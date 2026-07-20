După atacul cibernetic, ANCPI transmite un mesaj important pentru proprietarii de imobile
Atacul cibernetic care a afectat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a ridicat numeroase semne de întrebare în rândul cetățenilor, notarilor, dezvoltatorilor imobiliari și tuturor celor care depind de serviciile instituției. În contextul în care tot mai multe informații au început să circule în mediul online, autoritățile au transmis primul punct de vedere oficial privind situația.
ANCPI susține că datele aflate în administrarea instituției sunt protejate prin copii de siguranță și că echipele tehnice lucrează pentru restabilirea serviciilor informatice. În același timp, reprezentanții agenției atrag atenția că multe dintre informațiile apărute în spațiul public nu provin din surse oficiale și îi îndeamnă pe cetățeni să urmărească exclusiv comunicările instituției.
ANCPI susține că există copii de siguranță ale bazelor de date
În comunicatul transmis după incident, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară precizează că dispune de copii de siguranță pentru datele administrate, un element esențial în cazul unor astfel de atacuri informatice.
Specialiștii lucrează în prezent la restaurarea sistemelor afectate și la reluarea activității în condiții de securitate. Instituția nu a oferit un termen exact pentru revenirea completă a tuturor serviciilor, însă afirmă că procesul este în desfășurare și că prioritatea este repunerea în funcțiune a infrastructurii fără riscuri suplimentare.
Deocamdată, ANCPI nu a anunțat că bazele de date ar fi fost compromise și nici că informațiile despre proprietăți sau documentele cadastrale ar fi fost pierdute în urma atacului.
Instituția avertizează asupra informațiilor neverificate
Odată cu apariția informațiilor despre incident, în mediul online au început să circule numeroase speculații privind presupuse pierderi de date sau blocarea definitivă a unor servicii.
ANCPI transmite însă că aceste informații nu provin din surse oficiale și recomandă publicului să consulte doar comunicările publicate de instituție.
În astfel de situații, zvonurile se răspândesc rapid și pot crea panică inutilă, mai ales în rândul persoanelor care au tranzacții imobiliare în desfășurare sau a profesioniștilor care utilizează zilnic platformele agenției.
Ce impact poate avea incidentul
ANCPI administrează unele dintre cele mai importante baze de date din România, folosite pentru evidența proprietăților și derularea tranzacțiilor imobiliare. Orice întrerupere a serviciilor poate afecta temporar activitatea birourilor notariale, a instituțiilor publice, a băncilor și a persoanelor care au nevoie de extrase de carte funciară sau alte documente cadastrale.
Chiar dacă existența copiilor de siguranță reduce semnificativ riscul pierderii informațiilor, procesul de verificare și restaurare a sistemelor poate necesita timp, mai ales dacă specialiștii trebuie să se asigure că infrastructura este complet securizată înainte de reluarea activității.
În ultimii ani, instituțiile publice din întreaga lume au devenit ținte tot mai frecvente pentru atacurile cibernetice, iar autoritățile aleg adesea să limiteze temporar accesul la anumite servicii până la finalizarea investigațiilor.
Ancheta continuă, iar serviciile vor fi reluate treptat
În acest moment, autoritățile nu au oferit detalii despre tipul atacului cibernetic și nici despre eventualii autori ai incidentului. De asemenea, nu au fost comunicate informații privind existența unor date exfiltrate sau a unor cereri de răscumpărare, aspecte întâlnite frecvent în cazul atacurilor informatice asupra instituțiilor publice.
Mesajul oficial al ANCPI este însă unul menit să liniștească utilizatorii serviciilor sale. Agenția afirmă că dispune de copii de siguranță ale datelor și că echipele tehnice lucrează pentru restaurarea sistemelor și reluarea activității în cel mai scurt timp posibil.