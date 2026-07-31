De ce unele banane au etichete albastre, iar altele roșii. Detaliul util de care nu ai ţinut cont până acum
Etichetele mici lipite pe banane sunt atât de obișnuite încât cei mai mulți cumpărători nici nu le mai observă. Totuși, culoarea acestora și informațiile tipărite pe ele nu sunt alese întâmplător. În multe cazuri, eticheta oferă indicii importante despre produs, iar pentru consumatori poate fi un detaliu util atunci când aleg fructele din supermarket.
- Eticheta de pe banană are un rol mai important decât pare
- De ce există etichete albastre și etichete roșii
- Codul PLU este informația care contează cel mai mult
- Brandurile folosesc culorile și ca element de identitate vizuală
- Nu culoarea etichetei stabilește calitatea fructului
- Un detaliu mic, dar util la cumpărături
Eticheta de pe banană are un rol mai important decât pare
Bananele comercializate în magazine sunt identificate prin etichete care conțin, de regulă, numele producătorului sau al brandului, dar și un cod numeric cunoscut sub denumirea de PLU (Price Look-Up).
Acest cod este utilizat la nivel internațional pentru identificarea fructelor și legumelor comercializate vrac, facilitând atât procesul de vânzare la casele de marcat, cât și gestionarea produselor pe întregul lanț de distribuție.
Dincolo de aceste informații, culoarea etichetei poate reprezenta un element de diferențiere între gamele comerciale ale aceluiași producător sau între tipurile de produse pe care acesta le oferă.
De ce există etichete albastre și etichete roșii
În cazul unor producători și distribuitori, culorile etichetelor sunt folosite pentru a diferenția anumite categorii de banane sau linii comerciale.
Bananele pot avea etichete de culori diferite deoarece fiecare producător își stabilește propriul sistem de identificare. Astfel, o etichetă albastră și una roșie pot marca loturi sau categorii diferite de banane din oferta aceluiași producător, fără ca nuanța să indice, în mod universal, calitatea sau gradul de coacere al fructului.
Cu alte cuvinte, simpla culoare a etichetei nu reprezintă un standard internațional care indică automat calitatea, gradul de coacere sau proveniența bananelor.
Codul PLU este informația care contează cel mai mult
Dacă vrei să afli mai multe despre bananele pe care le cumperi, cel mai util element este codul PLU imprimat pe etichetă. Acesta este alcătuit, de regulă, din patru sau cinci cifre și este folosit pentru identificarea tipului de produs în sistemele comerciale.
Codul permite magazinelor să recunoască rapid fructele la cântărire și la vânzare, reducând riscul de erori și simplificând gestionarea stocurilor. În același timp, acest sistem contribuie la trasabilitatea produselor pe parcursul distribuției.
Brandurile folosesc culorile și ca element de identitate vizuală
Pe lângă rolul practic, etichetele au și o funcție de marketing. Mulți producători folosesc anumite culori pentru ca produsele lor să fie ușor recunoscute de clienți.
Astfel, un consumator fidel poate identifica mai rapid bananele unui anumit brand doar observând forma și culoarea etichetei, fără să citească toate informațiile imprimate.
Acest lucru explică de ce unele companii păstrează aceeași combinație de culori ani la rând, transformând eticheta într-un element al identității vizuale.
Nu culoarea etichetei stabilește calitatea fructului
Există numeroase interpretări potrivit cărora etichetele de diferite culori ar indica nivelul de calitate al bananelor sau modul în care acestea au fost cultivate. În realitate, culoarea etichetei nu reprezintă, în sine, o clasificare universală.
Atunci când aleg bananele, consumatorii ar trebui să acorde atenție în primul rând aspectului fructului. Culoarea cojii, lipsa loviturilor, gradul de coacere și starea generală sunt elementele care oferă cele mai multe informații despre produs.
Eticheta este utilă pentru identificarea și comercializarea fructului, însă nu poate înlocui verificarea vizuală făcută înainte de cumpărare.
Un detaliu mic, dar util la cumpărături
Deși sunt ușor de ignorat, etichetele de pe banane îndeplinesc mai multe roluri importante. Ele ajută comercianții să identifice rapid produsele, facilitează procesul de vânzare și contribuie la recunoașterea brandurilor de către consumatori.
Diferențele dintre etichetele albastre și cele roșii țin, în principal, de strategia comercială și de identitatea vizuală a producătorilor, nu de un sistem universal de clasificare. În schimb, codul PLU rămâne informația cu adevărat relevantă, deoarece permite identificarea exactă a produsului și face parte din sistemul internațional utilizat în comerțul cu fructe și legume.