Cum faci un cocktail original cu două tipuri de rom, Falernum și un bitter mai special, Del Professore
Există cocktailuri tropicale care își anunță intențiile din primul moment, prin mult suc de fructe, gheață zdrobită și decoruri spectaculoase, dar Rum & Red merge într-o direcție aproape opusă. Deși combină două tipuri de rom, ananas și Falernum, rezultatul nu este un Tiki clasic, dulce și exuberant, ci un cocktail scurt, intens, elegant și serios, în care aromele tropicale sunt temperate de amăreala unui bitter italian.
La prima vedere, rețeta poate părea o variație exotică de Negroni sau Boulevardier. Nu are însă vermut, gin sau whiskey, iar dulceața vine din Golden Falernum și din romul aromatizat natural cu ananas. În același timp, Del Professore Bitter ocupă poziția pe care ar avea-o un bitter roșu italian într-un cocktail clasic, aducând citrice amare, rădăcini, plante aromatice și suficientă tensiune pentru a ține sub control bogăția romului jamaican.
Rum & Red este preparat prin amestecare cu gheață și servit fără gheață, într-o cupă bine răcită. Această metodă păstrează textura fină, nu agită inutil ingredientele și oferă exact diluția de care are nevoie un amestec construit exclusiv din băuturi alcoolice. Este genul de cocktail potrivit după cină sau pentru o seară în care vrei ceva tropical, dar nu neapărat lung, dulce ori încărcat cu suc.
Ce aduce Del Professore Bitter în cocktailul Rum & Red
Del Professore Bitter este elementul care schimbă complet direcția rețetei. Fără el, combinația dintre Appleton Estate 8 Reserve, romul cu ananas și Golden Falernum ar putea deveni prea rotundă, prea parfumată și ușor obositoare după câteva înghițituri. Bitterul italian aduce contrastul necesar, reduce impresia de dulceață și prelungește gustul printr-un final ierbos, condimentat și citric.
Profilul său aromatic include portocală amară, gențiană, rubarbă, cascarilla, ienupăr, scorțișoară și alte condimente. Are o culoare roșu-rubinie naturală și o tărie de 25%, ceea ce îl așază în familia bitterelor italiene potrivite pentru Negroni, Americano sau Spritz, dar cu suficientă personalitate pentru a funcționa și în formule originale. În Rum & Red, cantitatea de 15 ml este suficientă pentru a se face simțită, fără să acopere complet caracterul romului.
Appleton Estate 8 Reserve reprezintă baza principală și oferă greutatea aromatică a paharului. Este un rom jamaican maturat, cu note de miere, vanilie și stejar prăjit, urmate de un final neted și persistent. Cei 45 ml îi permit să rămână ingredientul dominant, în timp ce restul componentelor funcționează ca straturi aromatice construite în jurul său.
Golden Falernum de la The Bitter Truth adaugă dulceață, lime, ghimbir și condimente, fără să transforme cocktailul într-un sirop. Cu o tărie alcoolică de 18%, este mai mult decât un simplu îndulcitor și poate fi folosit inclusiv alături de romuri maturate, whiskey sau brandy. În această rețetă, leagă partea tropicală de caracterul amar și ierbos al produsului Del Professore.
Angostura Bitters intervine doar prin două dash-uri, dar rolul său este important. Adaugă condimente calde, profunzime și o ușoară uscăciune aromatică. Cocktailul are deja un bitter italian în cantitate considerabilă, însă Angostura nu dublează pur și simplu amăreala, ci completează zona de scorțișoară, cuișoare și plante aromatice.
Notă: Ca referință, în majoritatea rețetelor în engleză o să vezi la bitters formularea „dash”. Aceasta se referă la o mișcare de sus în jos cu mâna a unei sticle de bitters cu picurător. Convenția este că acel gest se reflectă în aproximativ 6-8 picături. Unii sunt de părere că poate fi interpretată chiar și ca zece picături. Poți face mai multe experimente și vezi ce variantă îți place ție cel mai mult în cocktailurile tale preferate.
De ce Pineapple Stiggins’ Fancy nu este doar un rom dulce cu ananas
Pineapple Stiggins’ Fancy este ingredientul care oferă cocktailului partea tropicală, dar într-o manieră mult mai sofisticată decât ar sugera denumirea. Nu este un rom în care a fost adăugată pur și simplu o aromă artificială de ananas. Pentru producerea lui sunt folosiți ananași Victoria, ale căror coji sunt infuzate și apoi redistilate împreună cu Planteray 3 Stars, în timp ce pulpa dulce este macerată în Planteray Original Dark. Cele două componente sunt ulterior reunite pentru a obține un profil amplu, fructat și condimentat.
În pahar, această metodă se traduce printr-o aromă de ananas copt, coajă de fruct, caramel, condimente și rom închis la culoare. Cei 15 ml din Rum & Red nu transformă băutura într-un cocktail evident de ananas, ci adaugă o senzație tropicală care apare treptat, mai ales după ce cocktailul începe să se încălzească ușor în cupă.
Combinația dintre Stiggins’ Fancy și Appleton Estate 8 Reserve funcționează foarte bine deoarece ambele ingrediente păstrează o legătură clară cu stilul jamaican de rom. Appleton oferă maturare, stejar și structură, iar Stiggins’ Fancy vine cu fruct, melasă și un caracter mai exuberant. Golden Falernum unește cele două direcții prin lime și ghimbir, iar Del Professore Bitter împiedică amestecul să devină prea dulce.
Cocktailul trebuie amestecat suficient de mult pentru a deveni foarte rece, dar nu până când este diluat excesiv. Aproximativ 20-25 de secunde într-un pahar de mixat plin cu gheață solidă reprezintă un punct bun de plecare. Cupa trebuie răcită în prealabil, deoarece băutura este servită fără gheață și se poate încălzi destul de repede.
Coaja de lime nu este doar un decor. Uleiurile exprimate deasupra paharului completează Golden Falernum și scot în evidență caracterul tropical al romului cu ananas. Este indicat să tai o fâșie subțire, să o răsucești deasupra cocktailului și să o treci ușor pe marginea paharului înainte de a o așeza în băutură.
Rum & Red este un cocktail dens, amar-dulce, tropical și condimentat, potrivit mai ales pentru cine apreciază Negroni, Jungle Bird sau formulele Tiki cu mai puțin suc. Appleton Estate rămâne baza serioasă, Stiggins’ Fancy aduce ananasul, Golden Falernum oferă lime și condimente, iar Del Professore transformă totul într-un pahar complex, cu un final lung și elegant.
Rum & Red
45 ml Appleton Estate 8 Reserve
15 ml Pineapple Stiggins’ Fancy Planteray Rum
15 ml The Bitter Truth Golden Falernum
15 ml Del Professore Bitter
2 dash-uri Angostura Bitters
Coajă de lime pentru decor
Metodă: Răcește în prealabil o cupă de cocktail sau un pahar Nick & Nora. Adaugă toate ingredientele într-un pahar de mixat și umple-l cu gheață solidă. Amestecă timp de aproximativ 20-25 de secunde, până când exteriorul recipientului devine foarte rece. Strecoară cocktailul în cupa răcită, fără gheață. Exprimă uleiurile unei coji de lime deasupra băuturii, trece coaja pe marginea paharului și folosește-o ca decor.
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