Dacia Bigster ca mașină de firmă: imagine mai bună, dar justifică diferența de cost

Totuși, avantajele trebuie raportate la costurile totale. Un automobil mai scump nu devine automat o investiție mai bună doar pentru că arată mai impunător sau oferă o echipare superioară. În cazul achizițiilor realizate de persoane juridice, diferența trebuie justificată prin nevoile concrete ale activității și prin beneficiile obținute pe întreaga perioadă de utilizare.

Ce oferă Bigster în plus față de Duster, Jogger și Logan pentru o companie

Principalul argument al modelului Bigster este dimensiunea. SUV-ul oferă un habitaclu generos, cinci locuri și un portbagaj care poate ajunge la 667 dm³ conform standardului VDA, în anumite configurații. Volumul este suficient pentru bagajele mai multor persoane, echipamente profesionale sau materiale necesare deplasărilor de serviciu. Acest avantaj poate deveni important pentru firmele în care angajații parcurg frecvent distanțe mari.

Spațiul suplimentar se reflectă și în confortul pasagerilor. Pentru deplasări între orașe, vizite la clienți sau întâlniri de afaceri, o mașină mai încăpătoare poate reduce oboseala și poate îmbunătăți experiența celor transportați. În plus, Bigster poate fi echipat, în funcție de versiune, cu sisteme multimedia moderne, climatizare automată, scaune cu reglaje suplimentare și echipamente de asistență la conducere.

Din perspectiva imaginii, diferența față de Logan sau Jogger este evidentă. Bigster are proporțiile unui SUV de clasă compactă superioară, o gardă la sol generoasă și un design mai robust. Pentru un antreprenor care se deplasează frecvent la întâlniri sau pentru un reprezentant comercial, aceste caracteristici pot contribui la o impresie profesională mai bună, fără a presupune achiziționarea unui automobil premium.

Diferențele de preț sunt însă importante. În ofertele Dacia valabile în octombrie 2026, Bigster pornește de la aproximativ 23.350 de euro cu TVA, în timp ce Duster are un preț de pornire de aproximativ 19.500 de euro, iar Jogger de circa 19.000 de euro. Prin urmare, alegerea modelului Bigster presupune un cost inițial suplimentar de aproximativ 3.850 de euro față de Duster și 4.350 de euro față de Jogger, comparând versiunile de intrare în gamă. Acestea nu au însă motorizări și dotări identice. Dacia

Pentru o companie care achiziționează un singur automobil destinat managementului, diferența poate fi relativ ușor de justificat. În schimb, pentru o flotă de zece sau douăzeci de vehicule, costul suplimentar devine considerabil și trebuie analizat în raport cu beneficiile reale.

Bigster nu este neapărat o alternativă mai eficientă la Jogger atunci când prioritatea o reprezintă transportul unui număr mare de persoane. Jogger poate fi configurat cu șapte locuri, în timp ce Bigster este destinat transportului a cinci ocupanți. Pentru activități în care contează numărul de locuri și costul minim pe kilometru, modelul mai accesibil poate rămâne alegerea logică.