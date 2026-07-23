Descoperire spectaculoasă în largul Japoniei: cercetătorii au găsit concentrații record de aur la sute de metri sub ocean
O echipă internațională de cercetători a identificat concentrații neobișnuit de mari de aur într-o zonă vulcanică submarină din apropierea Japoniei. Descoperirea a fost făcută la aproximativ 700 de metri adâncime, în cadrul unei caldere aflate în arhipelagul Izu-Bonin, și oferă noi indicii despre modul în care se formează unele dintre cele mai bogate depozite de metale prețioase de pe Pământ.
Deși vestea a fost prezentată în unele publicații drept descoperirea unui „zăcământ uriaș de aur”, cercetătorii spun că realitatea este mai nuanțată. Aurul nu a fost găsit sub forma unor pepite sau filoane masive, ci este prezent în cristale de pirită, un mineral cunoscut și sub denumirea de „aurul nebunului”.
Aur „invizibil”, ascuns în cristale de pirită
Studiul, publicat în revista științifică Geology și citat de Nature, arată că unele dintre cristalele analizate conțin până la aproximativ 1,9% aur, una dintre cele mai ridicate concentrații măsurate până acum pentru acest tip de mineral.
Specialiștii numesc acest fenomen „aur invizibil”, deoarece metalul prețios este încorporat la nivel microscopic în structura cristalelor și nu poate fi observat cu ochiul liber. Pentru identificarea lui au fost folosite tehnici avansate de analiză la scară atomică.
Descoperirea a fost realizată în caldera submarină Higashi-Aogashima, o regiune formată în urma activității vulcanice și a izvoarelor hidrotermale de pe fundul oceanului.
Descoperirea ar putea schimba modul în care sunt căutate resursele de aur
Autorii studiului spun că rezultatele oferă informații importante despre procesele geologice care duc la acumularea aurului în mediile hidrotermale submarine.
Aceste sisteme sunt alimentate de apă încălzită de magma aflată în adâncul scoarței terestre. Lichidele fierbinți dizolvă diferite metale, iar pe măsură ce se răcesc, acestea se depun în minerale precum pirita.
Înțelegerea acestui mecanism îi poate ajuta pe geologi să identifice mai ușor alte regiuni cu potențial pentru descoperirea unor resurse similare, atât în oceane, cât și pe uscat.
Nu înseamnă că Japonia a descoperit o mină de aur gata de exploatare
Deși concentrațiile măsurate sunt impresionante din punct de vedere științific, ele nu demonstrează automat existența unui zăcământ care poate fi exploatat comercial.
Cercetătorii au analizat probe colectate dintr-o zonă limitată, iar pentru a stabili dacă există cantități suficiente de aur recuperabil vor fi necesare studii geologice suplimentare.
În plus, exploatarea resurselor aflate la sute de metri sub nivelul mării este mult mai complicată și mai costisitoare decât extracția din minele convenționale. Tehnologia necesară este complexă, iar impactul asupra mediului reprezintă un alt aspect care trebuie evaluat înaintea oricărui proiect de exploatare.
De ce este importantă această descoperire
Chiar dacă nu anunță apariția unei noi mine de aur, descoperirea are o valoare științifică importantă. Ea confirmă că sistemele hidrotermale submarine pot concentra aur în cantități mult mai mari decât se credea până acum și oferă cercetătorilor noi indicii despre formarea zăcămintelor de metale prețioase.
Rezultatele ar putea influența viitoarele programe de explorare geologică și ar putea contribui la dezvoltarea unor metode mai eficiente de identificare a resurselor minerale în zonele submarine, un domeniu care atrage un interes tot mai mare pe fondul cererii globale de metale rare și prețioase.
Totodată, studiul arată că oceanele ascund încă numeroase procese geologice insuficient înțelese, iar explorarea lor continuă să aducă descoperiri care schimbă ceea ce se știa până acum despre formarea resurselor naturale.