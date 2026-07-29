Experimentul care arată câți bani poate economisi o familie într-o lună dacă gătești acasă. Obiceiul simplu care poate salva sute de lei

În cazul comenzilor prin aplicații, nota finală este și mai mare. Prețurile din aplicații sunt adesea mai ridicate decât cele din restaurant, iar la acestea se adaugă taxa de livrare și diverse comisioane. O analiză publicată în acest an arată că un prânz comandat poate ajunge la aproximativ 50 de lei, în timp ce același preparat gătit acasă costă în jur de 16 lei.

Nu este de mirare că foarte multe familii au redus drastic comenzile sau au renunțat aproape complet la ele, preferând să gătească acasă și să își pregătească inclusiv pachetul pentru serviciu.

Experiment pentru o familie cu trei persoane

Să presupunem o familie formată din doi adulți și un copil care obișnuia să comande mâncare de trei ori pe săptămână. O comandă medie pentru întreaga familie poate ajunge ușor la aproximativ 150 de lei. Într-o lună, pentru 12 astfel de comenzi, cheltuiala totală este de aproximativ 1.800 de lei.

Dacă aceeași familie pregătește aceleași mese acasă, folosind ingrediente cumpărate din supermarket, costul ajunge la aproximativ 600-700 de lei, incluzând utilitățile și condimentele.

Economia lunară este de aproximativ 1.100-1.200 de lei, ceea ce înseamnă peste 13.000 de lei într-un an. Practic, cu acești bani, familia poate acoperi o vacanță, ratele pentru câteva luni sau poate constitui un fond de urgență.

Exemplul unei familii cu patru persoane

În cazul unei familii cu doi adulți și doi copii, diferențele sunt și mai evidente. Dacă ies la restaurant doar în fiecare weekend și cheltuie, în medie, 280 de lei la fiecare ieșire, factura lunară ajunge la aproximativ 1.120 de lei.

Dacă mai comandă mâncare încă două seri pe săptămână, cu aproximativ 180 de lei fiecare comandă, mai adaugă aproape 1.440 de lei. Totalul depășește astfel 2.500 de lei pe lună. În schimb, pregătirea acelorași mese acasă poate costa aproximativ 1.200-1.400 de lei, în funcție de meniul ales.