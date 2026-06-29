Duba electrică de la Kia se vinde atât de bine încât producția nu mai ajunge. PV5 devine surpriza flotelor din Europa

Succesul modelului vine într-un moment important. Transportul urban, curieratul, livrările de supermarket, serviciile tehnice și flotele de companie sunt sub presiune să reducă emisiile și costurile de exploatare. În orașe mari, inclusiv în București, o dubă electrică poate avea sens economic: trasee repetitive, autonomie predictibilă, încărcare peste noapte și costuri mai mici pe kilometru. Kia pare să fi înțeles foarte bine această nevoie.

În Australia, PV5 Cargo pornește de la 55.990 de dolari australieni, adică aproximativ 33.700 de euro, înainte de costurile locale de drum. Este mai ieftin decât Ford E-Transit Custom, care ajunge la aproximativ 46.900 de euro, și decât Volkswagen ID. Buzz Cargo, care costă aproximativ 42.100 de euro. Diferența de preț explică de ce modelul a atras rapid atenția companiilor.

De ce PV5 prinde atât de bine la flote

Pentru o firmă, o dubă electrică este judecată altfel decât o mașină personală. Contează costul total de utilizare, spațiul de încărcare, fiabilitatea, garanția, timpul de staționare, încărcarea și disponibilitatea pieselor. Designul poate ajuta, dar nu este decisiv. Kia PV5 intră exact în această logică: un vehicul electric practic, configurabil și poziționat mai accesibil decât rivalii direcți.

În Europa, modelul a ajuns deja la o cotă de 9% din vânzările de vehicule comerciale ușoare electrice. Este o performanță relevantă pentru un produs aflat încă la început. Faptul că Kia a vândut peste 8.100 de unități PV5 la nivel global în primele trei luni din 2026 arată că nu vorbim despre o nișă fără tracțiune, ci despre un segment care începe să se miște rapid.

Un avantaj important este flexibilitatea. Versiunea Cargo se adresează firmelor de livrări și transport marfă, în timp ce Passenger poate fi folosită pentru transport persoane, shuttle-uri, hoteluri, servicii urbane sau chiar familii care vor un vehicul spațios. În România, un astfel de model ar putea interesa companii de curierat, flote corporate, firme de mentenanță, transport urban privat sau operatori HoReCa.

Desigur, succesul unei dube electrice depinde de infrastructura de încărcare. O firmă care are propriul sediu, curte sau depozit poate instala încărcătoare și poate folosi vehiculele pe trasee previzibile. Pentru cei care depind exclusiv de stații publice, situația este mai complicată. Dar exact aici vehiculele comerciale electrice au un avantaj față de autoturismele personale: multe flote merg pe rute repetitive și se întorc seara în același loc.

România ar putea avea nevoie de astfel de vehicule mai repede decât pare

În orașele mari din România, dubele diesel sunt peste tot. Livrează colete, produse alimentare, echipamente, mobilă, materiale de construcții, piese și servicii. Sunt esențiale pentru economie, dar contribuie la zgomot și poluare, mai ales în zonele aglomerate. Pe măsură ce regulile de emisii devin mai stricte în Europa, flotele vor fi obligate să se uite mai serios la alternative electrice.