Cum verifici dacă telefonul tău este ascultat sau urmărit
Telefonul mobil conține o cantitate uriașă de informații personale, de la fotografii și conversații până la parole, aplicații bancare și date de localizare. Tocmai de aceea, mulți utilizatori se întreabă, la un moment dat, dacă dispozitivul lor poate fi urmărit sau chiar ascultat fără să știe.
În realitate, astfel de situații sunt mult mai rare decât lasă impresia internetul. Cu toate acestea, există aplicații de tip spyware sau programe malițioase care pot ajunge pe un telefon dacă utilizatorul instalează aplicații din surse nesigure sau oferă permisiuni excesive. Din fericire, există câteva verificări simple care te pot ajuta să identifici eventualele probleme.
Semne care pot indica o aplicație suspectă
Unul dintre primele indicii este consumul neobișnuit de baterie. Dacă telefonul începe brusc să se descarce mult mai repede decât înainte, fără să îți fi schimbat modul de utilizare, merită să verifici ce aplicații rulează în fundal.
Un alt semn este consumul ridicat de date mobile. O aplicație care trimite constant informații către un server poate genera trafic chiar și atunci când nu folosești telefonul.
De asemenea, acordă atenție și temperaturii dispozitivului. Dacă telefonul se încălzește frecvent în standby sau funcționează greu fără un motiv evident, este posibil ca o aplicație să ruleze permanent în fundal.
Totuși, aceste simptome nu înseamnă automat că telefonul este spionat. Ele pot apărea și din cauza unor actualizări de sistem, a unei baterii uzate sau a unor aplicații obișnuite care consumă multe resurse.
Cum verifici aplicațiile și permisiunile acordate
O verificare utilă este lista aplicațiilor instalate. Intră în setările telefonului și vezi dacă există aplicații pe care nu le recunoști sau pe care nu îți amintești să le fi instalat.
Apoi verifică permisiunile acordate fiecărei aplicații. Camera foto, microfonul, locația, contactele și mesajele sunt printre cele mai sensibile informații de pe telefon. Dacă o aplicație aparent banală solicită acces la toate aceste funcții fără un motiv clar, este recomandat să îi retragi permisiunile sau să o dezinstalezi.
Atât Android, cât și iPhone afișează în prezent indicatori vizuali atunci când camera sau microfonul sunt utilizate. Dacă observi frecvent aceste semnale fără să folosești aplicații care au nevoie de ele, verifică imediat ce program este activ.
Alte metode prin care îți poți proteja telefonul
Actualizările regulate ale sistemului de operare reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de protecție. Acestea corectează vulnerabilități de securitate care ar putea fi exploatate de persoane rău intenționate.
În plus, instalează aplicații doar din magazinele oficiale, precum Google Play sau App Store, și evită fișierele APK descărcate de pe site-uri necunoscute. Totodată, activează autentificarea biometrică sau un cod de deblocare puternic și verifică periodic dacă există dispozitive conectate la contul tău Google sau Apple.
Dacă bănuiești că telefonul a fost compromis și observi mai multe simptome în același timp, poți realiza o copie de siguranță a datelor importante, apoi poți reseta telefonul la setările din fabrică. Înainte de a restaura aplicațiile, instalează doar programele de care ai cu adevărat nevoie.
În cele mai multe cazuri, încetinirea telefonului, consumul ridicat de baterie sau încălzirea dispozitivului au explicații perfect normale și nu înseamnă că cineva te ascultă. Totuși, verificarea periodică a aplicațiilor instalate, a permisiunilor și a actualizărilor de securitate este un obicei care îți poate proteja datele personale și îți oferă mai mult control asupra dispozitivului pe care îl folosești zilnic.