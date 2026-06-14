Decizie care poate schimba regulile internetului. Google poate răspunde pentru informațiile false generate de AI în căutări

De ce instanța consideră Google responsabil

Potrivit The Decoder, Tribunalul Regional din München a considerat că AI Overviews produce afirmații „noi și substanțiale”, rezultate din interpretarea automată a surselor online. Informațiile false nu apăreau efectiv în paginile citate, ci au fost generate de sistem.

Această diferență este esențială. Motorul de căutare clasic ordonează linkuri către informații publicate de terți. AI Overviews preia datele, le interpretează și oferă un răspuns formulat ca o concluzie. În acest caz, instanța a apreciat că Google nu mai este doar intermediar.

Playtech.ro a explicat anterior cum Modul AI schimbă rezultatele căutării Google, dar și riscul ca răspunsurile sintetizate să conțină informații incorecte.

Avertismentele despre erorile AI nu mai sunt suficiente

Google a susținut că utilizatorii știu că răspunsurile generate de AI pot greși și că ar trebui să verifice sursele. Instanța a respins însă această apărare, argumentând că doar compania poate modifica sistemul și poate opri afișarea afirmațiilor false.

Problema este cu atât mai serioasă cu cât răspunsurile AI apar în partea cea mai vizibilă a paginii și sunt prezentate într-un ton sigur. Playtech.ro a scris despre eforturile Google de a reduce „halucinațiile” din Search, dar și despre retragerea unor rezumate AI medicale considerate periculoase.

Hotărârea este provizorie și nu stabilește încă o regulă definitivă pentru întreaga Europă. Totuși, ea poate deveni un reper important: dacă platformele generează răspunsuri proprii, nu se mai pot apăra întotdeauna spunând că doar afișează informații găsite pe internet.