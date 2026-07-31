De ce unele banane au etichete albastre, iar altele roșii. Detaliul util de care nu ai ţinut cont până acum

Acest cod este utilizat la nivel internațional pentru identificarea fructelor și legumelor comercializate vrac, facilitând atât procesul de vânzare la casele de marcat, cât și gestionarea produselor pe întregul lanț de distribuție.

Dincolo de aceste informații, culoarea etichetei poate reprezenta un element de diferențiere între gamele comerciale ale aceluiași producător sau între tipurile de produse pe care acesta le oferă.

De ce există etichete albastre și etichete roșii

În cazul unor producători și distribuitori, culorile etichetelor sunt folosite pentru a diferenția anumite categorii de banane sau linii comerciale.

Bananele pot avea etichete de culori diferite deoarece fiecare producător își stabilește propriul sistem de identificare. Astfel, o etichetă albastră și una roșie pot marca loturi sau categorii diferite de banane din oferta aceluiași producător, fără ca nuanța să indice, în mod universal, calitatea sau gradul de coacere al fructului.

Cu alte cuvinte, simpla culoare a etichetei nu reprezintă un standard internațional care indică automat calitatea, gradul de coacere sau proveniența bananelor.

Codul PLU este informația care contează cel mai mult

Dacă vrei să afli mai multe despre bananele pe care le cumperi, cel mai util element este codul PLU imprimat pe etichetă. Acesta este alcătuit, de regulă, din patru sau cinci cifre și este folosit pentru identificarea tipului de produs în sistemele comerciale.

Codul permite magazinelor să recunoască rapid fructele la cântărire și la vânzare, reducând riscul de erori și simplificând gestionarea stocurilor. În același timp, acest sistem contribuie la trasabilitatea produselor pe parcursul distribuției.