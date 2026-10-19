Dacia Sandero cu limitator de viteză: funcție utilă în oraș sau dotare pe care o uiți repede

Cum funcționează limitatorul și de ce nu trebuie confundat cu pilotul automat

Limitatorul de viteză permite șoferului să stabilească o valoare maximă pe care automobilul să nu o depășească în condiții normale de accelerare. De exemplu, la deplasarea prin localitate, funcția poate fi configurată pentru o limită de 50 km/h, astfel încât apăsarea obișnuită a accelerației să nu determine depășirea valorii memorate.

Spre deosebire de regulatorul de viteză, cunoscut și sub denumirea de cruise control, limitatorul nu menține automat o viteză constantă. Șoferul continuă să controleze accelerația, iar automobilul poate circula fără probleme cu 20, 30 sau 40 km/h, chiar dacă limita programată este de 50 km/h.

Diferența este importantă în traficul urban. Un regulator de viteză clasic poate fi incomod în condiții de aglomerație, deoarece circulația implică frânări și accelerări frecvente. Limitatorul permite, în schimb, păstrarea controlului obișnuit asupra mașinii, intervenind doar atunci când viteza se apropie de valoarea stabilită.

Comenzile diferă în funcție de generația și echiparea Sandero, dar sistemul este gestionat prin butoanele dedicate funcțiilor de asistență. La anumite versiuni, limitatorul poate fi asociat cu sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere, pentru adaptarea valorii memorate la limita detectată.

O particularitate importantă este posibilitatea depășirii temporare a limitei. În situații care necesită accelerare suplimentară, șoferul poate apăsa ferm pedala dincolo de punctul de rezistență, iar sistemul permite depășirea vitezei programate. La revenirea sub valoarea memorată, limitatorul își poate relua funcționarea normală.

Documentația Dacia precizează și faptul că limitatorul nu acționează asupra sistemului de frânare. Pe o coborâre abruptă, automobilul poate depăși viteza programată sub influența gravitației, caz în care șoferul trebuie să intervină. (user-manual.dacia.com)

Când devine util în oraș și în ce situații poate fi incomod

Unul dintre scenariile în care limitatorul își demonstrează utilitatea este deplasarea pe bulevarde largi, unde viteza automobilului poate crește aproape imperceptibil. Pe drumuri precum cele care traversează zonele periferice ale marilor orașe, șoferii pot ajunge să depășească limita legală fără intenție, mai ales când traficul este redus.