Cum găsești un site vizitat acum câteva săptămâni, chiar dacă nu mai știi adresa

Lista include pagini vizitate recent și, dacă datele nu au fost șterse, înregistrări mai vechi. Pentru a găsi un site accesat acum câteva săptămâni, folosește câmpul de căutare din istoricul browserului. Introdu un cuvânt care îți amintești că apărea în titlul paginii, în numele site-ului sau în adresa web.

De exemplu, dacă ai citit un articol despre o funcție a telefonului Samsung, poți căuta „Samsung” sau numele funcției respective. Nu este obligatoriu să cunoști adresa completă. Cu cât termenul introdus este mai specific, cu atât rezultatele pot fi mai ușor de identificat.

Metoda este utilă și în alte browsere, precum Microsoft Edge sau Firefox, deși denumirile meniurilor și aspectul istoricului pot diferi. În general, combinația Ctrl + H deschide istoricul în versiunile pentru Windows ale acestor browsere.

Cum găsești o pagină folosind telefonul

Dacă site-ul a fost deschis de pe telefon, verificarea trebuie făcută în browserul folosit la acel moment. În Chrome pentru Android, deschide aplicația și apasă pe meniul cu trei puncte, apoi intră în „Istoric”. De acolo poți consulta paginile vizitate și poți căuta înregistrările disponibile, în funcție de versiunea aplicației.

Pe iPhone, pașii depind de browser. În Safari, deschide aplicația, accesează secțiunea de marcaje și intră în istoricul de navigare, reprezentat prin simbolul unui ceas. În Chrome pentru iPhone, istoricul se găsește în meniul aplicației.

Dacă nu îți amintești exact ziua în care ai vizitat pagina, începe cu o perioadă aproximativă și caută câteva cuvinte relevante. Poți verifica și filele sau marcajele salvate, dacă există posibilitatea să fi păstrat pagina fără să îți amintești acest lucru.

Un aspect important este că istoricul poate fi diferit de la un browser la altul. Dacă ai deschis inițial site-ul în Chrome, căutarea în istoricul Safari nu va afișa automat acea vizită.