproape toate cheltuielile au crescut, pot face diferența dintre un buget echilibrat și unul aflat permanent sub presiune.