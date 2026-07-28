De ce scrie YKK pe aproape toate fermoarele. Povestea surprinzătoare din spatele celor trei litere
Fie că este vorba despre o geacă, o pereche de blugi, un rucsac sau un troler, există un detaliu pe care milioane de oameni îl văd aproape zilnic fără să-i acorde atenție. Pe majoritatea fermoarelor apare inscripția „YKK”, trei litere care au devenit atât de obișnuite încât aproape nimeni nu se mai întreabă ce înseamnă. În realitate, ele ascund povestea uneia dintre cele mai impresionante companii din industria accesoriilor vestimentare și explică de ce multe dintre cele mai cunoscute branduri din lume folosesc același tip de fermoar.
Ce înseamnă YKK
YKK este prescurtarea de la Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, numele companiei japoneze fondată în anul 1934 de Tadao Yoshida. Deși numele este puțin cunoscut publicului larg, compania produce anual miliarde de fermoare și este considerată lider mondial în domeniu. Produsele sale sunt utilizate de sute de mărci internaționale de îmbrăcăminte, încălțăminte, genți și echipamente sportive.
Practic, există șanse foarte mari ca în garderoba oricărei persoane să existe cel puțin câteva articole echipate cu un fermoar YKK.
De ce sunt atât de apreciate aceste fermoare? Motivul este simplu: fiabilitatea. Un fermoar pare un accesoriu banal, însă este una dintre componentele cele mai solicitate ale unei haine sau ale unui bagaj. Dacă acesta se blochează sau se rupe, produsul poate deveni greu de folosit sau chiar inutilizabil.
YKK și-a construit reputația prin controlul aproape complet al procesului de fabricație. Compania produce intern aproape toate componentele necesare, de la metalul și plasticul folosite pentru dinți până la mașinile care fabrică fermoarele. Acest control riguros al calității reduce foarte mult riscul apariției defectelor.
Înainte de a ajunge pe piață, multe modele sunt testate de mii de ori pentru a verifica rezistența la deschidere, închidere, uzură, coroziune și variații de temperatură.
Fermoarul nu a fost inventat de YKK
Deși numele companiei este sinonim astăzi cu fermoarul, invenția este mult mai veche. Primele încercări de realizare a unui sistem de închidere asemănător fermoarului datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Inventatorul american Whitcomb Judson a brevetat un astfel de mecanism în 1893, însă acesta era complicat și se defecta frecvent.
Abia în 1913, inginerul suedez Gideon Sundback a perfecționat designul și a creat un sistem foarte apropiat de fermoarul modern, cu dinți metalici care se îmbinau eficient.
Inițial, fermoarele au fost utilizate mai ales la încălțăminte și pungi pentru tutun, iar abia câteva decenii mai târziu au început să fie folosite pe scară largă la haine.
Nu toate fermoarele sunt la fel
Deși la prima vedere par identice, există diferențe importante între tipurile de fermoare. Astfel, modelele metalice sunt apreciate pentru rezistența lor și sunt folosite frecvent la blugi, jachete și articole din piele.
Fermoarele din plastic sunt mai ușoare și rezistente la coroziune, fiind întâlnite adesea la haine pentru copii sau echipamente sportive.
Există și fermoare impermeabile, utilizate la costume pentru sporturi nautice, echipamente montane sau îmbrăcăminte tehnică, unde protecția împotriva apei este esențială.
Un obiect folosit de miliarde de ori în fiecare zi
Fermoarul este una dintre cele mai răspândite invenții din lume. Se estimează că, la nivel global, sunt produse anual zeci de miliarde de fermoare, iar acestea se regăsesc nu doar pe haine, ci și pe genți, valize, huse pentru laptopuri, corturi, saci de dormit, echipamente medicale și chiar în industria auto sau aerospațială.
Un singur fermoar poate fi deschis și închis de mii de ori pe parcursul vieții sale, motiv pentru care rezistența și precizia mecanismului sunt extrem de importante.
Un detaliu mic, dar esențial
Deși trece aproape neobservat, fermoarul este unul dintre acele obiecte care ne fac viața mai ușoară în fiecare zi. Iar cele trei litere „YKK”, întâlnite pe milioane de produse din întreaga lume, au devenit un simbol al calității și al durabilității.
Data viitoare când vei închide geaca, rucsacul sau trolerul înainte de o călătorie, merită să arunci o privire la acel mic detaliu metalic. Sunt șanse mari să descoperi că și fermoarul tău poartă celebra inscripție YKK, dovadă că o invenție aparent banală ascunde o istorie de peste un secol și standarde de fabricație care au făcut-o cunoscută pe întreg globul.