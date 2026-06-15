Elevă din Deva, premiată la o olimpiadă internațională din SUA. Proiectul său propune o nouă soluție pentru combaterea deficitului de iod

Proiect bazat pe folosirea ardeiului iute îmbogățit cu iod

Tânăra a impresionat juriul la categoria „Știință”, una dintre cele mai disputate secțiuni ale concursului, unde au fost înscrise peste 500 de proiecte de cercetare.

Studiul realizat de Ana-Maria urmărește identificarea unor metode alternative de combatere a deficitului de iod, o problemă care afectează miliarde de oameni la nivel mondial. Soluția propusă de elevă se bazează pe cultivarea ardeiului iute într-un mediu îmbogățit cu iod, astfel încât planta să poată deveni o sursă suplimentară a acestui element esențial pentru organism.

În cadrul experimentului, cercetătoarea a analizat mai multe soiuri de ardei iute și a observat că plantele crescute în condiții speciale au acumulat cantități semnificativ mai mari de iod. Potrivit rezultatelor obținute, concentrația de iod a fost de până la 850% mai mare comparativ cu plantele cultivate în condiții obișnuite.

O posibilă completare a consumului de sare iodată

Ana-Maria Iordache a explicat anterior că ideea proiectului a pornit de la faptul că deficitul de iod continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică în multe regiuni ale lumii, în ciuda utilizării pe scară largă a sării iodate.

Potrivit acesteia, scopul cercetării nu este înlocuirea sării iodate, ci găsirea unei metode suplimentare prin care oamenii să își poată asigura aportul necesar de iod prin alimentație.

Tânăra intenționează să continue studiul și să extindă experimentele asupra altor culturi, inclusiv roșii. În viitor, aceasta își propune să testeze și utilizarea iodului organic, precum și aplicarea substanței direct pe frunzele plantelor, nu doar în sol.

Rezultatul obținut la International Genius Olympiad confirmă potențialul cercetării realizate de eleva din Deva și aduce o nouă recunoaștere internațională pentru performanțele tinerilor români în domeniul științei.