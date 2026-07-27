Duba electrică Kia în care poți sta aproape în picioare: PV5 High Roof, surpriza pentru curierii din România
Kia extinde rapid familia PV5 cu o versiune Cargo High Roof, o utilitară electrică semnificativ mai înaltă decât modelul standard. Vehiculul a fost surprins pentru prima dată pe drumurile publice din Coreea de Sud, înaintea lansării comerciale programate pentru toamna anului 2026.
Modelul este cu 295 mm mai înalt decât PV5 Cargo obișnuit și oferă o înălțime interioară de aproximativ 1.815 mm. Pentru multe persoane, asta înseamnă posibilitatea de a se deplasa în zona de marfă aproape în picioare, fără poziția incomodă întâlnită într-o dubă compactă tradițională.
Kia construiește o utilitară ca pe un set de piese modulare
PV5 este primul produs al strategiei Platform Beyond Vehicle, prin care Kia încearcă să transforme utilitara într-o platformă adaptabilă mai multor industrii. Bateriile, motoarele și elementele structurale principale sunt standardizate, iar secțiunile superioare și amenajările pot fi configurate în funcție de activitatea clientului.
Versiunea High Roof va fi disponibilă în configurație închisă și în variantă frigorifică. Prima este potrivită pentru colete, mobilă, echipamente sau ateliere mobile, în timp ce a doua poate transporta produse alimentare, medicamente ori mărfuri care necesită temperatură controlată.
Interiorul a fost reproiectat pentru a facilita trecerea dintre scaunul șoferului și compartimentul din spate. Pentru un curier care face zeci sau sute de opriri zilnic, posibilitatea de a lua coletul fără să coboare și să ocolească mașina poate economisi timp și reduce expunerea în trafic.
Kia adaugă și un sistem de avertizare care îl atenționează pe șofer dacă ușa din spate este deschisă atunci când selectorul este trecut în poziția de parcare sau de marșarier. Este o dotare aparent minoră, dar importantă într-un mediu comercial în care graba și opririle repetate cresc riscul unei erori.
PV5 folosește o platformă electrică dedicată, cu podea joasă și spațiu interior optimizat. Absența unui motor termic voluminos permite distribuirea diferită a componentelor și poate îmbunătăți accesul în cabină și compartimentul de marfă.
De ce ar avea sens pe străzile din București, Cluj sau Brașov
Versiunile PV5 sunt oferite cu baterii de 51,5 și 71,2 kWh. Pentru modelul Passenger, autonomiile WLTP ajung la aproximativ 295 și 412 kilometri, iar pentru Cargo pot urca la aproximativ 296 și 415 kilometri. Valorile versiunii High Roof pot fi diferite, deoarece suprafața frontală mai mare afectează consumul.
Chiar și o autonomie reală mai mică ar putea fi suficientă pentru distribuția urbană. O dubă de curierat care se întoarce în fiecare seară la depozit poate fi încărcată lent peste noapte, evitând dependența zilnică de stațiile publice. Frânarea regenerativă este avantajoasă într-un traseu cu opriri frecvente, iar lipsa ralantiului reduce consumul în ambuteiaje.
Pentru firmele din România, utilitatea depinde de preț, sarcină utilă, costul asigurării și disponibilitatea service-ului. Kia nu a anunțat încă un tarif european pentru High Roof. Ca reper, versiunea Passenger cu șapte locuri a fost listată în Regatul Unit de la 33.195 de lire sterline, adică aproximativ 38.900 de euro.
O variantă Cargo High Roof bine echipată sau frigorifică ar putea costa mai mult. Investiția trebuie comparată cu economia de energie, întreținerea mai simplă și posibilitatea de a instala încărcătoare la sediu. Pentru o firmă mică fără parcare proprie, avantajele devin mai greu de valorificat.
Modelul ar putea fi interesant pentru curierat, catering, florării, farmacii, servicii tehnice și afaceri mobile. O utilitară frigorifică electrică este atractivă pentru livrări nocturne sau matinale, deoarece produce mai puțin zgomot local decât un diesel.
PV5 High Roof nu încearcă să fie doar o dubă cu motorul înlocuit de o baterie. Kia folosește electrificarea pentru a regândi accesul, înălțimea și modularitatea vehiculului. Pentru companiile românești care fac zilnic trasee previzibile, această abordare poate conta mai mult decât o autonomie spectaculoasă pe autostradă.