Cum găsești un site vizitat acum câteva săptămâni, chiar dacă nu mai știi adresa
Un site deschis cu câteva săptămâni în urmă poate fi găsit din nou chiar dacă adresa nu a fost salvată la favorite și numele paginii a fost uitat. Istoricul browserului păstrează, de regulă, o listă a paginilor vizitate, iar căutarea după un cuvânt din titlu sau din conținut poate scurta considerabil procesul.
Cum cauți în istoricul browserului pe calculator
În Google Chrome, cea mai rapidă metodă este să deschizi istoricul de navigare. Apasă simultan tastele Ctrl + H pe Windows, iar browserul va afișa paginile accesate anterior. Alternativ, poți deschide meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus și să selectezi „Istoric”.
Lista include pagini vizitate recent și, dacă datele nu au fost șterse, înregistrări mai vechi. Pentru a găsi un site accesat acum câteva săptămâni, folosește câmpul de căutare din istoricul browserului. Introdu un cuvânt care îți amintești că apărea în titlul paginii, în numele site-ului sau în adresa web.
De exemplu, dacă ai citit un articol despre o funcție a telefonului Samsung, poți căuta „Samsung” sau numele funcției respective. Nu este obligatoriu să cunoști adresa completă. Cu cât termenul introdus este mai specific, cu atât rezultatele pot fi mai ușor de identificat.
Metoda este utilă și în alte browsere, precum Microsoft Edge sau Firefox, deși denumirile meniurilor și aspectul istoricului pot diferi. În general, combinația Ctrl + H deschide istoricul în versiunile pentru Windows ale acestor browsere.
Cum găsești o pagină folosind telefonul
Dacă site-ul a fost deschis de pe telefon, verificarea trebuie făcută în browserul folosit la acel moment. În Chrome pentru Android, deschide aplicația și apasă pe meniul cu trei puncte, apoi intră în „Istoric”. De acolo poți consulta paginile vizitate și poți căuta înregistrările disponibile, în funcție de versiunea aplicației.
Pe iPhone, pașii depind de browser. În Safari, deschide aplicația, accesează secțiunea de marcaje și intră în istoricul de navigare, reprezentat prin simbolul unui ceas. În Chrome pentru iPhone, istoricul se găsește în meniul aplicației.
Dacă nu îți amintești exact ziua în care ai vizitat pagina, începe cu o perioadă aproximativă și caută câteva cuvinte relevante. Poți verifica și filele sau marcajele salvate, dacă există posibilitatea să fi păstrat pagina fără să îți amintești acest lucru.
Un aspect important este că istoricul poate fi diferit de la un browser la altul. Dacă ai deschis inițial site-ul în Chrome, căutarea în istoricul Safari nu va afișa automat acea vizită.
Ce faci dacă istoricul nu mai afișează site-ul căutat
Dacă pagina nu apare în lista obișnuită, există câteva explicații posibile. Istoricul poate să fi fost șters manual, browserul poate să fi fost folosit în modul Incognito sau navigarea privată, ori înregistrarea poate să nu mai fie disponibilă. În aceste situații, căutarea directă în browser nu garantează recuperarea paginii.
Dacă folosești Chrome cu un cont Google și ai activată sincronizarea, poți verifica și dacă istoricul este disponibil pe celelalte dispozitive conectate la același cont. Totuși, sincronizarea nu înseamnă că fiecare pagină vizitată va fi păstrată automat pentru totdeauna. Rezultatul depinde de setările contului și de datele încă disponibile.
O altă variantă este să verifici istoricul căutărilor Google, dacă ai căutat site-ul prin motorul de căutare și activitatea a fost salvată în cont. Această listă nu este identică cu istoricul browserului: poate arăta căutările efectuate, dar nu include în mod garantat fiecare pagină deschisă ulterior.
Dacă îți amintești subiectul articolului, poți încerca și o căutare pe Google folosind câteva cuvinte distinctive, alături de numele posibilului site. Este o soluție utilă atunci când pagina a fost ștearsă din istoric sau când nu mai știi nici titlul, nici adresa exactă.