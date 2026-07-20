După atacul cibernetic, ANCPI transmite un mesaj important pentru proprietarii de imobile

ANCPI susține că există copii de siguranță ale bazelor de date

În comunicatul transmis după incident, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară precizează că dispune de copii de siguranță pentru datele administrate, un element esențial în cazul unor astfel de atacuri informatice.

Specialiștii lucrează în prezent la restaurarea sistemelor afectate și la reluarea activității în condiții de securitate. Instituția nu a oferit un termen exact pentru revenirea completă a tuturor serviciilor, însă afirmă că procesul este în desfășurare și că prioritatea este repunerea în funcțiune a infrastructurii fără riscuri suplimentare.

Deocamdată, ANCPI nu a anunțat că bazele de date ar fi fost compromise și nici că informațiile despre proprietăți sau documentele cadastrale ar fi fost pierdute în urma atacului.



Instituția avertizează asupra informațiilor neverificate

Odată cu apariția informațiilor despre incident, în mediul online au început să circule numeroase speculații privind presupuse pierderi de date sau blocarea definitivă a unor servicii.

ANCPI transmite însă că aceste informații nu provin din surse oficiale și recomandă publicului să consulte doar comunicările publicate de instituție.

În astfel de situații, zvonurile se răspândesc rapid și pot crea panică inutilă, mai ales în rândul persoanelor care au tranzacții imobiliare în desfășurare sau a profesioniștilor care utilizează zilnic platformele agenției.

Ce impact poate avea incidentul

ANCPI administrează unele dintre cele mai importante baze de date din România, folosite pentru evidența proprietăților și derularea tranzacțiilor imobiliare. Orice întrerupere a serviciilor poate afecta temporar activitatea birourilor notariale, a instituțiilor publice, a băncilor și a persoanelor care au nevoie de extrase de carte funciară sau alte documente cadastrale.