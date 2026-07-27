Dacia second hand cu interior cosmetizat: cum recunoști pregătirea rapidă pentru vânzare

Produsele lucioase, vopseaua și parfumurile pot ascunde probleme

Privește bordul, fețele de uși și volanul din mai multe unghiuri. Un strat foarte lucios și uleios poate proveni din silicon aplicat pentru fotografii. Acesta uniformizează temporar culoarea și ascunde zgârieturile fine, dar atrage praf și poate face suprafețele alunecoase.

Apasă ușor pe material și verifică dacă produsul se transferă pe degete. Un interior bine curățat nu trebuie să lase reziduuri grase. Diferențele de luciu dintre panouri pot arăta că anumite zone au fost tratate mai intens pentru a masca decolorarea.

Volanul, schimbătorul și frâna de mână pot fi revopsite. Caută culoare pe cusături, butoane sau margini. Vopseaua aplicată rapid poate crăpa, poate fi lipicioasă sau poate avea o nuanță diferită față de materialul original.

Parfumurile foarte puternice merită atenție. Pot ascunde miros de fum, umezeală, animale sau mucegai. Închide ușile și lasă ventilația oprită câteva minute. Apoi verifică mirosul din mochete, portbagaj și sub scaune.

Aerul condiționat trebuie pornit atât pe rece, cât și pe cald. Mirosul de umezeală care apare din gurile de ventilație poate indica un filtru vechi, un evaporator murdar sau apă acumulată. Un odorizant nu rezolvă cauza.

Tapițeria umedă după o curățare recentă poate ascunde pete care vor reapărea după uscare. Dacă scaunele sunt reci și umede, cere să vezi mașina din nou după câteva zile sau examinează cu atenție diferențele de culoare.

Zonele ascunse trădează uzura și eventualele infiltrații

Ridică preșurile și verifică mocheta. O suprafață curată la vedere poate ascunde noroi, umezeală sau pete sub covorașe. Apasă cu mâna în zonele joase și caută miros de mucegai. Infiltrațiile pot proveni din chedere, scurgeri înfundate sau intervenții la caroserie.