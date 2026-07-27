Duba electrică Kia în care poți sta aproape în picioare: PV5 High Roof, surpriza pentru curierii din România

Kia construiește o utilitară ca pe un set de piese modulare

PV5 este primul produs al strategiei Platform Beyond Vehicle, prin care Kia încearcă să transforme utilitara într-o platformă adaptabilă mai multor industrii. Bateriile, motoarele și elementele structurale principale sunt standardizate, iar secțiunile superioare și amenajările pot fi configurate în funcție de activitatea clientului.

Versiunea High Roof va fi disponibilă în configurație închisă și în variantă frigorifică. Prima este potrivită pentru colete, mobilă, echipamente sau ateliere mobile, în timp ce a doua poate transporta produse alimentare, medicamente ori mărfuri care necesită temperatură controlată.

Interiorul a fost reproiectat pentru a facilita trecerea dintre scaunul șoferului și compartimentul din spate. Pentru un curier care face zeci sau sute de opriri zilnic, posibilitatea de a lua coletul fără să coboare și să ocolească mașina poate economisi timp și reduce expunerea în trafic.

Kia adaugă și un sistem de avertizare care îl atenționează pe șofer dacă ușa din spate este deschisă atunci când selectorul este trecut în poziția de parcare sau de marșarier. Este o dotare aparent minoră, dar importantă într-un mediu comercial în care graba și opririle repetate cresc riscul unei erori.

PV5 folosește o platformă electrică dedicată, cu podea joasă și spațiu interior optimizat. Absența unui motor termic voluminos permite distribuirea diferită a componentelor și poate îmbunătăți accesul în cabină și compartimentul de marfă.

De ce ar avea sens pe străzile din București, Cluj sau Brașov

Versiunile PV5 sunt oferite cu baterii de 51,5 și 71,2 kWh. Pentru modelul Passenger, autonomiile WLTP ajung la aproximativ 295 și 412 kilometri, iar pentru Cargo pot urca la aproximativ 296 și 415 kilometri. Valorile versiunii High Roof pot fi diferite, deoarece suprafața frontală mai mare afectează consumul.

Chiar și o autonomie reală mai mică ar putea fi suficientă pentru distribuția urbană. O dubă de curierat care se întoarce în fiecare seară la depozit poate fi încărcată lent peste noapte, evitând dependența zilnică de stațiile publice. Frânarea regenerativă este avantajoasă într-un traseu cu opriri frecvente, iar lipsa ralantiului reduce consumul în ambuteiaje.