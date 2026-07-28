De ce scrie YKK pe aproape toate fermoarele. Povestea surprinzătoare din spatele celor trei litere

Practic, există șanse foarte mari ca în garderoba oricărei persoane să existe cel puțin câteva articole echipate cu un fermoar YKK.

De ce sunt atât de apreciate aceste fermoare? Motivul este simplu: fiabilitatea. Un fermoar pare un accesoriu banal, însă este una dintre componentele cele mai solicitate ale unei haine sau ale unui bagaj. Dacă acesta se blochează sau se rupe, produsul poate deveni greu de folosit sau chiar inutilizabil.

YKK și-a construit reputația prin controlul aproape complet al procesului de fabricație. Compania produce intern aproape toate componentele necesare, de la metalul și plasticul folosite pentru dinți până la mașinile care fabrică fermoarele. Acest control riguros al calității reduce foarte mult riscul apariției defectelor.

Înainte de a ajunge pe piață, multe modele sunt testate de mii de ori pentru a verifica rezistența la deschidere, închidere, uzură, coroziune și variații de temperatură.

Fermoarul nu a fost inventat de YKK

Deși numele companiei este sinonim astăzi cu fermoarul, invenția este mult mai veche. Primele încercări de realizare a unui sistem de închidere asemănător fermoarului datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Inventatorul american Whitcomb Judson a brevetat un astfel de mecanism în 1893, însă acesta era complicat și se defecta frecvent.

Abia în 1913, inginerul suedez Gideon Sundback a perfecționat designul și a creat un sistem foarte apropiat de fermoarul modern, cu dinți metalici care se îmbinau eficient.

Inițial, fermoarele au fost utilizate mai ales la încălțăminte și pungi pentru tutun, iar abia câteva decenii mai târziu au început să fie folosite pe scară largă la haine.