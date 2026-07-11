Cum faci un cocktail original cu două tipuri de rom, Falernum și un bitter mai special, Del Professore

Rum & Red este preparat prin amestecare cu gheață și servit fără gheață, într-o cupă bine răcită. Această metodă păstrează textura fină, nu agită inutil ingredientele și oferă exact diluția de care are nevoie un amestec construit exclusiv din băuturi alcoolice. Este genul de cocktail potrivit după cină sau pentru o seară în care vrei ceva tropical, dar nu neapărat lung, dulce ori încărcat cu suc.

Ce aduce Del Professore Bitter în cocktailul Rum & Red

Del Professore Bitter este elementul care schimbă complet direcția rețetei. Fără el, combinația dintre Appleton Estate 8 Reserve, romul cu ananas și Golden Falernum ar putea deveni prea rotundă, prea parfumată și ușor obositoare după câteva înghițituri. Bitterul italian aduce contrastul necesar, reduce impresia de dulceață și prelungește gustul printr-un final ierbos, condimentat și citric.

Profilul său aromatic include portocală amară, gențiană, rubarbă, cascarilla, ienupăr, scorțișoară și alte condimente. Are o culoare roșu-rubinie naturală și o tărie de 25%, ceea ce îl așază în familia bitterelor italiene potrivite pentru Negroni, Americano sau Spritz, dar cu suficientă personalitate pentru a funcționa și în formule originale. În Rum & Red, cantitatea de 15 ml este suficientă pentru a se face simțită, fără să acopere complet caracterul romului.

Appleton Estate 8 Reserve reprezintă baza principală și oferă greutatea aromatică a paharului. Este un rom jamaican maturat, cu note de miere, vanilie și stejar prăjit, urmate de un final neted și persistent. Cei 45 ml îi permit să rămână ingredientul dominant, în timp ce restul componentelor funcționează ca straturi aromatice construite în jurul său.

Golden Falernum de la The Bitter Truth adaugă dulceață, lime, ghimbir și condimente, fără să transforme cocktailul într-un sirop. Cu o tărie alcoolică de 18%, este mai mult decât un simplu îndulcitor și poate fi folosit inclusiv alături de romuri maturate, whiskey sau brandy. În această rețetă, leagă partea tropicală de caracterul amar și ierbos al produsului Del Professore.

Angostura Bitters intervine doar prin două dash-uri, dar rolul său este important. Adaugă condimente calde, profunzime și o ușoară uscăciune aromatică. Cocktailul are deja un bitter italian în cantitate considerabilă, însă Angostura nu dublează pur și simplu amăreala, ci completează zona de scorțișoară, cuișoare și plante aromatice.

Notă: Ca referință, în majoritatea rețetelor în engleză o să vezi la bitters formularea „dash”. Aceasta se referă la o mișcare de sus în jos cu mâna a unei sticle de bitters cu picurător. Convenția este că acel gest se reflectă în aproximativ 6-8 picături. Unii sunt de părere că poate fi interpretată chiar și ca zece picături. Poți face mai multe experimente și vezi ce variantă îți place ție cel mai mult în cocktailurile tale preferate.