Dacia Hipster face un pas decisiv spre producție. Modelul electric de 3 metri intră într-o nouă etapă
Dacia pare tot mai aproape de lansarea unui nou automobil electric de oraș. După ce a atras atenția sub forma unui concept, Dacia Hipster face un pas important către versiunea de serie, odată cu înregistrarea designului la nivel european. Mișcarea sugerează că proiectul a trecut de faza de analiză și intră în etapa de dezvoltare a modelului destinat producției.
Constructorul nu a confirmat oficial calendarul lansării, însă documentele depuse pentru protejarea designului reprezintă un indiciu clar că proiectul merge înainte. În plus, imaginile asociate brevetului arată că viitorul automobil păstrează aproape în totalitate aspectul conceptului prezentat anterior, cu doar câteva modificări necesare pentru fabricația de serie, anunță Profit.
Designul conceptului a fost păstrat aproape integral
Versiunea pregătită pentru producție rămâne fidelă liniilor care au atras atenția la prezentarea conceptului. Silueta compactă și proporțiile specifice unui automobil urban sunt în continuare prezente, însă anumite elemente au fost simplificate pentru a putea fi produse la scară largă.
Printre modificările observate se numără o ușă spate convențională, cu balamale clasice, în locul soluției spectaculoase folosite pe concept. Au fost redesenate discret și barele de protecție, iar pasajele roților au primit protecții mai puțin proeminente. Totodată, geamurile laterale folosesc un mecanism de deschidere mai simplu, iar panourile ușilor au fost adaptate pentru producția de serie.
În schimb, Dacia a păstrat elementele care au definit identitatea conceptului, inclusiv blocurile optice cu semnătură luminoasă pixelată și liniile generale ale caroseriei.
Un automobil gândit pentru orașele aglomerate
Hipster este conceput ca un model electric extrem de compact. Mașina măsoară aproximativ 3 metri lungime, are patru locuri și un portbagaj de 70 de litri, care poate ajunge la aproximativ 500 de litri prin rabatarea banchetei spate.
Dimensiunile reduse îl recomandă pentru traficul urban și pentru parcările unde spațiul este limitat. Conceptul urmărește să ofere o alternativă accesibilă pentru deplasările zilnice, fără compromisuri majore în privința spațiului interior.
În ultimul an, Dacia a analizat reacția publicului față de acest proiect. Un exemplar al conceptului a circulat pe străzile Parisului în cadrul unui studiu de piață, iar interesul stârnit în rândul trecătorilor ar fi contribuit la continuarea dezvoltării modelului. De altfel, Hipster a fost remarcat și de presa internațională, primind un premiu pentru design acordat unui concept-car.
O nouă categorie de automobile electrice ar putea schimba piața
Proiectul Hipster este strâns legat de discuțiile purtate la nivel european privind crearea unei noi categorii de vehicule electrice compacte. Ideea este inspirată de celebrele Kei Cars din Japonia, automobile mici, eficiente și foarte populare în marile orașe.
În prezent, autoturismele din categoria M1 trebuie să respecte numeroase cerințe privind siguranța și echipamentele obligatorii, precum airbagurile, sistemele avansate de asistență pentru șofer sau standardele stricte de impact. Toate acestea cresc costurile de dezvoltare și fac dificilă lansarea unor automobile foarte mici la prețuri accesibile.
Noua categorie propusă ar urma să se situeze între cvadricicluri și autoturismele clasice, oferind reguli adaptate pentru vehicule electrice urbane. Scopul este reducerea costurilor de producție și încurajarea apariției unor modele cu prețuri mai mici, fără a elimina standardele esențiale de siguranță.
Dacia ar putea ținti un preț de aproximativ 15.000 de euro
Industria auto consideră că această nouă clasă de automobile ar putea revitaliza segmentul mașinilor electrice accesibile. Atât Renault Group, cât și Stellantis susțin că există potențial pentru vânzarea a milioane de astfel de vehicule în fiecare an, dacă legislația va permite dezvoltarea lor în condiții economice sustenabile.
Ținta discutată la nivelul industriei și al instituțiilor europene este un preț de pornire în jurul valorii de 15.000 de euro, fără a lua în calcul eventuale subvenții. Dacă acest obiectiv va fi atins, Dacia Hipster ar putea deveni unul dintre cele mai accesibile automobile electrice ale mărcii și un concurent important în viitorul segment al mașinilor urbane compacte.