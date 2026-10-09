De ce multe stațiuni din România au cuvântul „Băi” în denumire. Sensul este mai vechi decât turismul modern
Băile Herculane, Băile Tușnad, Băile Olănești, Băile Govora sau Băile Felix sunt nume atât de cunoscute, încât puțini se mai întreabă de ce apare cuvântul „Băi” în denumirea acestor locuri. Explicația ne duce înapoi într-o perioadă în care oamenii călătoreau spre anumite așezări nu pentru hoteluri, piscine sau centre SPA, ci în primul rând pentru izvoarele minerale și termale și pentru stabilimentele de tratament dezvoltate în jurul lor.
În acest context, „băile” desemnau locurile amenajate pentru îmbăiere și tratament cu ape minerale sau termale. Cu timpul, termenul a devenit atât de strâns legat de anumite așezări, încât a intrat chiar în numele lor.
De la izvoare, la adevărate stațiuni
România are numeroase zone bogate în ape minerale, termale sau sărate. În jurul izvoarelor considerate benefice s-au construit de-a lungul timpului bazine, stabilimente pentru băi, pavilioane și, mai târziu, hoteluri și baze de tratament.
Astfel au apărut stațiunile balneare, iar cuvântul „băi” a devenit un mod simplu de a arăta principala funcție a locului. În limbajul epocii, a „merge la băi” însemna, practic, a merge într-o stațiune pentru o cură cu ape minerale, termale sau alte resurse naturale.
Uneori, stațiunea balneară s-a dezvoltat lângă o localitate deja existentă, iar denumirea a ajutat inclusiv la diferențierea celor două așezări.
Băile Herculane are o istorie de aproape două milenii
Unul dintre cele mai spectaculoase exemple este Băile Herculane. Romanii au folosit izvoarele termale de pe Valea Cernei încă din Antichitate, iar administrația locală indică anul 153 d.Hr. drept prima atestare documentară cunoscută a stațiunii. Așezarea era asociată cu Hercules, considerat protector al izvoarelor termale, iar romanii au construit aici terme, monumente și edificii dedicate divinităților apelor.
Denumirea actuală a venit mult mai târziu. Documentele istorice prezentate de administrația locală arată că, în 1817, denumirea „Băile Mehadia” a fost schimbată în Băile Herculane.
Așadar, în acest caz, „Băile” spune direct ce a făcut locul cunoscut timp de secole, în timp ce „Herculane” păstrează legătura cu Hercules și cu tradiția balneară din perioada romană.
Cum a apărut Băile Tușnad
O poveste diferită găsim în Harghita. Originile stațiunii Băile Tușnad sunt plasate în jurul anului 1842, iar dezvoltarea organizată a zonei balneare a început câțiva ani mai târziu, odată cu valorificarea izvoarelor minerale. În 1845, localitățile din zonă au pus bazele unei societăți care urma să se ocupe de exploatarea și dezvoltarea stațiunii.
În 1852, așezarea era cunoscută drept Tușnad Băi și aparținea comunei Tușnad. Ulterior, localitatea s-a dezvoltat separat, iar în 1914 este consemnată comuna Băile Tușnad. Din 1968, Băile Tușnad face parte din categoria localităților urbane.
Exemplul arată foarte clar rolul cuvântului „Băi”: el identifica inițial zona balneară dezvoltată în apropierea unei așezări existente.
„Băi” nu înseamnă automat apă termală
Există însă o nuanță importantă. Prezența cuvântului „Băi” în numele unei localități nu înseamnă obligatoriu că acolo există apă fierbinte provenită din adâncul pământului.
Unele stațiuni s-au dezvoltat datorită izvoarelor termale, altele datorită apelor minerale reci, apelor sărate, lacurilor terapeutice sau altor factori naturali folosiți în curele balneare. De aceea, numele trebuie înțeles mai larg: „Băi” indica o așezare sau o zonă cunoscută pentru băi și tratamente balneare, nu un anumit tip de apă.
Astăzi, termenul a rămas în denumirea oficială a multor localități și stațiuni, chiar dacă turismul lor s-a schimbat considerabil. Hotelurile moderne, centrele wellness și piscinele au înlocuit sau completat vechile stabilimente de tratament, însă nume precum Băile Herculane și Băile Tușnad păstrează pe hartă o informație despre motivul pentru care aceste locuri au devenit cunoscute în primul rând: apa.