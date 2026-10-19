Cum faci slow motion fluid în CapCut fără imagini sacadate. Trucurile care transformă un videoclip obișnuit într-o filmare cinematică

În CapCut, poți obține un slow motion fluid folosind câteva setări simple, inclusiv funcția Smooth slow-mo și tehnologia Optical Flow, care poate genera cadre intermediare pentru a îmbunătăți continuitatea mișcării. Totuși, rezultatul depinde și de calitatea filmării originale, de numărul de cadre pe secundă și de setările alese la export.

Cum creezi un efect slow motion fluid în CapCut, pas cu pas

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este numărul de cadre pe secundă, cunoscut drept FPS (frames per second). O filmare realizată la 60 fps oferă mai multe posibilități de încetinire decât una înregistrată la 30 fps. De exemplu, dacă proiectul final este exportat la 30 fps, o filmare de 60 fps poate fi redată la jumătate din viteza originală, fără să fie necesară inventarea unor cadre suplimentare.

Dacă filmezi la 120 fps, poți obține o încetinire de patru ori, adică 0,25x, într-un proiect de 30 fps. În schimb, atunci când încetinești foarte mult o filmare realizată la 24 sau 30 fps, aplicația trebuie să repete cadre ori să genereze unele noi pentru a păstra fluiditatea.

Pentru a realiza efectul în CapCut, urmează acești pași:

Deschide aplicația CapCut pe telefon și selectează New project (Proiect nou). Importă videoclipul pe care vrei să îl încetinești și selectează-l pe timeline. Accesează meniul Speed (Viteză) și alege opțiunea Normal. Mută cursorul spre stânga pentru a reduce viteza, de exemplu la 0,5x sau 0,25x. Dacă opțiunea este disponibilă, activează Smooth slow-mo, pentru a îmbunătăți fluiditatea. Previzualizează rezultatul și ajustează viteza dacă observi deformări sau mișcări nenaturale.

Pe desktop, procesul este asemănător: importă videoclipul, selectează-l pe timeline și deschide panoul Speed. CapCut permite și împărțirea materialului în secvențe, astfel încât să aplici efectul doar momentelor importante. Denumirile și disponibilitatea unor opțiuni pot varia în funcție de versiunea aplicației.

Dacă vrei să alternezi încetinirea cu accelerarea, poți folosi și efectul Velocity din CapCut, care permite controlul vitezei prin intermediul unei curbe personalizate.

Cum folosești Optical Flow și ce setări previn sacadarea imaginilor

Una dintre cele mai utile funcții pentru slow motion este Optical Flow, o tehnologie care analizează deplasarea obiectelor între două cadre și estimează imagini intermediare. În loc să repete pur și simplu cadrele existente, editorul încearcă să recreeze mișcarea dintre ele, astfel încât videoclipul să pară mai fluid.

În versiunea desktop CapCut, selectează clipul de pe timeline, deschide panoul Video și caută opțiunea Optical Flow în secțiunea Basic, acolo unde aceasta este disponibilă. Poți configura rata de cadre și aplica procesarea înainte de export. Funcția este utilă mai ales când încerci să încetinești o filmare care nu a fost înregistrată inițial la un FPS ridicat.

Totuși, Optical Flow nu face minuni. Dacă în imagine există obiecte care se mișcă foarte repede, părți ale corpului care se suprapun sau schimbări bruște de perspectivă, algoritmul poate genera deformări vizibile. De aceea, este recomandat să testezi efectul pe secvențe scurte înainte să îl aplici întregului videoclip.

La fel de importante sunt setările de export. Pentru majoritatea videoclipurilor destinate rețelelor sociale, rezoluția 1080p reprezintă o alegere practică. Poți exporta la 30 fps sau 60 fps, în funcție de materialul original și de fluiditatea dorită. Nu presupune însă că simpla selectare a opțiunii 60 fps va repara automat o filmare sacadată.

Selectează și un bitrate suficient de ridicat pentru a păstra detaliile imaginii. Dacă ai filmat la 4K, poți păstra această rezoluție atunci când dispozitivul și versiunea CapCut permit exportul corespunzător. Mai multe detalii găsești și în ghidul despre tăierea și unirea videoclipurilor în CapCut fără pierderea calității.

Nu confunda nici sacadarea din previzualizarea editorului cu o problemă a videoclipului final. Procesarea Optical Flow poate solicita intens telefonul sau calculatorul, iar imaginea poate părea întreruptă în timpul editării. Exportă o secvență de test și verifică fișierul rezultat înainte să modifici toate setările.

În final, secretul unui slow motion reușit este combinația dintre o filmare originală cu suficiente cadre pe secundă, o încetinire potrivită și folosirea inteligentă a instrumentelor CapCut. Efectul ar trebui să evidențieze mișcarea, nu să atragă atenția asupra defectelor de procesare.