De ce multe stațiuni din România au cuvântul „Băi” în denumire. Sensul este mai vechi decât turismul modern

De la izvoare, la adevărate stațiuni

România are numeroase zone bogate în ape minerale, termale sau sărate. În jurul izvoarelor considerate benefice s-au construit de-a lungul timpului bazine, stabilimente pentru băi, pavilioane și, mai târziu, hoteluri și baze de tratament.

Astfel au apărut stațiunile balneare, iar cuvântul „băi” a devenit un mod simplu de a arăta principala funcție a locului. În limbajul epocii, a „merge la băi” însemna, practic, a merge într-o stațiune pentru o cură cu ape minerale, termale sau alte resurse naturale.

Uneori, stațiunea balneară s-a dezvoltat lângă o localitate deja existentă, iar denumirea a ajutat inclusiv la diferențierea celor două așezări.

Băile Herculane are o istorie de aproape două milenii

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple este Băile Herculane. Romanii au folosit izvoarele termale de pe Valea Cernei încă din Antichitate, iar administrația locală indică anul 153 d.Hr. drept prima atestare documentară cunoscută a stațiunii. Așezarea era asociată cu Hercules, considerat protector al izvoarelor termale, iar romanii au construit aici terme, monumente și edificii dedicate divinităților apelor.

Denumirea actuală a venit mult mai târziu. Documentele istorice prezentate de administrația locală arată că, în 1817, denumirea „Băile Mehadia” a fost schimbată în Băile Herculane.

Așadar, în acest caz, „Băile” spune direct ce a făcut locul cunoscut timp de secole, în timp ce „Herculane” păstrează legătura cu Hercules și cu tradiția balneară din perioada romană.

Cum a apărut Băile Tușnad

O poveste diferită găsim în Harghita. Originile stațiunii Băile Tușnad sunt plasate în jurul anului 1842, iar dezvoltarea organizată a zonei balneare a început câțiva ani mai târziu, odată cu valorificarea izvoarelor minerale. În 1845, localitățile din zonă au pus bazele unei societăți care urma să se ocupe de exploatarea și dezvoltarea stațiunii.