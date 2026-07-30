Dacia Hipster face un pas decisiv spre producție. Modelul electric de 3 metri intră într-o nouă etapă

Designul conceptului a fost păstrat aproape integral

Versiunea pregătită pentru producție rămâne fidelă liniilor care au atras atenția la prezentarea conceptului. Silueta compactă și proporțiile specifice unui automobil urban sunt în continuare prezente, însă anumite elemente au fost simplificate pentru a putea fi produse la scară largă.

Printre modificările observate se numără o ușă spate convențională, cu balamale clasice, în locul soluției spectaculoase folosite pe concept. Au fost redesenate discret și barele de protecție, iar pasajele roților au primit protecții mai puțin proeminente. Totodată, geamurile laterale folosesc un mecanism de deschidere mai simplu, iar panourile ușilor au fost adaptate pentru producția de serie.

În schimb, Dacia a păstrat elementele care au definit identitatea conceptului, inclusiv blocurile optice cu semnătură luminoasă pixelată și liniile generale ale caroseriei.

Un automobil gândit pentru orașele aglomerate

Hipster este conceput ca un model electric extrem de compact. Mașina măsoară aproximativ 3 metri lungime, are patru locuri și un portbagaj de 70 de litri, care poate ajunge la aproximativ 500 de litri prin rabatarea banchetei spate.

Dimensiunile reduse îl recomandă pentru traficul urban și pentru parcările unde spațiul este limitat. Conceptul urmărește să ofere o alternativă accesibilă pentru deplasările zilnice, fără compromisuri majore în privința spațiului interior.

În ultimul an, Dacia a analizat reacția publicului față de acest proiect. Un exemplar al conceptului a circulat pe străzile Parisului în cadrul unui studiu de piață, iar interesul stârnit în rândul trecătorilor ar fi contribuit la continuarea dezvoltării modelului. De altfel, Hipster a fost remarcat și de presa internațională, primind un premiu pentru design acordat unui concept-car.

O nouă categorie de automobile electrice ar putea schimba piața

Proiectul Hipster este strâns legat de discuțiile purtate la nivel european privind crearea unei noi categorii de vehicule electrice compacte. Ideea este inspirată de celebrele Kei Cars din Japonia, automobile mici, eficiente și foarte populare în marile orașe.