Cum verifici dacă telefonul tău este ascultat sau urmărit

Semne care pot indica o aplicație suspectă

Unul dintre primele indicii este consumul neobișnuit de baterie. Dacă telefonul începe brusc să se descarce mult mai repede decât înainte, fără să îți fi schimbat modul de utilizare, merită să verifici ce aplicații rulează în fundal.

Un alt semn este consumul ridicat de date mobile. O aplicație care trimite constant informații către un server poate genera trafic chiar și atunci când nu folosești telefonul.

De asemenea, acordă atenție și temperaturii dispozitivului. Dacă telefonul se încălzește frecvent în standby sau funcționează greu fără un motiv evident, este posibil ca o aplicație să ruleze permanent în fundal.

Totuși, aceste simptome nu înseamnă automat că telefonul este spionat. Ele pot apărea și din cauza unor actualizări de sistem, a unei baterii uzate sau a unor aplicații obișnuite care consumă multe resurse.

Cum verifici aplicațiile și permisiunile acordate

O verificare utilă este lista aplicațiilor instalate. Intră în setările telefonului și vezi dacă există aplicații pe care nu le recunoști sau pe care nu îți amintești să le fi instalat.

Apoi verifică permisiunile acordate fiecărei aplicații. Camera foto, microfonul, locația, contactele și mesajele sunt printre cele mai sensibile informații de pe telefon. Dacă o aplicație aparent banală solicită acces la toate aceste funcții fără un motiv clar, este recomandat să îi retragi permisiunile sau să o dezinstalezi.

Atât Android, cât și iPhone afișează în prezent indicatori vizuali atunci când camera sau microfonul sunt utilizate. Dacă observi frecvent aceste semnale fără să folosești aplicații care au nevoie de ele, verifică imediat ce program este activ.