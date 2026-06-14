Dacă vrei să renunți la ChatGPT, Google îți permite acum să muți conversațiile și „amintirile” direct în Gemini

Cum îți muți conversațiile în Gemini

Potrivit Google, istoricul conversațiilor poate fi exportat dintr-o altă aplicație AI și încărcat în Gemini sub forma unui fișier ZIP. După import, utilizatorul poate regăsi discuțiile vechi și poate continua proiectele direct în noul chatbot.

Funcția nu este limitată doar la ChatGPT, ci este concepută pentru transferul istoricului de la mai mulți furnizori AI. Google încearcă astfel să elimine unul dintre principalele motive pentru care oamenii evită să schimbe chatbotul: pierderea contextului acumulat în luni sau chiar ani de conversații.

Playtech.ro a explicat deja cum căutarea Google devine tot mai conversațională, iar noul instrument duce aceeași idee mai departe, permițând utilizatorilor să-și păstreze contextul atunci când trec la Gemini.

Gemini poate importa și ceea ce știa ChatGPT despre tine

A doua opțiune este transferul așa-numitei „memorii”. Utilizatorul primește un prompt pe care îl poate introduce în chatbotul folosit anterior, iar acesta generează un rezumat cu preferințe, interese, relații și alte detalii personale relevante. Textul rezultat poate fi apoi importat în Gemini.

Google spune că aceste informații vor ajuta chatbotul să ofere răspunsuri mai personalizate. În paralel, funcția Personal Intelligence poate conecta Gemini la Gmail, Google Photos și alte servicii Google, cu acordul utilizatorului.

Playtech.ro a mai scris despre modul în care Gemini se conectează la Gmail și Google Photos, dar această personalizare vine și cu întrebări legate de confidențialitate. Cu cât un asistent AI știe mai multe despre utilizator, cu atât devine mai util, dar și mai important de controlat ce informații poate accesa și păstra.

Noile instrumente sunt lansate treptat, astfel că este posibil să nu apară simultan în toate conturile sau regiunile. Odată disponibile, ele pot face trecerea de la ChatGPT la Gemini mult mai simplă, fără pierderea conversațiilor și a personalizării construite în timp.