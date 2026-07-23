Descoperire spectaculoasă în largul Japoniei: cercetătorii au găsit concentrații record de aur la sute de metri sub ocean

Aur „invizibil”, ascuns în cristale de pirită

Studiul, publicat în revista științifică Geology și citat de Nature, arată că unele dintre cristalele analizate conțin până la aproximativ 1,9% aur, una dintre cele mai ridicate concentrații măsurate până acum pentru acest tip de mineral.

Specialiștii numesc acest fenomen „aur invizibil”, deoarece metalul prețios este încorporat la nivel microscopic în structura cristalelor și nu poate fi observat cu ochiul liber. Pentru identificarea lui au fost folosite tehnici avansate de analiză la scară atomică.

Descoperirea a fost realizată în caldera submarină Higashi-Aogashima, o regiune formată în urma activității vulcanice și a izvoarelor hidrotermale de pe fundul oceanului.

Descoperirea ar putea schimba modul în care sunt căutate resursele de aur

Autorii studiului spun că rezultatele oferă informații importante despre procesele geologice care duc la acumularea aurului în mediile hidrotermale submarine.

Aceste sisteme sunt alimentate de apă încălzită de magma aflată în adâncul scoarței terestre. Lichidele fierbinți dizolvă diferite metale, iar pe măsură ce se răcesc, acestea se depun în minerale precum pirita.

Înțelegerea acestui mecanism îi poate ajuta pe geologi să identifice mai ușor alte regiuni cu potențial pentru descoperirea unor resurse similare, atât în oceane, cât și pe uscat.

Nu înseamnă că Japonia a descoperit o mină de aur gata de exploatare

Deși concentrațiile măsurate sunt impresionante din punct de vedere științific, ele nu demonstrează automat existența unui zăcământ care poate fi exploatat comercial.