De ce s-a produs pana de curent de pe litoral în weekend. Mii de comercianți și hotelieri au rămas în beznă
O pană majoră de curent a perturbat activitatea din sudul litoralului românesc în plin sezon estival, lăsând fără energie electrică hoteluri, restaurante și magazine din mai multe stațiuni. Incidentul a avut loc în weekend și a afectat atât operatorii din industria HoReCa, cât și turiștii aflați la mare. După mai multe verificări, autoritățile și reprezentanții rețelei electrice au explicat care a fost cauza defecțiunii și de ce alimentarea cu energie a fost întreruptă în unele dintre cele mai aglomerate zone de pe litoral.
Stațiunile din sudul litoralului, afectate de pana de curent
Cele mai mari probleme au fost înregistrate în stațiunile Jupiter, Venus și Saturn, unde întreruperea alimentării cu energie electrică a afectat activitatea hotelurilor, restaurantelor și magazinelor. Mii de comercianți și hotelieri s-au confruntat cu dificultăți în desfășurarea activității, într-unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale sezonului estival.
Lipsa curentului electric a creat probleme și pentru turiști. În multe locuri, oamenii au apelat la lanterne și lumânări pentru a putea continua activitățile obișnuite până la remedierea avariei. În același timp, comercianții au fost nevoiți să găsească soluții rapide pentru a proteja produsele perisabile, astfel încât pierderile să fie cât mai mici.
Întreruperea alimentării cu energie a afectat inclusiv plățile electronice. În lipsa curentului, turiștii nu au mai putut achita cumpărăturile sau consumația cu cardul bancar, ceea ce a dus la blocaje temporare în activitatea mai multor unități comerciale.
Autoritățile au explicat ce a dus la producerea incidentului
Potrivit explicațiilor oferite de autorități, pana de curent a fost provocată de o avarie majoră în rețeaua electrică, apărută pe fondul unui consum foarte ridicat de energie.
Primarul municipiului Mangalia, Paul Foleanu, a declarat că numărul mare de turiști aflați în zonă a pus o presiune semnificativă asupra infrastructurii electrice, relatează Știrile ProTV.
„Problema a fost datorată consumului mare de energie electrică, fluxul mare de turiști care se află astăzi în sudul litoralului. Rețeaua nu a fost dimensionată corespunzător.”
Explicația este susținută și de reprezentanții Rețele Electrice România, care au precizat că în zona afectată a fost înregistrat un consum ce a depășit capacitatea pentru care rețeaua era aprobată și dimensionată.
Potrivit acestora, suprasolicitarea instalațiilor a dus la defectarea unor echipamente, ceea ce a provocat întreruperile de alimentare cu energie electrică în mai multe stațiuni de pe litoral.
Recomandarea transmisă operatorilor economici
În urma incidentului, reprezentanții Rețele Electrice România au transmis și o recomandare operatorilor economici din zona afectată. Aceștia le sugerează să își actualizeze puterea contractată, astfel încât aceasta să corespundă necesarului real de consum și să contribuie la prevenirea unor situații similare în viitor.
Din fericire, problemele nu au persistat pe tot parcursul zilei. După prânz, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar toate defecțiunile au fost remediate, astfel încât hotelurile, restaurantele și celelalte unități comerciale și-au putut relua activitatea în condiții normale.