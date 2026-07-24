De ce centura de siguranță are un mic nasture din plastic. Rolul banal, dar extrem de util

Aici intervine micul nasture din plastic, cunoscut în general ca opritor al centurii. El creează un obstacol fizic simplu, care nu permite cataramei să coboare mai mult decât poziția stabilită de producător.

Fără această piesă, partea metalică ar putea ajunge mult mai jos, de exemplu lângă podea, între scaun și montant sau într-o poziție incomodă. De fiecare dată când ai vrea să îți pui centura, ar trebui să cauți catarama și să o tragi înapoi într-un loc accesibil.

O piesă mică, gândită pentru confort

Rolul nasturelui nu este spectaculos și nici complicat. Tocmai aici se află însă utilitatea sa. Producătorii auto trebuie să se gândească nu doar la funcționarea sistemelor de siguranță în timpul unui accident, ci și la modul în care acestea sunt folosite zilnic.

Prin menținerea cataramei la o înălțime convenabilă, opritorul face centura mai ușor de prins imediat după ce șoferul sau pasagerul se așază pe scaun. Este un exemplu simplu de ergonomie: utilizatorul nu trebuie să caute piesa metalică în partea inferioară a scaunului.

Ce se întâmplă dacă nasturele se rupe

În timp, piesa din plastic se poate desprinde sau poate cădea, mai ales la o mașină veche. De regulă, centura continuă să se retragă și să se fixeze, pentru că opritorul nu este mecanismul care blochează chinga în caz de accident.

Diferența devine însă rapid vizibilă în utilizarea de zi cu zi. Catarama poate aluneca prea jos și poate deveni mai greu de prins. Tocmai de aceea, există opritoare de schimb, însă orice intervenție asupra unei centuri de siguranță trebuie făcută cu grijă, fără găurirea, tăierea, arderea sau deteriorarea chingii.

Nu trebuie confundat cu sistemul de blocare al centurii

Este important de știut că micul nasture nu „ține” pasagerul în timpul unui impact și nu este responsabil pentru blocarea centurii la o frânare bruscă. Aceste funcții aparțin mecanismului retractor și celorlalte componente ale sistemului de siguranță.